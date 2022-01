Wado de Pedro pretende cuestionar, con unos audios truchos, causas judiciales concluidas

Para sostener que existieron supuestas irregularidades en las causas que se siguieron contra Milagro Sala, dice el Ministro Wado de Pedro que en 2020 “se filtró” un audio, que se me atribuyó -como expresidente del STJ de Jujuy-, donde habría admitido que Milagro estaba presa porque lo necesitaba el Gobierno. Cita una nota del diario Perfil.

Nada de lo que pretende De Pedro es cierto.

Su mala fe comienza cuando no menciona -como sí indica la nota de Perfil- que he denunciado que las grabaciones fueron recortadas y adulteradas y así lo demostré en juicio. Y que, además, Alejandra Dandán, que hizo la nota, alteró fechas y llegó a cometer falsificaciones en la transcripción: me atribuye haber dicho que “la plata no se la llevó Milagro Sala”, lo que no resulta de la grabación y también escribe que si intervine en las causas de Milagro Sala, cuando claramente se escucha lo contrario.

En lo que respecta a la supuesta afirmación que me atribuye De Pedro, proviene de un audio adulterado del año 2016, cuando las causas por las que ahora se encuentra condenada Milagro Sala no existían o recién habían sido iniciadas. De modo que no se puede tomar como una opinión sobre esas causas.

Lo real es que Horacio Verbitzky llevó adelante una campaña que incluyó las fake news, la delación, el espionaje y el armado de causas sobre la base de falsas denuncias. Y en la que se pretendió usar el sufrimiento de las víctimas de la violencia de género para una operación política: Ana Juarez Orieta, que obtuvo ilegalmente las grabaciones, también formuló en mi contra -en el portal de Verbitzky- una denuncia por violación. Todas las pruebas que ofreció, incluida una pericial psicológica en el servicio forense de la Corte Suprema de Justicia, contradijeron su denuncia. Como fuera, en su oportunidad y dada la situación, renuncié a mi cargo en el Superior Tribunal de Justicia y me sometí a la justicia. Me encuentro sobreseído total y definitivamente y el sobreseimiento ha sido consentido por la denunciante.

Llama la atención que un ministro de la Nación, cuando quiere alegar que existen irregularidades en causas judiciales, omita toda mención a esas supuestas irregularidades y se quede con unos audios truchos y sin ningún valor. Porque contra Milagro Sala tramitaron muchas causas en las que se produjeron pruebas y alegatos, intervinieron numerosos juzgados y tribunales, tanto de tipo provincial como federal, y se dictaron sentencias públicas de sucesivas instancias. Como no se puede pensar que un Ministro carezca de información, hay que concluir que no puede confrontar con los hechos.

De Pedro invoca “principios básicos del sistema republicano y de la convivencia democrática”. Tendría que saber que sus ataques a la Justicia, llenos de fanatismo, afectan justamente el sistema republicano. Y saber también que su menosprecio por las instituciones democráticas de la provincia de Jujuy, no le hacen ningún bien a la convivencia. Dr. Pablo Baca