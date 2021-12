Alerta: estas aplicaciones espían tu teléfono Android y roban datos

Todas las apps móviles recopilan información de sus usuarios, sin embargo, algunas lo hacen de manera maliciosa. Descubrí la diferencia.

Jujuy al día® – A comienzos de este año, la empresa estadounidense Apple comenzó a mostrar etiquetas específicas en cada aplicación móvil para que todos los usuarios sepan qué datos está obteniendo dicha plataforma.

Además, los usuarios de teléfonos iPhone pueden «rechazar» que una app recopile información sobre ellos. En otros términos, la compañía quiere que todas las apps sean transparentes con sus usuarios y ahora detalla qué datos privados recolectan las aplicaciones de un celular y les permite a sus usuarios elegir si quieren ceder su información o no.

Esta funcionalidad de iOS, como es capaz de restringir la recopilación de datos, causó polémica: la empresa Facebook (hoy llamada Meta) realizó un comunicado en contra de las etiquetas de Apple y aclaró que «a pesar de que recolectan información de sus usuarios, no pueden hacer uso de esos datos ni venderlos».

Sin embargo, según un análisis de Macrumors, un sitio web especializado en noticias sobre Apple, aplicaciones móviles como Snapchat y Facebook siguen «espiando» a los usuarios de iPhone, como también a los de Android.

Ambas apps lo que hacen es recopilar datos sin saber que son de un usuario específico, es decir, es totalmente anónimo.

La nueva política de Apple, en realidad, logró despersonalizar todo tipo de datos generados en un celular con iOS, pero estos pueden seguir siendo recopilados con la salvedad de que la empresa no reconocerá el dispositivo ni quién los ha generado.

En cambio, en Android es diferente: los usuarios deben gestionar qué información recopila Facebook de ellos de manera manual. A continuación, cómo evitar que Facebook recopile información en teléfonos celulares con sistema operativo Android.

Facebook: cómo evitar que la app espíe un celular Android

La red social Facebook (ahora llamada Meta) recopila información de sus usuarios con fines de marketing. Precisamente, obtiene datos sobre las compras en línea, lo que compran los contactos, los grupos a los que una persona se une, los intereses, los «me gusta», el tiempo de permanencia en la app; para luego mostrar anuncios a la medida de cada usuario.

Para acceder a toda la información que Facebook recopila sobre una cuenta, hay que ingresar a la app y hacer clic en «Configuración». Luego, seleccionar «Su información de Facebook» y finalmente en el apartado «Ver».

Allí, podrá acceder a toda la información que tiene Facebook sobre un usuario dependiendo de cada categoría

Cabe destacar que toda la información que recopila Facebook no es utilizada con fines maliciosos, sino que la empresa la usa para afinar sus algoritmos de publicidad y anuncios.

En el caso de querer limitar la información que tiene la red social sobre un teléfono celular, hay que volver a ingresar al menú de «Su información sobre Facebook» e ir al apartado de «Actividad de Facebook».

Paso seguido, desactivar la futura actividad y quitarle los permisos de acceso a la información de los usuarios.

Las aplicaciones que espían teléfonos celulares

Hoy en día, todas las apps móviles recopilan información y datos de sus usuarios. Sin embargo, algunas son maliciosas y pueden robar mensajes, registros de llamadas, imágenes, contraseñas y correos electrónicos, grabar y tomar fotos sin permiso, y más.

A continuación, la lista completa de apps que espían a sus usuarios y son potencialmente peligrosas, según un último relevamiento de Google.

Ultima Keyboard 3D Pro

VideoMixer Editor Pro

FX Animate Editor Pro

Battery Animation Charge 2021

Dynamic HD & 4K Wallpapers

RGB Neon HD Keyboard Background

AppLock X FREE

NewVision Camera

Ultra Camera HD

Wi-Fi Password Unlock

Wi-Fi Around: All Wi-Fi and Hotspots Unlock

Colorful Call Screen & Phone Flash

Waterdrinker Reminder

GT Sports Racing Online

Magic Fonts and Keyboard 2021

All Language Photo and Voice Translator Al

Crime City: Revenge

Reface Ultra

Projector HD/AR Video Editor

LivePhoto Animator

Ludo Masterpiece Online

Mobile Scanner Pro: PDF Scanner App, Scan to PDF

Magic Mix Cut – Super Video Editor

Future Scanner FREE 2021

Pro Video Downloader 2021

AmazeTranslate

Football Masters 2021

New Body Shape Editor

Call Voice Recording 2.0

Pro Tuber Ad Blocker for Video

Fitness Ultimate 2021

Wallpaper XYZ Pro