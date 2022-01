Con cada día nuevos records de casos de coronavirus en nuestro país, ANMAT aprobó la venta libre de los kits para realizarse el test en el hogar. Las principales claves a tener en cuenta si se debe utilizar uno.

Jujuy al día® – Con nuevas cifras record de casos de Covid-19 en nuestro país, los centros de testeo en muchos lugares se encuentran colapsados por la alta demanda. En este marco, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó este miércoles la venta en farmacias de cuatro kits de autotest de coronavirus.

El Ministerio de Salud reportó este jueves 109.608 casos de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, una cifra récord absoluto desde que inició la pandemia en marzo de 2020. La cantidad de contagiados saltó exponencialmente desde este martes y miércoles, cuando se registraron 81.210 y 95.159 contagios, respectivamente.

Las 10 cosas que tenés que saber sobre los autotest de Covid-19

Autotest de Covid-19.

1. Cómo y dónde conseguirlos

Anmat aprobó los productos Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing . Estos serán de venta libre en las farmacias y se llevará un registro de las personas que se realicen un test con número de DNI.

2. Qué caracteristicas tienen

Los autotest se realizan a nivel nasal o por saliva, a diferencia de los profesionales que son a nivel nasofaríngeo. Esto los diferencia de los test PCR, siendo solo test rápidos orientativos para autodetectar antígenos de SARS-Cov-

3. Cuál será precio aproximado

Según Norberto Mañas, Presidente de Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (ASOFAR), informó que se espera que el precio esté entre «2000 y 2500 pesos aproximadamente».

4. Quiénes pueden utilizarlo

Se recomienda su uso en solitario para personas, sintomáticas o asintomáticas, mayores de 18 años. Si va a realizarse en niños o adultos mayores de 61 años se pide que lo realice o los asista un adulto.

5. Cuál es su nivel de efectividad

Laboratorios Roche informó que los autotest poseen una sensibilidad del 82,5% para pacientes positivos y del 100%* para pacientes con resultado negativo. Se debe tener en cuenta que en el caso de no tener sintomas o carga viral baja, el Covid-19 podría no ser detectado, lo que no descarta que se posea y se pueda contagiar la infección.

6. Cómo me ralizo el autotest

Se deberá ingresar el hisopo y girarlo cuatro veces durante 15 segundos en cada fosa nasal. En el caso de ser salival, se mete el hisopo en la boca para tomar la saliva de las mucosas en los costados. Luego se coloca el hisopo en el tubo que contiene el reactivo y se obtiene un resultado entre 15 y 30 minutos despues.

Estas muestras son descartables y se debe tener encuenta que la toma debe colocarse en el kit apenas realizada para no obtener resultados erroneos. Así mismo no se deben considerar los resultados dados 15 minutos antes o 30 minutos luego de haber ingresado la toma.

7. Cómo reportar el resultado

Las agrupaciones farmaceuticas recibirán los resultados de los test individuales y los informarán al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Se deberán reportar de forma inmediata a través del código de barra de cada kit.

8. Qué hacer si da positivo

En caso de que el autotest de positivo, el paciente deberá aislarse y acudir al sistema de salud. Los médicos podrán pedir un test profesional para confirmar el resultado.

9. En caso de dar positivo, ¿puedo saber qué cepa es?

No, los autotest no indican el tipo de cepa. Solo dan una respuesta positiva o negativa sobre la presencia del virus en la muestra tomada.

10. ¿Puedo usar el resultado como certificado en un viaje?

Los autotest no son considerados como una prueba que autorice viajes, ya que no están validados por ninguna entidad. Su función es confirmar o desmentir un caso sospechoso.