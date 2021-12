La historia de los refranes: «Quien se excusa, se acusa»

Este es uno de esos refranes nacidos del diccionario por parto natural. Excusa: argumento que se da para justificar una falla, error o falta; acusar: atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, falta o acción reprobable. No hay atajos. Los psicólogos de parabienes.

¡Y no hay vuelta que darle!… “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, decía una locución latina de origen medieval. ¿Cuál es la traducción? “Excusa no pedida, acusación manifiesta”, o dicho de otra forma: “reconocimiento implícito de la acusación”…

¡Ahh vieron, ustedes que se jactan de haber hecho un doctorado en excusas y creen que saben engañar tan bien a los demás! Noo, qué vamos a saber engañar, cuando nos excusamos sabemos deschavarnos, que no es lo mismo… Métanselo en la cabeza: excusarse es reconocer, de forma indirecta, mediante disculpas, que no se ha actuado correctamente…

“El excusarse antes de ocasión es culparse”, escribió Baltasar Gracián en el siglo XVII… Un siglo después, el francés Stendhal lo refraneó: “qui s´excuse, s´accuse»… “Quien se excusa, se acusa”… Por la misma época, el poeta inglés Alexander Pope fue más allá y sentenció: “Una excusa es peor y más terrible que una mentira”…

Pariente cercano de “No aclares que oscurece”, este refrán alude a la práctica del dudoso arte de poner pretextos para todo… Imagínense tener como pareja a una persona que hace de los pretextos sus escudos para cada dificultad, ufa… O peor: imaginen que esa persona pretextona sea uno mismo…

Francisco Gavilán, psicólogo y escritor español (denostado por bestseller), publicó un manual de disculpas titulado “Yo no he sido”, donde recopila las justificaciones a las que recurrimos constantemente, y explora ese artificio tan humano de no tener nunca la culpa. “En la mayoría de las ocasiones la excusa es un autoengaño, un mecanismo de defensa para tratar de salvar la estima”, explica…

Y ahora, con la excusa de que se vence el tiempo de duración de este podcast, me acuso de prófugo y rajo hasta la próxima.

Por Hugo Paredero