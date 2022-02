Jujuy: Hallan muerto en el río grande al adolescente que era intensamente buscado

Jujuy al día® – El adolescente de 15 años que desapareció el domingo pasado de su casa en San Salvador de Jujuy fue hallado muerto a la vera del Río Grande, informaron hoy fuentes judiciales que agregaron que su cuerpo será sometido a una autopsia para establecer las causas de la muerte.

Se trata de Carlos Alberto Nieva, quien el domingo pasado había salido de su casa en el barrio Malvinas Argentinas sin dejar ningún mensaje a sus familiares, ante lo cual tomó intervención el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac).

El hallazgo del cuerpo se realizó en la tarde de ayer en un sector del Río Grande, a la altura del barrio Malvinas, por parte de unos trabajadores tras lo cual se realizaron las diligencias de rigor a cargo de efectivos de Criminalística, informó hoy el fiscal del caso Walter Rondón.

Luego de ser trasladado a la morgue judicial de Alto Comedero, la madre de Nieva realizó el reconocimiento del cuerpo.

El adolescente era intensamente buscado a través de distintas unidades policiales, de la que participó la Brigada de Investigaciones, bomberos, canes especializados y personal de comisarías y que abarcó diferentes puntos de ciudad y sectores aledaños.

Alejandra Nieva, la madre del Carlos, relató que antes de irse a trabajar, el domingo pasado, su hijo le pidió que «le trajera algo de comer» y que luego lo dejó durmiendo en la casa.

Al regresar en la noche su hijo ya no estaba y tras esperarlo hasta el día siguiente radicó la denuncia policial.

«Mi hijo es un joven sano, normal, no tiene malas amistades, estaba siguiendo sus estudios. Les pido que me lo devuelvan, no es mal hijo», había dicho la mujer tras la desaparición de su hijo.