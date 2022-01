Serio escozor causo en Jujuy la visita de Wado De Pedro a Milagro Sala

Jujuy al día® – Ante la visita que le realizaran el día de hoy a Milagro Sala los ministros del Interior y de la Mujer, Wado de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta, respectivamente, en esta que, sin ningún respeto por los jujeños y sus instituciones, De Pedro aseveró que la exdirigente, esta detenida por causas armadas en el laboratorio del lawfare creado por Macri solo para perseguir y encarcelar a los opositores.

Luego en redes, De Pedro no ahorró en conceptos ofensivos para con las instituciones judiciales de la provincia, manifestando que “Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”, dando a entender así que en Jujuy no existiría un estado de derecho contraviniendo las resoluciones judiciales provinciales y federales que fallaron en contra de Milagro Sala.

El gobernador de la provincia reacciono reprochandole que él no es Ministro de una facción, invitándolo a que visite a miles de jujeños que “fueron victimas del sistema fascista de violencia, impunidad y corrupción que imperó por más de una década en Jujuy y fue liderado por Milagro Sala”.