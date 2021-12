El ministro Stanic mantuvo reunión con diputados para explicar el avance del plan maestro

Jujuy al día® – En el salón Marcos Paz de la Legislatura se llevó a cabo el Plenario de Comisiones con el objeto de escuchar al ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda Carlos Stanic exponer el estado de avance de las obras del Plan Maestro Plurianual de Desarrollo.

El Plan Maestro de Desarrollo es una proyección que contiene un programa de múltiples obras estratégicas para educación, producción, cultura, habitacionales y de servicios entre otras; y prevé generar 30 mil puestos de trabajo, con una inversión total de más de $ 148.000.

Al respecto el diputado Ramiro Tizón, presidente de la comisión de Asuntos Institucionales señaló que el ministro fue invitado para «nos dé un detalle de cómo se está trabajando con el Plan Maestro y de lo que está para comenzar próximamente», dijo y en ese sentido agregó que «es un plan que ya está en ejecución y que despierta mucho interés. Vinieron muchos comisionados e intendentes de la provincia, por eso es muy importante que el ministro pueda dar un detalle de las obras, de lo que se hizo hasta ahora y de lo que se va a hacer y de responder a sus interrogantes»

En referencia a la no aprobación por parte del congreso nacional del presupuesto 2022 dijo que «la provincia tiene previsiones para enfrentar la contingencia y llevar adelante este plan. Pero es muy importante que un gobierno tenga un presupuesto», señaló el legislador y subrayó que «hay una irresponsabilidad por parte del gobierno nacional que ha llevado las cosas de tal modo que fue imposible que se apruebe ese presupuesto».

En esa misma línea el ministro Stanic expresó que «el 80% de las obras son con fondos provinciales, y tenemos las previsiones del caso», informó y añadió que en el caso de las obras que se hacen con convenios nacionales «ya se firmaron un convenio, ya se afectaron presupuestos, por lo que no debería haber retrasos en el inicio de obras». Y se mostró optimista «espero que el gobierno dela nación no argumente que al no haber un presupuesto no retacee fondos que ya estaban comprometidos».

En cuanto a su exposición en el plenario Stanic señaló que la nueva composición de la legislatura escuchó su exposición «y me ofrecí a que todas aquellas inquietudes que tengan los diputados lo ponemos en agenda y vendré las veces que haga falta».

Se mostró satisfecho porque «fue enriquecedor, me llevo un par de cosas que a veces uno del otro lado no se da cuenta, algunos detalles que hicieron enriquecedora la conversación. Explicar el plan de desarrollo fue decir que acá lo que se hace es pensar en Jujuy, ni en un gobierno ni en un partido político, sino en jujeños», finalizó diciendo.