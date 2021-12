Avanzan proyectos de Mario Fiad en el Senado

El Senado de la Nación aprobó dos proyectos del senador Mario Fiad. El primero incorpora la oximetría de pulso a la ley de pesquisa neonatal, y la segunda iniciativa asegura el diagnóstico humanizado para el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down de su hijo.

Jujuy al día® – La primera iniciativa del presidente de la Comisión de Salud del Senado modifica la ley 26279 de pesquisa neonatal, incorporando la oximetría de pulso que es un método sencillo y rápido que contribuye a la detección de cardiopatías congénitas.

Cabe destacar, que la ley de pesquisa neonatal una norma que establece cuales son las prácticas diagnósticas que deben realizarse al recién nacido para poder detectar a tiempo determinadas patologías que pueden identificarse en esa instancia.

Al respecto, Fiad explicó: “Con este proyecto buscamos profundizar las estrategias de prevención contribuyendo a la detección precoz de patologías que, detectadas de manera oportuna, tienen respuestas eficaces y con excelentes pronósticos”, y agregó: “Las cardiopatías congénitas, cuando pasan desapercibidas en los primeros momentos de la vida, los riesgos se acrecientan, por eso es que conscientes de la trascendencia que tiene para la salud pública las acciones de prevención, proponemos esta modificación de la ley vigente”.

Por otra parte, también se aprobó un proyecto de los senadores Fiad y Cobos sobre diagnóstico humanizado, que asegura la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

El proyecto persigue la capacitación y sensibilización del equipo de salud para proveerles información objetiva, científica, veraz, desprovista de prejuicios. Se necesita que el equipo de salud y quienes tengan a su cargo la comunicación puedan brindarles a los progenitores certezas de las oportunidades que existen para proveer las mejores herramientas que permitan a sus niños y niñas desarrollar al máximo sus potencialidades y capacidades

Al respecto, Fiad expresó: “Este proyecto que hemos trabajado con el Senador Cobos reconoce el trabajo intenso, comprometido, y nacido de las vivencias de padres y madres que tienen niños con Síndrome de Down y que se vieron conmovidas de diferente manera cuando recibieron la noticia.”

“Quiero agradecer el aporte y el trabajo en conjunto de la agrupación Mamás Up, la Asociación de padres de niños con Síndrome de Down de la provincia de Mendoza y la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, como así también del Dr. Eduardo Moreno Vivot, quienes fueron los artífices de esta iniciativa”, finalizó Mario Fiad.