Juan Carlos de Pablo: «Tengo la impresión de que Manzur se entera de lo que hace Feletti por los diarios»

Jujuy al día® – El economista asegura que «la toma de decisiones está paralizada» dentro del gobierno. «Tomás las iniciativas porque no tenés más remedio». Refiriéndose al secretario de Comercio, cree que «no le está funcionando, porque la tasa de inflación de noviembre pinta más o menos igual que la de octubre».

—¿El Gobierno necesita un equivalente a lo que hizo Lacunza entre las PASO y diciembre?

—Eso sería efectivamente en el mejor de los casos.

—Un bombero de dos años.

—Son dos años. En Inglaterra, con los resultados de las PASO Alberto Fernández se hubiera ido a la casa. Tiene un régimen parlamentario. Nuestro régimen es presidencialista.

—¿Martín Guzmán puede cumplir ese papel?

—No tengo ninguna evidencia que pueda hacerlo. No lo conozco. No lo veo a cargo de la gestión económica. Habla de manera profesionalmente razonable. Se ve que estudió. Pero lo que debe hacer es actuar. El ministro habla de la congruencia en la política económica. Conseguila, ¡sos el ministro! No parece una política congruente una inflación del 50%, los precios regulados aumentan 15 y hay un dólar “oficial”. Cualquier alumno mío diría que ahí hay un problema.

—Otra conjetura condicionada: ¿Y si Martín Guzmán tiene una sarasa seductora para el Instituto Patria, pero en realidad aplica una política ortodoxa?

—No me gusta idealizarlo. Ahora, esto tiene nombre y apellido. Les pegaste una piña a las jubilaciones.

Pareciera ser de que nadie tiene el poder en la Argentina actual, ni en el oficialismo actual ni en el anterior que tuvo un Domingo Cavallo. En ese contexto, ¿lo único factible es un Lacunza porque no hay manera de poder conseguir un acuerdo de todos?

—Pero eso no es poco. Yo lo subrayo. Es una tarea que luce poco. Todo el mundo te pega. Pero es muy importante.

—¿Ese rol no es de Guzmán?

—No parece. Tengo mi lado académico. Sé escuchar un discurso. Estuve un año en el Ministerio de Economía, de pinche. Fue en la segunda mitad de 1969, primera mitad de 1970. Aprendí mirando la cocina de la política económica lo que aplico. No fui ministro, no fui nada, pero hace medio siglo que me la paso viendo. Así, es muy recomendable el libro de Juan Carlos Torre (N. de la R.: Diario de una temporada en el quinto piso). Es una maravilla. Te muestra la cocina de la política económica de Juan Sourrouille. El pobre Sourrouille se pasaba el santo día atajando pelotazos contra el partido radical, del propio Raúl Alfonsín. Menos mal que lo tenía a Adolfo Canitrot de número dos para coordinar.

—Sourrouille invertía gran parte de su tiempo en conciliar las diferencias dentro de la coalición. ¿Guzmán cumple ese papel de atajar la pelota entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández?

—Quizás lo haga pero no nos enteremos. Guzmán no tiene un Adolfo Canitrot. Roberto Feletti formalmente depende de Matías Kulfas, que a su vez depende de Manzur, Manzur de Alberto y Alberto de Cristina. Tengo la impresión que el señor Manzur se entera de lo que hace Feletti porque lee los diarios. La toma de decisiones está paralizada. Tomás las iniciativas porque no tenés más remedio. Al propio Feletti no le está funcionando, porque la tasa de inflación de noviembre pinta más o menos igual que la de octubre, con un mes entero de congelamiento.

