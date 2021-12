Mondino: “Este Presupuesto es una magnifica oportunidad desperdiciada de haber puesto un poco de claridad”

La economista se expresó de manera crítica frente al Presupuesto presentado por el Gobierno para el próximo año.

Jujuy al día® – La economista de la Universidad CEMA, Diana Mondino, cuestionó el Presupuesto que envió el Gobierno al Congreso asegurando que “es una magnífica oportunidad desperdiciada de haber puesto un poco de claridad” sobre el rumbo que se piensa tomar en distintos temas económicos, como qué se va a hacer con las tarifas o las empresas públicas.

En diálogo con “Esta Mañana”, el programa de Luis Majul en Radio Rivadavia, Mondino aseguró que, en el proyecto presentado por el ministro de Economía, Martin Guzmán, “lo único que hay son aumentos de gastos que nadie sabe si son útiles o no”.

En esa línea señaló que “lo que me pregunto es si los impuestos van a aumentar, para que aumentas los gastos también, porque podríamos haber eliminado el déficit si no hubiéramos aumentado los gastos”, y añadió que “si cada vez que vas a tener mejor ingreso aumentas los gastos es obvio que nunca llegamos”, advirtiendo que es “un presupuesto donde no se está pagando deuda”.

En relación a la inflación de noviembre, dada a conocer ayer por el INDEC, indicó que el descenso se explica en que “tenemos muchísimos precios congelados todavía, básicamente de energía y transporte, por lo menos en el AMBA y hay muchísimos precios cuidados”, pero advirtió que “el problema de eso es que hay un descenso que no puede continuar”.

En su parecer “la verdadera baja de la inflación es cuando ya se te hayan acomodado todos los precios relativos”. Lo que sucede ahora, según Mondino, es que “para mantener las tarifas congeladas estamos teniendo subsidios enormes y eso implica más impuestos o más inflación. En el fondo pagas poquito la luz y mucho de impuestos. Sería mejor que cada uno pague lo que usa en distintas cosas y no lo que se hace ahora”. En ese sentido afirmo que «tenemos cada vez más un descalabro de precios relativos».