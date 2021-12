La historia de los refranes: «Más vale pájaro en mano que cien volando»

Hay quienes hablan a favor y quienes en contra de este dicho. Unos valorizan la importancia de lo seguro por sobre lo inseguro: aunque sea humilde lo que se tenga, está, lo demás es incertidumbre. Otros lo ven un refrán muy conservador, prudente de más, asustadizo… y retrucan: “El que no arriesga no gana”

«Más vale pájaro en mano que cien volando»

Español, para no variar, este refrán popular viene del proverbio latino “Est avis in dextra, melior quam quattuor extra”, que significa: mejor ave en (la mano) diestra que cuatro fuera (de ella)… De la izquierda (la mano siniestra) no se habla…

Pero de lo que sí habla este refrán es de las posesiones, las que tenemos y las que no… De soñar de más o de menos… Los siglos, con sus índices inflacionarios, convirtieron las cuatro aves de los latinos en cien pájaros para los españoles…

En «El revés de los refranes», el inolvidable Isidoro Blaisten escribió al respecto: “Más vale pájaro en mano que cien volando. Eso le enseñaron. Lo mamó desde la cuna. Lo oyó desde sus primeros pininos. Se hizo carne en él. Entonces dejó volar los noventa y nueve pájaros y apretó fuerte, bien fuerte, el que tenía en la mano. El pájaro murió asfixiado”… ¡El pícaro Isidoro le encontró el revés a este refrán y le añadió un trastorno! ¡Y sí! Porque no es lo mismo ver volar cien pájaros inalcanzables en el cielo… que haberlos dejado escapar!

Pájaros más pájaros menos, el refrán desaconseja cambiar lo cierto por lo incierto. ¿Qué huele a conformismo? Sí, puede ser… Pero no es una incitación a dejar de volar. Sino más bien a hacerlo… con los pies en la tierra… Por ejemplo, el tipo que tiene un empleo de salario bajo pero que le garantiza un contrato de larga duración, ¿lo dejaría por un empleo bien pago con un contrato de tiempo definido en una empresa que puede cerrar en cualquier momento?…

Otra cosa que puede suceder es que, a lo mejor, los cien que volaban eran menos, y el pájaro de la mano no era uno sino dos… o tres…

Etiquetas:

Hugo Paredero