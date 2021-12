Jujuy: 30 nuevos Profesionales recibieron sus títulos en la 3ra. Colación 2021 de la Facultad de Ingeniería

Jujuy al día® – El viernes 17 de diciembre, 30 egresados y egresadas recibieron sus diplomas en el tercer Acto de Colación de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). De esta manera, un total de 107 nuevos profesionales accedieron a sus títulos universitarios en el año 2021 en dicha Unidad Académica.

El Acto estuvo presidido por el Decano de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) Mg. Ing. Gustavo Lores, Vicedecano Ing. Alejandro Vargas, Secretaria Académica Ing. Graciela Lazarte, Secretaria de Ciencia y Técnica Dra. Julia Santapaola, y Secretaria Administrativa Esp. Lic. Estefanía González. Además, participaron de la ceremonia los Directores de las diferentes carreras de la Unidad Académica, el Presidente del Colegio de Ingenieros de Jujuy, Ing. Sergio Aramayo, y familiares de los graduados y graduadas.

El programa del Acto de Colación contó con la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Jujeña Jazz Band “Juan José Funes” dirigida por el Profesor Sergio Baca, Palabras del Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, Mg. Ing. Gustavo Lores, quien posteriormente tomó juramento a los 30 nuevos profesionales. Luego las Autoridades hicieron entrega de los Diplomas a cada egresada y egresado. Por último, tomó la Palabra el graduado con el mejor promedio de la Colación, el Ingeniero Informático Álvaro Facundo Llampa por su promedio de 9.30 centésimos sin ningún aplazo.

En la oportunidad, el Mg. Ing. Gustavo Lores, Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, expresó que celebrar un nuevo acto de colación “siempre es una emoción extraordinaria para nosotros como profesores de la Facultad de Ingeniería y nos llena de emoción estar con ustedes”, expresó en alusión a compartir el momento de la ceremonia de manera presencial. Entre las reflexiones que ameritaron el acto, destacó el número de graduados que accedieron a sus títulos universitarios, ya que “con los 30 títulos que hoy se entregan, por primera vez en la historia de la Facultad de Ingeniería superamos el techo de los 100 egresados que reciben su títulos en el curso de un año, y realmente estamos muy contentos de que esto haya sido posible con el esfuerzo de los egresados y egresadas, de sus famlias y de todo el personal que trabaja en la Facultad de Ingeniería y la Universidad Nacional de Jujuy”.

Además, el Mg. Ing. Lores remarcó el ser egresado y egresada de la Facultad de Ingeniería ya que “significa, entre otras cosas, que van a seguir perteneciendo a la Facultad, que van a seguir siendo parte del gobierno universitario desde su claustro, donde tienen dos representantes en el consejo académico de la Facultad que toman decisiones, y en el que pueden presentar proyectos de interés para el conjunto de egresados y egresadas de la Unidad Académica”. Asimismo, hizo referencia a la amplitud alcanzada en cuanto al trabajo que la Facultad realiza de manera conjunta con instituciones públicas y privadas en capacitaciones y acuerdos académicos, además de la gran demanda laboral que hoy existe en el medio para las carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la UNJu.

PALABRAS DE LOS NUEVOS PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

“Esperaba que llegara este acto y todo lo que dije en las palabras para los egresados fue en parte recordar las experiencias que he vivido y que mis compañeros seguramente también las tuvieron, y que al llegar a este momento sabemos que ya no vamos a tener esa experiencia de la misma forma, así que era apelar a ese recuerdo que tenemos y poder referirnos de la mejor forma con nuestro título.”

Álvaro Facundo Llampa, Ingeniero Informático.

“Este acto es el cierre de toda una etapa de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero a la vez es la nueva en la que uno puede ejercer la profesión que tanto nos gusta, también para seguir perfeccionándome en todo el campo académico.

Ingeniería es una carrea maravillosa, solamente hay que tener mucha persistencia, la Facultad es excelente y siempre nos va a dar todas las herramientas que necesitamos, y hay que tener por sobre todo mucha persistencia y ganas de seguir adelante, porque al final todo tiene su recompensa.”

Cristian Gabriel Sánchez, Ingeniero Químico.

“Pudimos recibir el título de tanto esfuerzo, sacrificio y todo el apoyo de nuestra familia, así que muy agradecida por eso. Y ahora ya estamos en una nueva etapa que ambos la empezamos trabajando así que es seguir creciendo personalmente y profesionalmente. Es un nuevo camino y estamos muy contentos por eso.

A quienes están estudiando les digo que tenga mucha perseverancia, tiene sus altos y sus bajos, pero al final todo tiene su recompensa, y es una carrera tan linda que te abre tantas puertas donde podés aprender muchísimas cosas.”

Nayra Silvina Ovando, Ingeniera Química.

“Es una felicidad plena, este momento hace siete años lo veía muy lejano y que hoy lo hayamos terminado justo con mi compañero Facu Llampa, que dio el discurso, es una felicidad inmensa, porque no solamente es para mí sino que representa a mi familia, mis compañeros, mis amigos, mis profesores, la Facultad que me dio todas las herramientas para ser el profesional que soy hoy en día, así que estoy profundamente agradecido con todas las personas involucradas en este crecimiento profesional que tuve y nada más que decir que gracias.

A los chicos que están estudiando puedo decirles que se hace pesado, que yo sé que es difícil, que se complica, pero que si tienen un grupo de apoyo, si tienen amigos y pueden seguir, no se van a arrepentir de la carrera que han elegido. Hoy por hoy la salida laboral es buena, y ser ingeniero es una manera de resolver problemas así que cuando uno resuelve los problemas y puede ver a las personas felices por detrás, que han alcanzado hitos u objetivos, eso te llena el alma. Ingenierías es una de las carreras más hermosas que pueda haber.”

Facundo Contreras, Ingeniero Informático.

“Es un momento único. En un momento que lo veía lejano porque como toda carrera es muy difícil y bueno gracias a Dios pude cumplir el objetivo acompañado de mi familia así que feliz. En lo laboral, tuve propuestas de trabajo porque gracias a Dios la carrera tiene mucha salida laboral y tengo intenciones de seguir estudiando la Licenciatura así que capacitándome constantemente.”

René Iván Mamaní, Analista Programador Universitario.

“Es un momento muy feliz, muy importante para la vida de uno, tanto esfuerzo, tanta lucha, esto es el día a día, en no rendirse, no bajar los brazos, así que una felicidad plena para mí y mi familia, así que junto con mi familia lo estamos disfrutando mucho. Seguramente va a ser un cambio para mi hija, y para todos nosotros. A los chicos que están por ingresar, les digo que se animen, que no tengan miedo, que no hay imposibles, que cualquiera si se pone las pilas, no baja los brazos, y es perseverante lo va a lograr.”

Gutiérrez Cristián Matías Alberto, Ingeniero Industrial.

“Este momento es de gran alegría para mí, aunque hice la carrera en varios años, logré llegar a la meta final que es lo más importante. Y voy a volcar la tarea que desempeño en el aula, soy docente de matemática en la secundaria, así que todo lo que adquirí y lo que me brindó la universidad voy a brindar en la enseñanza de mis alumnos, tratando de mejorar siempre y tratando de brindar lo mejor de mí con todo lo que me brindó la facultad para ayudar a mis estudiantes en la secundaria.

A los futuros estudiantes y profesionales, les diría que no se desanimen que sigan adelante, que cuesta llegar a cumplir la meta pero que se puede con esfuerzo, se llega y que hay que seguir preparándose, capacitándose cada día para poder brindar lo mejor de uno a la sociedad, el lugar donde se desempeña. En el caos mío en educación secundaria trata de dar lo mejor de uno y con más preparación va a ser mejor aún.”

Gladis Sonia Párraga, Licenciada en Enseñanza de la Matemática.

EGRESADAS Y EGRESADOS QUE RECIBIERON SU DIPLOMA:

ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO

Alancay, Leopoldo Alán Saúl

Colque, Gabriel Alejandro

Jara, Andrés Emanuel

Largo, David Alejandro

Mamaní, René Iván

Mendez, Jorge Nicolás

Valdéz, Facundo Adrián Felipe

Yarbi, Gabriel Horacio

LICENCIATURA EN CIENCIAS GEOLÓGICAS

Claros, Héctor Marcelo

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Carrasco, María Florencia

LICENCIATURA EN SISTEMAS

Bitancur, Héctor Raúl

Suruguay, Gerardo Martín

INGENIERÍA QUÍMICA

Ovando, Nayra Silvina

Ramos, Iván David Ezequiel

Sánchez, Cristian Gabriel

Vilte, Carla Vanina

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Aragón, Bruno Gabriel

Gutiérrez, Cristian Matías Alberto

Pantoja, Melisa Belén

Tejeda, Sergio Samuel

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Aramayo, Ubaldo Juan Manuel

Contreras, Facundo

Corimayo, Raúl Edgardo

Llampa, Álvaro Facundo

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

Daubrowsky, María Alejandra

Párraga, Gladis Sonia

Tapia, Gabriela Inés

DOCTORADO EN ALIMENTOS CON ORIENTACIÓN EN CIENCIA

Giménez, Leila Ayelén Salomé

Rivera Leinecker, Nadia Soledad

Rueda, Julio Ricardo