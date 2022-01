Categórico respaldo a Morales y su posición ante las conversaciones por la deuda

Jujuy al día® – Mario Pizarro, presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, emitió un contundente pronunciamiento en respaldo a la posición política e institucional asumida por Gerardo Morales de cara a las conversaciones que el gobierno nacional mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda.

Aseguró que la decisión del gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR de generar y concurrir a una reunión con el ministro Martín Guzmán para escuchar un informe de neto perfil técnico sobre la deuda y las negociaciones con el organismo de crédito, “es propia de un gobernante serio y movilizado por un profundo sentimiento de responsabilidad”.

Asimismo, Pizarro cuestionó severamente a los que “juegan a hacer política desde redes sociales” y que “cómodamente instalados en sus zonas de confort no conocen ni por asomo lo que es la responsabilidad de gobernar”.

“Lamentablemente hay algunos críticos que son de manual y no quieren o no pueden ver que el facilismo no es buen aliado del verdadero político con vocación de servicio”, advirtió.

Continuó argumentando, que “la inclinación al diálogo es una virtud” que distingue al gobernador de Jujuy, la cual “conjuga a la perfección con un nítido sentido de responsabilidad, más aún cuando carga en sus espaldas el compromiso es administrar razonablemente los intereses y el bienestar de un pueblo, como así también los disensos en el marco de la coalición Juntos por el Cambio”. Tras reivindicar la definición formulada por Morales respecto de que “todos tenemos cuentas que pagar”, Pizarro indicó que “no se puede poner palos en la rueda, menos cuando la deuda en discusión la generamos nosotros”.