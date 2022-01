Se puso en marcha el «Torneo Comunitario de Vóley en Arena» en Polideportivo de Ciudad Cultural

El «Torneo Comunitario de Vóley en arena» organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación empezó a realizarse en instalaciones del Polideportivo de arena de ciudad cultural, con la participación de personas de distintas edades.

Jujuy al día® – El Director de Deporte y Recreación profesor Eduardo Ortuño expresó en el marco del Torneo Comunitario de Vóley en arena, uno de los objetivos es promocionar y fomentar el deporte en arena esta modalidad que es nueva, y en el verano se juega tanto con algunas proyecciones, algunas torneos o eventos oficiales”

Destacó “no solo lo comunitario lleva a las franjas etarias que pueden intervenir, sino que es de libre participación y gratuito organizado por la Secretaría de Deportes de la provincia, no se requiere más que el documento y el carnet de vacunación para participar”.

Finalmente indicó que “en forma conjunta estamos trabajando con la gente de El Carmen y de San Pedro que también han manifestado que van a desarrollar esta misma disciplina con los medios que tengan, la idea es ir trabajando desde capital e ir incorporando otros municipios”

El “Torneo Comunitario de Vóley en arena” está destinado a ambas ramas, masculina y femenina, en categorías sub 12, sub 14, sub 16, juvenil, adultos mayores y libre, brindando un espacio de amplia participación los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 y 16 a 20 horas, pudiendo además los interesados inscribirse durante su desarrollo, por whatsapp al número 0388 155715286 o concurriendo previamente al inicio de las actividades.