Mario Blejer, contundente: “Sin programa no hay acuerdo”

Afirmó que Argentina tiene “un problema de solvencia” y señaló que el FMI “también tiene un problema si su mayor cliente le deja de pagar”

Jujuy al día® – El ex director del Banco Central, Mario Blejer, afirmó que si la Argentina “no presenta un programa (económico) no va a haber acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recalcó que el país “tiene un problema de solvencia” para poder hacer frente a sus obligaciones financieras.

“Argentina tiene un problema de solvencia en este momento, porque necesita pagarle al Fondo una suma muy grande y eso no lo va a poder hacer si no tiene un juego de dinero que venga del mismo Fondo», señaló el economista.

«Si me hacen un buen plan económico, financiero, me muestran que sí me va a poder devolver cuando el país crezca, entonces le daría una oportunidad”, evaluó quien también cumplió funciones en el organismo multilateral.

Blejer puso en un mismo plano las consecuencias que significaría para la Argentina y para el FMI no poder alcanzar un entendimiento.

“Si entra en default sería un problema para la Argentina, pero también para el Fondo, porque su principal cliente deja de pagar”, sostuvo el economista en declaraciones

Añadió que “normalmente, las negociaciones toman mucho tiempo y son difíciles de seguir con detalles. No haría un juicio de que si están estancadas o no. Lo cierto es que no se ha resuelto el problema”.

Asimismo, se sumó a la idea de que el préstamo otorgado en 2018 al gobierno de Mauricio Macri fue de carácter “político”.

«Se hizo una crítica al programa del Fondo y la misma crítica dice que no está totalmente justificado; (fueron) razones políticas. El Fondo no es un banco comercial que se entrega créditos para ganar dinero”.

Acerca de la suba del dólar que hoy rozó los $220 consideró que «se debe a la incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, la gente se asusta porque no sabe qué hacer con sus ahorros y sus reservas individuales y busca refugio para sus activos.

A su vez proyectó que la inflación de 2022 estará cerca de 60% y que el crecimiento será de apenas 2%.

Escrito por Roberto Pico

Buenos Aires, NA