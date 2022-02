La lección a Cristina que olvidó el profesor Fernández

“Si CFK no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en Derechos Constitucional” (Alberto F. versión 2013).

Si CFK no entiende por qué la Corte es un “contrapoder” deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional. ¡Basta de sofismas!”. Con toda claridad y contundencia Alberto Fernández le daba a Cristina Kirchner una lección sobre la división de poderes. Claro que el autor de ese tuit no era el Fernández modelo 2022 sino el modelo 2013, el renunciado jefe de Gabinete que desde la vereda de enfrente señalaba los desmanes de su ex jefa y todavía presidenta. Este posteo en Twitter era la respuesta al fervoroso discurso pronunciado por Cristina el día anterior, como parte de su proverbial enfrentamiento con el Poder Judicial.

“Cuando alguien plantea el Poder Judicial como contrapoder dentro de las instituciones, ¿como contrapoder de qué? ¿Contrapoder del pueblo?”, se preguntaba la entonces mandataria, para agregar: “Aquel que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial me parece que es delegado de otros poderes que no sabemos, pero imaginamos cuáles son”. Como se advierte, una Cristina en estado de máxima pureza.

La preocupación de Fernández, Alberto, expresada en la red social del pajarito, era entendible: lo que Cristina desconocía era nada menos que la teoría de la división de poderes enunciada por el barón de Montesquieu allá por 1748 en “El espíritu de las leyes”. Difícil creer que una “abogada exitosa” se hubiera salteado semejante capítulo en su formación. Es cierto que algunos argumentos de Montesquieu pueden sonar antipáticos para alguien que entiende el poder con una concepción más cercana a la autocracia o la monarquía absolutista que a la democracia, como aquello de “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de éste hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.

Pero si, a pesar de todo, el “desconocimiento” de Cristina y cierto estupor ante quien la había aprobado en Derecho Constitucional llamaba la atención de Alberto Fernández en 2013, mucho más curioso resulta que, nueve años más tarde, sea el propio Alberto F.- que no pierde oportunidad de jactarse de su condición de profesor en Derecho de la UBA- el que se saltee esos mismos principios.

“Nadie tiene que molestarse porque un número equis de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que sus actos de gobierno no se están adecuando a lo que esperan. Tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir. Es una expresión ciudadana”, dijo el Presidente sobre la marcha del martes 1° de febrero, o “marcha de los procesados”, como la bautizó alguien con ironía y razones: al menos diez de los convocantes estaban procesados, condenados o imputados en alguna causa judicial. La marcha en cuestión, organizada por grupos ultra kirchneristas, como se sabe, fue sobre el Palacio de Tribunales, con el objetivo de echar a los integrantes de la Corte Suprema: “Que se vaya la Corte” fue uno de los pedidos, pretendiendo saltearse, por supuesto, el mecanismo constitucional del juicio político.

Tan democrático fue todo que el juez Juan Ramos Padilla, único orador del acto, lanzó un “No me vengan con la Constitución”, cuando la oposición salió a recordar justamente cuál sería en todo caso, la forma legalmente instituida para remover de su cargo a los jueces del máximo Tribunal.

La duda que sobrevuela siempre, en el caso de Alberto, es cuál es su pensamiento real, cuándo habla por lo que piensa, cuándo por endulzar los oídos de su vice, más unidos por el espanto que por el amor. Sea como fuere, muchos gestos del Presidente son más que preocupantes. Y la gira por Rusia y China es un catálogo de ellos. Como afirmar frente a Putin que “la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande de EE.UU.” y del FMI, días después de haberle pedido a EE.UU. apoyo en esa negociación que tramita justo ahora, con las consabidas complicaciones del caso.

Y en la misma semana en que una tragedia deja 24 muertos por consumo de droga adulterada en el Conurbano bonaerense, en la comitiva presidencial de la gira se luce Mario Ishii, el intendente de José C. Paz que dos años atrás fue filmado mientras admitía proteger a quienes venden droga en el municipio: “Cuando se mandan unas cagadas (sic) que venden falopa yo los tengo que cubrir…”, decía a choferes de ambulancia para explicar después, en medio del consabido escándalo, que por “falopa” se refería al “Rivotril”…

Argentina 2022, el país en que, tristemente, nada desentona.

Silvia Fesquet

Fuente