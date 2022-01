Jujuy: La pobreza lo salvó

Jujuy al día® – El pasado martes 4, para un hombre de 48 años, domiciliado en La Esperanza, no fue un día cualquiera, fue un día en que la pobreza lo salvó de ser estafado por un sujeto que lo contacto vía whatsapp anoticiándolo que había sido beneficiado con un sorteo por el aniversario de una reconocida red de supermercados. El premio, de un sorteo del que nunca había participado, consistía en una orden de compras y dinero en efectivo.

El primer contacto ocurrió como a las 15:00 horas, vía whatsapp. El segundo ya fue por una llamada de voz de un hombre que dijo representar al supermercado. Que para acceder al premio debía realizar algunas operaciones en un cajero automático. Fue entonces que el denunciante se dirigió al cajero y, siguiendo las instrucciones del que lo llamara, generó una nueva clave y se la paso el supuesto representante del supermercado.

Todo iba bien hasta que algo le dijo que esta podía ser una estafa y por ello se contactó con el supermercado para cerciorarse de que el sorteo efectivamente existió, pero le informaron que no tenían ellos ninguno sorteo ni promoción de aniversario pues aún faltaba mucho tiempo para el próximo. Claro que en ese instante se dio cuenta que había sido estafado, lo que los estafadores no supieron hasta que ingresaron a la cuenta fue que esta no tenía ni un centavo, pues estaba con saldo cero.

El casi damnificado realizó la correspondiente denuncia en la Brigada de Investigaciones de San Pedro.