Horóscopo 2022: Un año para empezar con esperanza y optimismo

Después de un 2021 que nos puso a prueba y nos empujó a revisar nuestras certezas y prioridades, llega un nuevo año y trae un soplo de aire fresco, una nueva conciencia e importantes retos para el futuro. El horóscopo anual 2022 les aconseja a todos los signos que estén preparados para empezar de nuevo con esperanza y optimismo.

ARIES: este nuevo año que comenzará el 1 de enero 2022, cuenta con un apoyo fiable y sólido para sacar adelante tus proyectos personales y colectivos. Este año anuncian muchos cambios importantes. Amor, trabajo, familia. Estos cambios pueden afectar todas las áreas de tu vida. Afortunadamente, tu motivación te permite aferrarse y ver en cada cambio una oportunidad.

Amor: Un balance a principios de año te ayuda a posicionarse mejor para el futuro en el amor. Así, vivirás momentos intensos, y felices en febrero y marzo. Después el amor te tomará por sorpresa en mayo y junio. Las influencias astrales incluso te empujan a unirte, si aún no lo has hecho. Los solteros, aprovechen este periodo rico en encuentros. Luego, aparte de un atractivo mes de octubre, el resto del año es más complejo. Regularmente tienes que poner las cosas en su sitio para mantener la serenidad y el equilibrio.

Trabajo: Siendo una persona activa y decidida, tienes la formidable sensación de tener bien sujeta las riendas de tu destino profesional y de controlar los acontecimientos. Saturno te permitirá seguir tus proyectos sin desviarte. Serás Eficaz, te concentraras en el éxito de tus emprendimientos, pero también harás un punto de honor para equilibrar tus finanzas. Gracias a Júpiter, que entra en tu signo el 11 de mayo y se queda ahí hasta finales de octubre, las cosas se te facilitan y tendrás éxito. Este periodo también puede coincidir con la intervención de un apoyo fiable. Para sacar todo lo que te moleste.

Salud: En general, no te falta espíritu en este 2022, pero ten cuidado con cierta fatiga nerviosa o con los cambios de humor durante el primer trimestre. Poco a poco, encontrarás una hermosa armonía interior. Además, en mayo, junio y julio, tu buen humor y tu tono serán la envidia de todos los que te rodean. En cambio, en agosto, te faltara tranquilizarte un poco. En septiembre y octubre debes armonizar tus actitudes, porque en noviembre estarás menos dinámico, y finalizamos con un diciembre agotado.

TAURO: será audaz en este nuevo año 2022, mientras avanza hacia tu felicidad. No obstante, algunos obstáculos o contratiempos podrían frenar tu avance. Pero no tengas miedo, acepta esta nueva etapa. Afortunadamente, Júpiter sopla un viento alentador durante la primera mitad del año.

Amor: Este es un buen año para tus relaciones amorosas aprovecha que no tendrás otra oportunidad tan alentadora como este 2022. Solo aparecen algunos períodos de retraimiento ligados a una necesaria reflexión en enero y mayo. El resto del tiempo, aparte de los pequeños contratiempos, no tienes nada de qué quejarse de tu corazón. Los meses más favorables son febrero, marzo, abril, junio, agosto, octubre, la segunda mitad de noviembre y diciembre. Como ves, y si estás soltero, este es un año clave para encontrar la horma a tu zapato. Provoca al destino tauro. Como pareja, puedes confiar el uno en el otro en proyectos comunes. Tu unión florecerá.

Trabajo: Sigues bajo la influencia de Urano y Saturno, que tiran de tu corazón entre deseos audaces y obstáculos que posponen tu realización. Dicho esto, este tira y afloja es menos marcado que en el 2021. Durante la primera mitad del año, puedes contar con empujones jupiterinos y cierta suerte en tus emprendimientos. Después, tendrás que ser más paciente y tenaz para conseguir tus objetivos. En cualquier caso, en 2022 tendrás ganas de seguir tus propias ideas y demostrar que sabes tomar las decisiones correctas.

Salud: Puedes contar con una constitución física sólida, estarás centrado en lograr tus objetivos. Bien por ti. En general, te cuidaras, estarás en forma. Aparentemente, te impulsarán los retos y te gustara superarte a ti mismo. En algunos meses puedes estar demasiado estresado, pero encontrarás una salida para que tu energía esté presente. El último trimestre del año es bastante agotador, así que cuida tus articulaciones y no dejes que tu energía se agote.

GÉMINIS: Es un año 2022 maravilloso para los nativos de Géminis. Saturno te apoya en tus proyectos y Júpiter te ofrece un poco de suerte, para que consigas grandes cosas este 2022. Descubre todo lo que esté año 2022 tiene reservado para ti.

Amor: En Enero será un mes de preocupaciones un poco gris, o mejor dicho, eres tú quien se preocupa. Necesitas un momento de reflexión para volver a empezar con buenas bases. Febrero es un verdadero trampolín para tu vida amorosa. Una nueva mirada en el amor y en la pareja también se te promete que en marzo habrá entendimiento, hasta el punto de que te sentirás un poco sorprendido, en Abril tendrás algunas emociones, a partir del 10 de mayo, parte de junio y hasta septiembre. Sin embargo, se habla de la unión de los corazones. De los encuentros, dentro del matrimonio a finales de junio, en julio, agosto, octubre y noviembre.

Trabajo: Saturno fortalece tu sentido de organización y tu compostura, pero si quieres continuar, o incluso concluir empresas creadas en 2021, debes ser realista y adaptar tus ideas a un contexto a veces restrictivo. El período del 11 de mayo al 28 de octubre promete mejores resultados gracias a Júpiter. Ten cuidado con la degradación de Marte en tu signo a partir del 30 de octubre. Luego tendrás que enfrentarte a condiciones más exigentes, pero esto también te permitirá repasar en profundidad tus motivaciones.

Salud: Neptuno y Júpiter en Piscis pueden llevarte a veces a excederte desde enero hasta mediados de mayo y de nuevo en noviembre. Así que vigilate y ten el mejor estilo de vida posible. Ten cuidado también con Mercurio, que juega con tus nervios en enero, la segunda mitad de mayo y la segunda mitad de septiembre. Sin embargo, en general, gracias a Saturno y Marte, estás en una forma envidiable, excepto principalmente en noviembre, cuando se te pide que aflojes para evitar un golpe inesperado.

CÁNCER: Es un hermoso año 2022 para los nativos de cáncer. Los planetas están trabajando para tu éxito, así que deberías hacer maravillas en 2022. Este año el cáncer te permitirá conocer mejor todas tus cualidades.

Amor: Al principio del año las dudas te abordarán. Pero en febrero celebras tu amor. En marzo, pasas por una continua evolución, lo cual será inestable pero emocionante. Cambios importantes en el funcionamiento de su pareja, podría ser un cambio de pareja para una renovación, una reunión de solteros. Todo es posible. Los meses de mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre son especialmente satisfactorios y constructivos para tus proyectos. Tendrás buena energía a la hora de amar y repartir ternura a tu alrededor. El año que se avecina, disfruta plenamente de esta buena oportunidad que te da la vida y los astros.

Trabajo: No te faltará creatividad ni inspiración durante la primera mitad del año bajo el amparo de Júpiter y Neptuno. Además, gracias a Urano, no tendrás miedo a las cosas nuevas y serás menos tímido de lo habitual. El éxito está al final del esfuerzo, pero tienes que luchar por conseguirlo. Aprovéchalo porque a partir de junio te será más difícil avanzar, las circunstancias serán más complejas y tus objetivos se volverán más imprecisos.

Salud: Hasta finales de mayo estás en una forma increíble, pero en junio te debilitas debido a la fatiga acumulada y quizás ignorada. Afortunadamente, ya llegando el verano te impulsa y recuperas toda tu vivacidad. Dicho esto, la agitada rutina diaria de septiembre hace que tu dinamismo caiga rápidamente. Por lo tanto, es muy natural que busques algún consuelo en los placeres del paladar y no caigas en ello. Al final del año, te encuentras más optimista.

LEO: 2022 te dará un impulso y despertará tus ambiciones. Si tienes dudas ante el deseo de cambio o ante el acercamiento. Se te complican un poco las cosas, pero las promesas no siempre se cumplen, este año deberás afrontar con serenidad los meses que se avecinan.

Amor: Las dudas nacidas en 2021 pueden rondar en este 2022, este año normalmente te permite decidir, si estabas dudando, en comprometerte con un camino. Algunos meses, como enero, junio, finales de julio y principios de noviembre, estarás demasiado ocupado con tus actividades para atender tu vida privada, pero en general, las alegrías del corazón no te son negadas. Los meses de marzo, mayo, agosto y octubre son especialmente ricos en pasión. Si eres una persona soltera, puedes contar con un encuentro fiable y potente. Si se trata de una pareja, introducir suavemente los cambios necesarios para mejorar tu relación y perfeccionar tu felicidad.

Trabajo: Urano estimula tus ambiciones y te impulsa a buscar lo que te gusta, pero Saturno obstaculiza tus posibilidades. Por lo tanto, el 2022 todavía hay que lidiar con esta tendencia contradictoria, aunque es menos marcada que en el año anterior. Además, Júpiter en Aries desde el 11 de mayo hasta el 28 de octubre, este signo tan afín a ti te permite estar conectado, refuerza tus posibilidades de éxito. Confía en tu potencial para no perder oportunidades de desarrollo. Si quieres tener éxito en ciertos cambios de dirección y colaboraciones, utiliza la paciencia y el tacto.

Salud: Neptuno y Júpiter te ofrecen una asombrosa intuición que, combinada con tu mente lógica, te permite frustrar todos los trucos desde enero hasta mediados de mayo y en noviembre. Saturno y Urano tirarán de la cuerda del corazón entre tus deseos y tus posibilidades durante el año, lo que a veces te desanimas, pero en general, estarás en una forma increíble. Sin embargo, es posible que te falte algo de fuerza en abril, julio, finales de octubre y noviembre, pero Júpiter mantendrás tu ánimo alto durante la segunda mitad del año.

VIRGO: Este año 2022 va a ser laborioso para ti, el trabajo a veces pesará sobre tus hombros, pero eso no debería molestarte porque tienes la sensación de estar avanzando. Es un año hermoso.

Amor: Este es un año próspero en el aspecto del corazón, tanto si estás en pareja como soltero Empiezas estable, luego te precipitas con gran pasión encantadora en febrero, marzo y abril. En tu impulso, te tienta el matrimonio, el deseo de vivir juntos o un proyecto que los unirá más en mayo. Llegando al verano sería perfecto bajo los efectos de Cupido. En el mes de agosto te sentirás que estás en la cuerda floja. entre las dudas y la soledad. Hay que esperar al 20 de septiembre para volver a embriagarse de amor. A principios de noviembre, tendrás que poner las cosas en perspectiva para volver a la pista.

Trabajo: No te falta temperamento, carácter o buena voluntad. A pesar de una carga de trabajo importante y a veces agotador, sientes que evolucionas y te acercas a tus objetivos. No dudes en imponer tus métodos, aunque eso suponga molestar a ciertas mentes precavidas. Un nuevo contrato o una asociación pueden reforzar tu posición social, especialmente hasta mediados de mayo. Estás tan motivado por este 2022 que corres el riesgo de extenderme mucho y emprender demasiado. Ustedes leoninos saben reconocer las verdaderas oportunidades.

Salud: Hay que tener cuidado con el exceso de trabajo en enero. Quizás las fiestas fueron demasiado para beber. Es un comienzo difícil. Entonces, deberías pensar en hacer las cosas más moderadas. En abril, mayo y junio, también deben tener cuidado con el exceso de estrés que gastara tu energía. Cálmate cuando sea necesario. En julio, te sorprenderá tu forma olímpica. Sin embargo, debes prepararte para recargar las pilas. El estrés podría hacer tambalear tu salud.

LIBRA: Este año Saturno y Júpiter serán preciosos aliados en tu cielo. Este 2022 encontrarás los planetas que te acompañaron a lo largo del 2021 que fueron tus verdaderos activos para ti. Y este nuevo año te asegurará tus espaldas y tu éxito personal, profesional o sentimental. Así que disfruta este año LIBRA el 2022 tiene para ti grandes sorpresas.

Amor: Empiezas el año con un montón de preguntas que pueden llevar a una ruptura en febrero. Pero si tu pareja es sólida, los reajustes son necesarios para evolucionar mejor. Y si estás sólo, puedes pasar una página del pasado para abrazar un nuevo camino. En marzo, encuentras la viveza que te faltaba. Entonces, tu amor florecerá desde abril a agosto, con ideas de unión observando en mayo y agosto. Te encontrarás con un anillo en el dedo. En cualquier caso, tu relación amorosa continuará hasta finales de año, excepto en septiembre, cuando tendrás que hacer un esfuerzo para reconciliarte.

Trabajo: Puedes confiar en tu juicio para tomar las decisiones correctas. Influido por Júpiter, tus instintos y tu olfato no fallan y te guían hacia las mejores oportunidades. Este año habrá muchas oportunidades. Por lo tanto, es muy posible que tu carrera tome un nuevo rumbo o que se ponga en marcha un proyecto. Los retos no te asustan, las estrellas te dan el valor que necesitas para mantener la cabeza fría en la medida de lo posible. Por último, si estás buscando trabajo, este es un periodo favorable para ti. Mantente alerta y con la mente abierta.

Salud: Hay que lidiar con el estrés causado por la agitación emocional, las sorpresas de la vida, el trabajo duro y la necesidad de darlo todo, incluso si eso significa ir por la borda. Afortunadamente, tu espíritu y su energía rara vez te abandonan. Después de un buen comienzo de año, cuidado con las prisas para evitar lesiones o nervios en marzo. Luego, el balance es perfecto en abril, mayo y junio. Pero el comienzo del año sigue siendo dinámico. Entonces, suelta el pie del acelerador.

ESCORPIO: Para los escorpios, 2022 será un año de cosas buenas y no tan buenas, pero seamos sinceros, nadie puede pretender estar siempre en la cima. Así que no te preocupes, porque el año 2022 empezará muy bien. Tienes confianza en ti mismo, tu intuición es excelente, sabes hacia dónde vas y el amor es tu principal combustible. Ha empezado muy bien.

Amor: Empiezas con cautela, analizando tus motivaciones y tus emociones para encontrar el verdadero amor. En marzo tienes que tomar decisiones si te encuentras en una relación inestable. En abril, estás en tu mejor momento en tus relaciones amorosas y esta vez perdurará. Se habla de una boda en mayo y junio. En cualquier caso, la felicidad está a la vista. Aparte de algunas tensiones en julio y octubre, el resto del año transcurre perfectamente. Si estás soltero, puedes enamorarte a mediados de febrero, abril, mayo, junio, mediados de septiembre, noviembre y diciembre.

Trabajo: Este 2022 será bastante difícil. El comienzo del año incluso te promete un ascenso o un aumento de sueldo. Esto es una buena noticia, pero también significa más responsabilidad y, por tanto, más estrés para ti. Durante este periodo algo agitado, recuerda escuchar a los demás para evitar discusiones. Llegando a fin de año será mucho más tranquilo, a veces incluso demasiado tranquilo para ti. Si las cosas no avanzan lo suficientemente rápido para ti, puede resultar difícil mantener la calma y volverte agresivo. Tendrás que aprender a retroceder y esperar.

Salud: Después de un buen comienzo de año, te excedes en marzo. Como resultado, tu forma cae en abril. Mantenerse en equilibrio en mayo, pero junio te deja fuera de combate con tareas exigentes. En consecuencia, el verano y la relajación no van de la mano para ti. Luego, Marte retrógrado en Géminis a partir del 30 de octubre te sumerge en un frenesí de obligaciones diversas, presión en el trabajo y acentúa tu hartazgo. El descanso es realmente esencial al final del año, incluso si el amor te da alas.

SAGITARIO: Conseguir el bienestar emocional será el pilar de tu vida durante el próximo año, por lo que buscarás un equilibrio en la salud y finalizar problemas de tu pasado. Deberás tener un mejor control de gastos para tener una buena estabilidad económica en el 2022.

Amor: estás al acecho de tu dosis de placer. Empiezas el 2022 de forma aburrida, pero a partir de febrero, tu corazón florece. Estarás encantado con los encuentros y la unión de corazones hasta finales de marzo. En abril te encuentras en otras esferas. En mayo, tendrás la oportunidad de conocer a alguien o incluso de casarte. A finales de junio, tu sensualidad estará a flor de piel. Tu seducción funcionará muy bien, pero debes cuidar el amor en septiembre. En octubre y la segunda quincena de noviembre, estás en una pequeña nube, pero en diciembre se vuelven a acomodar las cosas.

Trabajo: 2022 podría ser un año de éxito. Solo con una condición. Ser realista. Porque Neptuno a veces tiende a llevarte a las utopías. Si permaneces lúcido, tus posibilidades de progreso son muy reales. Lo que es seguro es que, sean cuales sean tus elecciones, tendrán que ser concretas, así es como cosecharás los beneficios del éxito y el reconocimiento.

Salud: Neptuno y Júpiter te ofrecerán una asombrosa intuición que, combinada con tu mente lógica, te permitirá frustrar todos los trucos desde enero hasta mediados de mayo y en noviembre. Saturno y Urano tirarán de la cuerda del corazón entre tus deseos y tus posibilidades durante el año, lo que a veces te desanima, pero en general, estarás en una forma increíble. Sin embargo, es posible que te falte algo de fuerza en abril, julio, finales de octubre y noviembre, pero Júpiter mantendrás tu ánimo alto durante la segunda mitad del año.

CAPRICORNIO: Es un año desafiante para capricornio este 2022. Sueñas con una vida a la altura de tus ambiciones y bien podrías alcanzar tus objetivos. Tenaz y seguro de sí mismo, ni siquiera las preocupaciones monetarias podrán detenerte. Y ni que hablar de tus relaciones amorosas, que te enviarán al séptimo cielo muchas veces durante el año. Que lo disfrutes. En 2022, solo deben aprender a disfrutar de la vida.

Amor: No te aburrirás de tu corazón. Estarás muy a gusto en tus relaciones y eso te hará muy seductor. En enero, tantea los pros y los contras. Cuenta con un febrero memorable, sea cual sea tu situación. Tus asuntos amorosos despegan de forma encantadora. En marzo, abril, mayo y junio, sigues explorando tus sentimientos con deleite. Tras un mes de julio dudoso, en agosto le darás la vuelta a las cosas y en septiembre despegarás de nuevo. Octubre y noviembre son tan satisfactorios que te planteaste casarse o pasar una segunda luna de miel. Un hermoso programa en perspectiva.

Trabajo: En cuanto a tu vida profesional y de proyecto, el 2022 podría representar un punto de inflexión para ti. Sin embargo, para que el futuro sea positivo, tendrás que pensar en un pequeño replanteamiento. La ambición es buena, pero tenerla en exceso puede causarte algunos contratiempos. No seas demasiado impaciente para tener éxito. Llegando a septiembre te traerá un merecido éxito y Neptuno influirá en los nuevos proyectos, pero mantén los pies bien en la tierra y prepárate para enfrentarte con algunas personas relacionadas con tu trabajo.

Salud: El amor, la furia de la vida, el gusto por el placer son tus motores. Añade a esto una hermosa flexibilidad intelectual y buenas facultades de adaptación. Todo esto te permite mantener el ritmo a pesar de una forma física fuerte. Estás en tu mejor momento a finales de enero, en febrero, en julio. Los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto y diciembre requieren cierta disciplina para mantener esa energía. Estarás contento pero cuando pierdas el impulso pide ayuda que la obtendrás.

ACUARIO: La confianza reinará este año para los acuarianos. La confianza que tienes en ti mismo Y lo mejor qué tendrás es que creerás en vos mismo para triunfar en este año 2022. La mayor parte del tiempo, te sentirás alegre, optimista, ambicioso. Saturno alimenta tu voluntad y estructura tus ideas, por lo que no tardarás en progresar. Será un año para aprovechar.

Amor: En enero no es un buen mes para el amor. En cambio, en el mes de febrero, y marzo hace aflorar tus sentimientos. Abril y mayo son agradables en general. Habrá mucha emoción. Los solteros tendrán un año movido porque conocerán a muchas personas y habrá actividades, por lo cual tendrán muchas posibilidades de encontrar una pareja acorde a su gusto, la segunda quincena de agosto te coloca en la primera página de las revistas de moda porque estarán muy atractivos.

Trabajo: Saturno te permite proceder con madurez, equilibrio y sabiduría incluso cuando Urano intenta desestabilizar y Neptuno tiene tendencia a hacerte resbalar y darte la locura de grandeza. A veces, en el trabajo parece que estás estancado, pero en realidad estás esperando el momento perfecto para actuar. Como resultado, eres aún más formidable cuando pasas a la acción. Júpiter en Aries del 11 de mayo al 28 de octubre, y luego a finales de diciembre, favorece tu éxito profesional y financiero. Sin embargo, sigue siendo humilde y prudente, mantén los pies en la tierra.

Salud: En enero te sentirás un poco cansado, pero tú sabes que debes seguir una rutina de ejercicios y alimentación eso te hará muy bien. Tu mente es aguda. Marzo, abril y mayo son favorables para tu bienestar, pero el estrés aparece a finales de mayo. Puedes hacer mucho en junio, pero julio te obliga a descansar. El mes de agosto hace lo mismo, pero a partir del día 20 encuentras tu eterna juventud. A pesar de las fuertes tensiones de septiembre, en octubre estás en tu mejor momento. En diciembre volverás a la carga.

PISCIS: Es probable que el año 2022 sea un año excelente para los piscis, ya que tu intuición poco común se verá reforzada. La inspiración y la creatividad también estarán en el aire, lo que llevará a algunos éxitos profesionales y a otras alegrías en las relaciones.

Amor: El amor no es tu prioridad en enero, pero a partir de mediados de febrero, puedes contar con un San Valentín digno de ese nombre. Tu sensualidad florece en marzo, celebramos el amor en abril, lo que puede llevarte por un buen camino en mayo. Si estás soltero, en junio te enamorarás a primera vista, si es que no lo has hecho ya, El romanticismo y los encuentros sacuden tu verano, pero a partir de septiembre estás menos disponible para los juegos de seducción. Tendrás un buen año y estarás protegido por Júpiter que es tu planeta. Disfrútalo te lo mereces piscis.

Trabajo: Neptuno en tu signo unido a Júpiter desde enero hasta mediados de mayo y luego en noviembre hasta mediados de diciembre acentúa tu instinto, tu intuición, tu sentido creativo y psicológico. Deja que tu imaginación hable por sí misma y confía en tu hada madrina. Urano te abre nuevas puertas profesionales. Eres más atrevido, aunque Saturno limita un poco tu audacia. En 2022, tienes más de una cuerda en tu arco hasta el punto de que un sueño puede hacerse realidad. En cualquier caso, tu potencial se ve reforzado.

Salud: Empiezas con la moral alta, pero estás un poco frágil tanto física como nerviosamente. Entonces, de febrero a agosto, estás en plena forma. En septiembre, te cuesta aceptar el ritmo, te falta valor, lo que se expresa en estrés y sensibilidad en octubre. Si estás de buen humor y en buena forma intelectual desde noviembre, se te recomienda la moderación hasta el final del año. No estarás físicamente muy fuerte pero pronto pasará.

