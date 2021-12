Cristina Pérez: “El oficialismo dejó en claro cuán rápido y cuán eficiente es cuando se trata de aumentar impuestos”

En su editorial de “Confesiones en la Noche”, Cristina Pérez se refirió a la aprobación en Diputados del proyecto que busca modificar el Impuesto a los Bienes Personales.

Jujuy al día® – Luego de que el oficialismo aprobara en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el Impuesto a los Bienes Personales, en su editorial de “Confesiones en la Noche”, Cristina Pérez reflexionó: “Hoy volvió a ser noticia la puja de fuerzas en un Congreso más equilibrado políticamente. La jornada dejó en claro que las peleas que se den en el recinto están para cualquiera y que tienen doble filo”.

En cuanto a la oposición, señaló: “Impulsó la sesión especial y, sin embargo, cuando le tocó, no pudo garantizar el número para el quórum. Un papelón. Tenían un sólo trabajo”. Mientras tanto, al oficialismo le criticó que “se movió con picardía y viveza”: “Dejaron en claro, y no es que no lo sabíamos, cuán rápidos y cuán eficientes son cuando se trata de aumentar impuestos”.

“No sólo encontraron la manera de aprobar la justa suba del mínimo no imponible de Bienes Personales subiendo las alícuotas en las categorías más altas -o sea subiendo el impuesto que en teoría se buscaba librar de los desfasajes injustos producto de la inflación- sino que incluyeron también al impuesto a las Ganancias y volvieron a marcar diferencias con quienes tienen bienes en el exterior”, indicó la periodista.

En ese sentido, Cristina Pérez sentenció: “Cómo esperar que el Gobierno no discrimine a quien crea riqueza o pudo sumar cierto patrimonio en base a su trabajo si hasta discriminan por clase cuando se refieren a los contagios por Covid”.

“Antes los culpables eran los runners y ahora según el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires los que tienen mayores ingresos se contagian seis veces más de coronavirus”, manifestó por otro lado. “O sea que para Nicolás Kreplak el virus es culpa de los ricos o simplemente un vengador que distingue las clases sociales y va a la caza de esos malvados que tienen el tupé de no ser pobres y resistir aún en la enemiga numero uno de este gobierno: la malquerida clase media argentina”, ironizó.

Luego, en el editorial, Cristina Pérez remarcó: “Los argentinos no ponen el dinero en el colchón por antipatrias, más bien lo ponen por la sucesión de gobiernos que en vez de resolver los problemas, los cargan en la cuenta de los que se esfuerzan”.

“Los argentinos se dolarizan ante políticas económicas que desmantelan el peso y lo licúan con frenesí. Tener pesos es como sostener arena entre las manos y, encima, medio año se trabaja para el Estado”, reprochó asimismo, y apuntó: “Para el kirchnerismo gobernar es gastar, crear impuestos pero no crear riqueza; por lo tanto, crear pobreza”.

Por último, concluyó: “Con impuestos como el IVA y la inflación, el Gobierno termina castigando sin piedad a los más pobres y haciendo eso que juran querer evitar cuando no acuerdan con el Fondo: ajustar. Ajustar sin dar la cara, culpando a otros. Ajustar con el poder adquisitivo enflaquecido de pobres, trabajadores y jubilados”.

Cristina Pérez

