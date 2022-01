Jujuy: Un hombre acuso a su expareja de lesbiana y amenazó de muerte a sus hijos

Jujuy al día® – El sábado, primer día del año 2022, una mujer de 41 años llegó hasta la seccional 52º de San Pedro con el propósito de denunciar a su expareja por violencia verbal, física y amenazas de muerte hacia ella y sus hijos en el momento que sostenía un arma blanca en sus manos.

Los hechos relatados por la denunciante ocurrieron días antes del fin de año, cuando estaba en compañía de una excuñada y esta le pide la acompañe hasta el domicilio de la actual pareja de su hermano (ex de la denunciante) a fin de pedirle le preste la motocicleta para ir hasta la farmacia. La mujer acepta acompañarla, pero solo si ella la esperaba a una cuadra de donde estaba su ex, cosa que fue consentida.

Tras unos minutos oye su nombre en la voz de un hombre y entonces responde que estaba allí, su sorpresa fue que quien la llamaba era su expareja que llegaba junto a su hermana montados en la motocicleta. El hombre se baja rápidamente y le da una cachetada para luego decirle: «Que le dijiste vos a mi novia, ella me dijo que vos le agarraste de la mano y le dijiste que era bonita que ¿ahora sos lesbiana? Ya vas a ver vos, ya voy a ir a tu casa y te voy hacer mierda, te voy a cagar matando a vos y a tus hijos» Todo este mientras esgrimía un arma blanca. Luego de este episodio comenzó a llorar y darle ataques de nervios pues asegura haber tenido mucho miedo. Pero esto no había terminado. La mujer finaliza la exposición diciendo que “El día sábado, a las 19:00 hs, estando en mi domicilio escucho que el denunciado me habla desde la puerta, fue entonces que saco a mis hijos por un acceso lateral hacia la casa de una vecina y luego accedo a que ingrese. Ni bien ingreso me dio una trompada en las costillas y caí al piso del dolor. Fue entonces que le pedí que se fuera que no quería estar con él. Este ni se inmuto y me pedía que le traiga mis hijos. Temblando salí a la casa de mi vecina, la que me aconsejo que no volviera pues ella ya había llamado a la policía. Por lo que esperé hasta que vi que llegaba el móvil policial”.