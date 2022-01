Policía de la provincia demora a una persona con pedido de captura

Jujuy al día® – Ayer en horas de la tarde, personal policial dependiente al “Grupo Dinámico de Prevención del Delito” capturó en el Bº San Francisco de Álava de esta ciudad capital a un conocido delincuente en el ámbito criminal que tenía pedido de detención.

Alrededor de horas 18:45, efectivos motorizados se encontraban realizando tareas de prevención, vigilancia y seguridad por los márgenes del Río Grande, circunstancias en las cuales visualizan a un masculino acompañado de una femenino deambulando por calle Pirquita en actitud sospechosa. Por lo que, protocolarmente, proceden a solicitarles sus datos filiatorios a fin de ser ingresados al C.I.A.C. (Centro de Información y Análisis Criminal) donde corroboran un pedido de captura que recaía sobre el masculino mayor de edad.

A consecuencia se procedió a la demora del sindicado en un ilícito, quien se resistió a la autoridad y no prestó colaboración con el procedimiento dificultando la tarea policial debido a que se mostró agresivo al momento de intentar colocarle los elementos de sujeción. No obstante los efectivos hicieron uso de la fuerza mínima indispensable para su reducción y posterior esposamiento y traslado hasta la Sub Comisaría del barrio mencionado anteriormente.