Mechera demorada y secuestro de dos celulares en vieja terminal

Jujuy al día® – Personal de la Brigada de Coronel Arias y División Captura, procedieron días atrás a la demora de una mujer conocida en el ámbito delictual en inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus de esta ciudad capitalina, además se le secuestro dos celulares que no supo justificar y uno de ellos había sido denunciado por robo. La causante quedo a disposición de la justicia en tanto se trabaja por Investigación penal preparatoria.

El hecho, se registró en horas de la mañana cuando los agentes cumplían un servicio de seguridad y prevención en zona de vieja terminal, con el fin de contrarrestar hechos delictuales referente a las modalidades mecheras, pungas y las denominadas viudas negras (pastilleras), al efecto tras encontrarse recorriendo por calle Dorrego cerca Hipólito Irigoyen, los sabuesos observaron a una joven mujer conocida por su modalidad de mechera, quien al ver la presencia policial, entrego unos elementos a otra mujer para seguidamente darse a la fuga.

En tal sentido, en un rápido accionar se demoró a la mujer acompañante, quien no contaba con documentación que acredite su identidad, como así no supo justificar su constante presencia en el lugar, siendo trasladada a la sede policial, donde tras requisa con testigo hábil, se le sustrajo entre sus prendas dos teléfonos móviles, uno de ellos se encontraba registrado como denunciado por robo o hurto, en tanto el segundo dispositivo no contaba con chip, ni memoria, de dudosa procedencia.

Al efecto la mujer de 24 años con domicilio en la provincia de Salta quedo demorada, en tanto se procedió al secuestro de los celulares y continúan las investigaciones para dar con la segunda mujer que sería también de la provincia vecina.