«Torneo Comunitario de Vóley en Arena» en ramas femenina y masculina

La Secretaría de Deportes y Recreación informa que a partir del miércoles 5 de enero se realizará el «Torneo Comunitario de Vóley en arena» en ramas masculina y femenina, en Polideportivo de Arena ubicado en Ciudad Cultural de barrio Alto Padilla.

Jujuy al día® – El Torneo Comunitario de Vóley en arena en ramas masculinas y femeninas, forman parte de las acciones institucionales implementadas desde la cartera ministerial para impulsar y estimular la práctica del vóley en esta modalidad, promover y desarrollar en diferentes franjas de edades la práctica de deportes de playa.

Se realizará los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:00 y 16:00 a 20:00 horas, con la participación de jugadores en categorías sub 12, sub 14, sub 16, juvenil, adultos mayores y libre y es de carácter gratuito.

Para mayores informes e inscripciones podrán comunicarse por whatsApp al número 0388 155715286 o previamente al inicio de las actividades.