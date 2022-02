Jujuy: En 2021 se distribuyó casi 600 mil preservativos y superó los 17 mil testeos rápidos de VIH

La prevención y respuesta ante infecciones de transmisión sexual se realiza de manera permanente en todo el territorio de la provincia.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Preservativo este domingo 13 de febrero, el Ministerio de Salud de Jujuy informó su adhesión a la fecha que apunta a poner en valor y promover el uso correcto del único método eficaz para la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) como VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis B y C y VPH, que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación vaginal, anal u oral, independientemente de la identidad de género y de la edad y que permite también prevenir embarazos no planificados.

“El preservativo no debe faltar en ningún programa o estrategia de prevención; la discusión en torno a esta herramienta pertenece a otras épocas”, afirmó el referente del Programa Provincial de VIH, Raúl Román, agregando que “es fundamental usarlo siempre en una decisión compartida entre quienes deciden tener relaciones sexuales, es decir, no es potestad exclusiva del varón: el preservativo debe incorporarse en los juegos amatorios para que el sexo sea mucho más placentero y sobre todo seguro ya que, utilizado de manera correcta, ofrece una protección cercana al 100% frente a las ITS”.

De igual modo, precisó que el stock de preservativos está garantizado en los CAPS y hospitales de todo el territorio provincial, entregándose de manera gratuita y a libre demanda.

Por otro lado, Román detalló que “2021 fue un año de franca recuperación para los programas y las unidades donde se logró un incremento en el número de test de VIH alcanzando un 40% más que en 2019 y triplicando las determinaciones de 2020, gracias al fortalecimiento y al trabajo sostenido en CEPATS, hospitales y CAPS y a la integración de Atención Primaria de la Salud (APS) a través de los Centros de Asesoramiento, Diagnóstico y Seguimiento Covid-19, donde se capacitó a sus efectores para realizar las pruebas”.

Con un 1% de diagnóstico positivo en la modalidad de test rápido, voluntario, gratuito y confidencial en Jujuy, Román recordó que “en caso de resultado positivo, la persona es vinculada de inmediato con el sistema de salud al día siguiente o al primer día hábil posterior a través de un turno protegido para la consulta médica y la respectiva extracción de sangre venosa para el análisis en laboratorio calificado y certificado.

Por último, el especialista anticipó que por la gran afluencia de jóvenes a los stands y a los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CEPATS) y con la llegada de los festejos masivos por Carnaval se están definiendo acciones en diferentes ciudades con organizaciones de la sociedad civil y municipios para poner a disposición de la comunidad la información preventiva y de promoción así como realizar distribución de preservativos y facilitar el test voluntario, gratuito y confidencial de VIH.

El uso correcto del preservativo asegura su efectividad

Recomendaciones:

Verificar la fecha de vencimiento y controlar el envoltorio

No exponer al sol o al calor ni llevar en billetera porque puede dañarse el látex

Usar desde el comienzo de la relación sexual

No usar dos juntos porque la fricción los puede romper

Abrir el sobre con cuidado para que no se rompa el preservativo. No utilizar elementos cortantes ni abrir con los dientes

Apretar la punta del preservativo para sacar el aire antes de apoyarlo en el pene erecto porque, si la punta queda inflada, se puede romper durante la relación

Usar lubricantes «al agua» que se venden en farmacias y están disponibles en los hospitales y centros de salud y son recomendables sobre todo para sexo anal

Luego de la eyaculación, retirar el preservativo con el pene todavía erecto

Siempre se usa un nuevo preservativo para cada práctica: vaginal, anal y oral

Después de usar, tirar a la basura, no al inodoro

Por consultas, el Programa Provincial de VIH se encuentra en Alberdi 219 de la capital jujeña, llamando al teléfono 4238742 o bien en el enlace http://salud.jujuy.gob.ar/elegisaber/