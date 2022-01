Las proyecciones económicas para 2022, según el economista Juan Carlos de Pablo

El economista Juan Carlos de Pablo brindó sus proyecciones sobre el escenario económico para 2022, y consideró que el Gobierno puede enfrentar el próximo año nuevos problemas en la economía.

Refiriéndose al anuncio de aumento en las tarifas de luz y gas, De Pablo comparó la suba autorizada por el Gobierno con la hipótesis inflacionaria que estaba contenida en el Presupuesto 2022 que había enviado el Gobierno al Congreso del 33%. “Y el piso que le está poniendo cualquier economista que hace pronóstico es de por lo menos 50%”, dijo en declaraciones a LN+.

tarifas: un solo aumento y segmentacion para 2022

“Agarrate Catalina. O tenés más cortes, más déficit o más inflación”, remarcó de Pablo.

El economista llamó a “no hacerse grandes ilusiones”. En ese sentido, proyectó un 2022/2023 con un “contexto político debilitado y con fuerte problema de credibilidad”.

Consultado sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dudó que pueda haber un acuerdo. “Me sorprendería gratamente”, admitió, y añadió: No veo a nadie que esté interesado en esto. Nadie tiene apuro. El Gobierno no tiene apuro porque no va a conseguir un mango fresco”,

Por otro lado, señaló que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, tampoco tiene apuro en cerrar un acuerdo con el país porque luego “lo va a tener que ir a defender” al directorio del organismo. “[Allí] la están esperando para abofetearla, diciendo le diste eso a Argentina ¿y a mí que me das?”, reflexionó.

“Las verdaderas negociaciones son secretas o reservadas. Todo lo que estamos escuchando del Gobierno o del Fondo, no tienen ninguna importancia”, describió.

Además, se refirió a la auditoría que realizó el organismo sobre el préstamo de 45.000 millones de dólares otorgado a Mauricio Macri. “Es solo cubrirse las espaldas burocráticas, el Fondo no sabe nada que no supiéramos nosotros”.

