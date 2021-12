El periodista poco creíble ataca de nuevo

Previusly: el cronista es despedido del diario alemán “Das Vocen den Berlinen” por su secretario de redacción, Frank Salchichen, debido a la dificultad de aceptar la veracidad de las noticias enviadas desde Argentina.

Desvelado por tres fiestas que los vecinos deciden hacer en sus respectivas terrazas hasta bien entrada la madrugada, decido finalmente llamar a Frank. Estoy pensando que, si Feletti sigue domando la inflación como hasta ahora, esos 200 euros que me mandaba por nota y que acá me pesificaban tan asimétricamente para mis ingresos, me servirán al menos para comprarle las piedritas al gato. Tengo un gato. El Negro. No más datos.

Siete de la mañana en Argentina, mediodía alemán. Lo llamo.

-Hola, ¿Frank? Osvaldo, desde Argentina.

-Hola. ¡El último pago ya está hecho, auf wiedersehen!

Estaba a punto de cortar, tenía que ser rápido.

-¡Frank! ¡No cortes! ¡Pasaron cosas! -grité.

-¡Qué imprevisible tu país! ¿Qué pasó, ahora? – pregunta Frank y me lo imagino con su currywurst en una mano, la Berliner Wiesser en la otra y el teléfono en la otra, parado en seco en el puestito del que es cliente, al lado de la entrada del subte, en la Simon Dache Strasse.

– El presupuesto del año que viene.

– ¿Qué pasa con el presupuesto del año que viene?

– No se aprobó.

– No entiendo.

– Que no hay presupuesto para el año que viene… En realidad tenemos tanta improvisación que no sabemos si el año que viene, viene o no viene. No sería raro que termine el 2021 y no venga nada.

– Faltan diez días hábiles para que termine el año, ¿cómo no tienen presupuesto todavía?

– No, faltan ocho.

– Dos semanas hasta el 1 de enero, que es sábado, diez días.

– No, ocho, porque 24 y 31 el Estado dio asueto a todos sus trabajadores. A los ñoquis no, porque ya sabían. Eso, claro, en todo el país menos en la provincia de Santa Cruz.

– Bueno, un poco de sentido común, al menos. ¿Ahí nació el kirchnerismo, no? Debe ser un ejemplo, como para que todos hayan querido copiar su modelo.

– No, en realidad en Santa Cruz de acá a fin de año hay sólo tres días hábiles. La gobernadora decidió dar asueto desde el jueves que viene hasta el 3 de enero.

– Claro, debe ser una provincia muy próspera. Tengo entendido que tienen todo tipo de riquezas, petróleo, gas, kilómetros de mar…

– Eh, dejá, otro día te explico, vamos a lo que te quería contar: creo que puede ser una nota como para 300 euros.

– ¿Cómo?

– Digo, 3000 palabras. Mirá, el gobierno estaba interesado en que el Congreso aprobase el presupuesto porque están en medio de la negociación con el FMI.

– ¿Me decís que si no fuera porque se lo piden desde afuera, no les hubiera importado?

– Bueno, ya pasó. De hecho, cuando asumió el presidente Fernández en el ’19 dijo que como no tenía tiempo y no le gustaba el que le habían dejado, prorrogaba el anterior y listo. Total, nadie de afuera lo estaba apurando.

– ¿Eso es legal?

– ¡Frank, esto es Argentina! Igual, sí, es legal. Sigo. El gobierno precisaba el presupuesto aprobado por el Congreso, así que lo envió en septiembre.

– ¿Y la oposición se lo retuvo hasta ahora? ¡Qué falta de responsabilidad cívica!

– No, no fue la oposición. El oficialismo no quiso tratarlo en ese momento. Es más, Máximo Kirchner…

– ¿Quién es Máximo Kirchner?

– El hijo.

– Ah.

– Bueno, el hijo había dicho que no era conveniente actuar en base a cuentas matemáticas.

– ¿Cómo?

– Sí, que para tratar el presupuesto no era conveniente actuar en base a cuentas matemáticas.

– Pero el presupuesto son números.

– Sí, Frank, déjame seguir, si me vas a parar ante cada incoherencia se nos hace la noche. En ese momento no se trató el presupuesto, que las PASO, que las elecciones, que el covid, que la nueva temporada de Masterchef; la fueron dejando pasar, la fueron dejando pasar y bueh, recién lo trataron ahora.

– Pero ¿en septiembre no tenía el gobierno un Congreso más afín?

– Sí.

– ¿Y por qué no lo trataron en ese momento, les hubiera sido más fácil?

– Frank, ¿escuchaste hablar de funciones cognitivas disminuidas? No las subestimes si hablamos de la administración actual. Dejame seguir. Al final, muy al final, el lunes, el ministro de Economía a pedido de la oposición fue al parlamento a defender el presupuesto que preveía para el 2022 una inflación del 33%, un crecimiento del 4% del PBI, un dólar de $131,1, exportaciones subiendo al 7,5%, las importaciones al 9,4 y la inversión al 6,6%. Ah, y no se contemplaba ningún pago al Fondo Monetario Internacional.

– ¿Quién lo firmaba? ¿Erlich? ¿El Niño Rodríguez? ¿Liniers? -y largó una carcajada Frank, demostrando una erudición sobre dibujantes argentinos que le desconocía. También mostraba la distancia que hay entre lo germánico y el humor, pero eso no se lo dije.

– No, no, fueron economistas.

– ¿Pero quién puede pensar que esos números responden a la realidad? Me imagino el festín que se habrá hecho Milei, enfrentándose cara a cara con el ministro de la casssta.

– No, no estuvo. Fue a Rosario porque dijo que no lo eligieron para calentar una silla en el Congreso. Dejame seguir.

– Espera, antes, una pregunta: con la inflación que tienen en tu país, ¿qué actualización se le hizo al presupuesto de septiembre presentado en diciembre?

– Ay, Frank, ¡dejá de ser tan alemán! ¡Ya era un dibujo en septiembre!, ¿qué problema había de que lo fuera también en diciembre? El gobierno hizo ahí unos cambios para conseguir el dictamen en comisión.

– Bien, como en todos los países, el oficialismo negocia con la oposición, los que no la votaban, hace algunos cambios para conseguir esos votos.

– No, Frank, cambiaron cosas a pedido de los gobernadores propios que a través de sus diputados, ya los votaban. No preguntes, es así. En menos de lo que tarda Margarita Stolbizer para cambiar de partido, sacaron despacho de comisión y a discutirla y votarla. La oposición le dio quórum porque decían que así le impedían al oficialismo decir que le obstaculizan todo. Sí, todavía creen que pueden hacer algo para que el oficialismo no diga que obstaculizan todo. Parece que hasta ahora vivieron en un enorme, luminoso y colosal celaje de gases intestinales, más conocido como “nube de pedos”.

– Pero cuando comenzaron las sesiones y vieron que todos sabían que era un dibujo, supongo que el oficialismo hizo algún cambio, para acercar posiciones. Negociar, como se hace en todas partes.

– Sí, hizo cambios.

– Eso es un gobierno responsable.

– Eeeeh, ¿qué decirte?, le agregaron gastos por 180.000 millones de pesos

– ¿Y de dónde iba a salir esa plata?

– No sé.

– Bueno, averigualo, ¿qué clase de periodista sos?

– No, Frank, yo no tengo nada que ver. “No sé”, fue lo que contestó el oficialismo cuando le preguntaron eso, de dónde iba a salir la plata. Tuvieron una sesión de 22 horas. En el medio, el presidente de la cámara llamó a sus aliados del lavagnismo y los amenazó con echar a todos los representantes de esa fuerza que están en el gobierno. Y ni así consiguieron nada.

– Pero, ¿no es que el gobierno había ganado perdiendo? Los analistas argentinos más serios decían que la oposición estaba totalmente dividida y que por eso el gobierno lograría salirse con la suya.

– Bueno, eso si escuchás a los más serios.

– ¿Pero entonces la oposición no está dividida?

– Ponele. Juntos por el Cambio está fragmentado en diez minibloques. Los radicales se tiraron con toda la vajilla y cuando le preguntaron a Morales qué había pasado dijo que en Buenos Aires las cosas levitaban. Lousteau dijo que el partido era misógino y se resistía a los jóvenes. Le respondieron reemplazándolo como vicepresidente del Senado con Carolina Losada, que es más joven y mucho más mujer que Lousteau. Pero no parece que eso los haga votar separado. Da la impresión de algo que aprendieron. Además, hay mucha calentura. Llegan a sacar los pies del plato y los votantes se los comen crudos. Por eso los lavagnistas por una vez, con lo que les habrá costado dejaron de lado la rosca y votaron en contra. Estaban como estrenando sandalias con medias nuevas, no se reconocían casi. Milei, tenía pensado irse a Miami y no estar en la sesión. Después de no ir a la reunión de comisión, la calentura de su gente fue tan grande que decidió quedarse.

– Disculpame, si hubiera habido una oposición seria, que entendiese la importancia de tener un presupuesto, pedían mandar todo a comisión otra vez y volver a votar la semana que viene.

– Fue lo que pasó. El gobierno a la mañana se da cuenta de que no llega con los votos, y dice: “Bueno, que se vote volver a comisión y todos de acuerdo”.

– ¿Y la oposición se negó?

– No, todos dijeron que sí.

– ¿La oposición acepta un acuerdo y después lo rompe? Qué irresponsables. ¿Qué pasó en el medio?

– El hijo.

– ¿Qué hizo el hijo?

– Un berrinche. Y que aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar.

– ¡Carajen, basten! -lanzó Frank, se ve que se sacó o se le cayó el curry de la salchicha- ya lo entendí, ¿para qué me lo repites?

– Es que lo dijo ocho veces. Y se largó con un “ah, pero Macri”, “ah, pero Vidal”, “ah, pero Santilli”, “ah, pero Ritondo”, “ah, pero Frigerio”, “ah, pero Monzó” y la pudrió.

– ¿La qué?

– Que arruinó todo el trabajo previo; la oposición se calentó y dijo “ahora no te voto nada”. Hasta votaron en contra los lilitos que siguen creyendo que si ven un tipo con un sombrero de papel y una mano en la barriga consideran que pueden hablarle racionalmente como si fuese Napoléon.

– Qué raro, escuché a analistas más serios de tu país hablando del crecimiento político de Máximo y de su capacidad para…

– Preguntales si cambiaron el auto este año. Es increíble la relación entre analistas serios y autos nuevos.

– Lo que no entiendo es cómo perdieron esta votación en el Congreso si ya festejaron tres veces en Plaza de Mayo que ganaron las elecciones. Incluso me pareció muy bien el último festejo, el de la democracia, donde invitaron a presidentes, me pareció un buen gesto, contra todo eso que siempre dices.

– No eran ex presidentes argentinos, eh. A esos los criticaron.

– Bueno, presidentes de países limítrofes, está bien, para cimentar las relaciones. ¿No invitaron a los presidentes de Uruguay y de Brasil?

– No, invitaron a ex presidentes, justamente enfrentados a los presidentes actuales de esos países.

– Pero si el gobierno no se mete en asuntos internos de otros países, lo dijeron con lo de Venezuela, con lo de Nicaragua.

– Es más complejo.

– Volviendo a la votación del presupuesto, si El Hijo estuvo tan mal, ¿qué castigo partidario recibió?

– Hoy asume como presidente del partido en la provincia.

– ¡Qué raro! Bueno, siendo El Hijo debe haber estado afiliado al partido desde su nacimiento, se lo merece.

– Esteeeem, se afilió al PJ de la provincia hace menos de 10 meses.

– Quizás podamos hacer una nota ¿Me mandarías entonces algo escrito con la autocrítica del hijo?

– Es corta la autocrítica. Dijo: “Quieren que dé la patita y haga el muertito, pero no pienso dejar que me domestiquen”.

– No, declaraciones de Dylan, no. De El Hijo, el diputado que rompió lo que había acordado y dejó al país sin presupuesto.

– “Quieren que dé la patita y haga el muertito, pero no pienso dejar que me domestiquen”. Y también dijo que a la oposición haber ganado “le pegó mal”.

– ¿Cómo “le pegó mal”?¿Qué jerga es esa? ¿Ves? Quiero solucionar las cosas y no puedo. Seguís diciendo cualquier cosa. La política de tu país es increíble.

– Podría hablarte de la justicia, quizás esta nota te interese. Esta semana la justicia descubrió que no hacen falta dos para bailar el tango. Con uno alcanza.

– ¿Qué?

– Claro, Echegaray que era el jefe de la AFIP hizo una maniobra que benefició en 8.000 millones de pesos a Cristóbal López y a Fabián de Souza. Al primero lo condenó, a los beneficiados los volvió a beneficiar.

– Pero eso es un escándalo, supongo que todos los canales de televisión lo están denunciando.

– Bueno, todos no, hay uno que compraron con esa plata, así que los periodistas de C5N estaban todos muy contentos.

– ¿Cómo van a comprar un canal de televisión con el dinero de una estafa? Tienen razón los que dicen que sos un periodista militante movido por el odio. Ahora entiendo todas las denuncias que hay en Alemania por tus publicaciones.

– Nada que ver Frank. Yo te cuento lo que pasa. Si hasta la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura.

– ¿Reformaron el Consejo de la Magistratura? ¿Cuándo? ¿Cómo no mandaste una nota sobre eso?

– Porque fue en 2006.

– ¿Y ahora lo declaran inconstitucional, ¿cómo te voy a creer eso? ¿Qué hacen con todas las medidas del Consejo desde 2006 hasta ahora?

– Nada.

– ¿Cómo “nada”? Si las tomó un Consejo que es considerado inconstitucional, son medidas inconstitucionales. Tienen que revisar todo.

– Los alemanes creen que todo tiene que funcionar como un relojito, qué pesados. Igual, acá estamos contentos porque se solucionó el problema de la inflación.

– ¿Sí? Bueno, una buena noticia.

– 3,2.

– ¿3,2 anual? Está bastante bien para ser Argentina.

– 3,2 el mes pasado, que festejamos porque funcionó el plan para que no aumenten los precios.

– ¿Cómo van a festejar? ¡Eso es un fracaso!

– Es como dijo Feletti, la culpa la tuvo el pollo.

– Estás desvariando

– No, en serio. Dijo que perdieron las elecciones porque la gente come más pollo y menos vaca. Al menos no dijo como Evo que culpó de las “desviaciones” sexuales de los hombres al hecho de que comen pollos engordados con hormonas.

– Realismo mágico, no, Osvaldo. Ya pasó de moda ese exotismo latinoamericano.

– Bueno, Frank, ¿qué te mando?

– Basta, ya te lo dije. No vamos a publicar cosas de Argentina hasta que vuelva a ser un país creíble.

Y cortó.

Recién cuando Argentina vuelva a ser un país creíble, dijo.

Recién cuando Argentina vuelva a ser un país creíble voy a volver a conseguir el trabajo en Alemania.

Para eso falta… ¡qué duros van a ser estos dos años!

¡Qué duros!

Osvaldo Bazán

