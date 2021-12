Escenificación de un divorcio largo

Cristina retomó con el acto en la Plaza el eje del poder en la coalición oficial. Impuso agenda y condiciones al Presidente. El acuerdo con el FMI divide aguas. La vice resiste. Alberto pregunta qué otra alternativa habría para no arriesgar la gobernabilidad.

El horizonte del fin de año pos electoral en la Argentina permite vislumbrar un paisaje. Las coaliciones dominantes del sistema político profundizaron sus crisis. No deja de existir en esa percepción un costado extraño. Juntos por el Cambio se impuso con claridad en las legislativas a nivel nacional. Difícil entender una discordia prematura. Resulta comprensible, en cambio, lo que ocurre en el Frente de Todos. Nadie sale indemne de una derrota. Menos, con la crisis estructural que está obligado a afrontar en los años que le restan de gobierno.

Las catarsis de unos y otros afloran diferentes. El detonante en Juntos por el Cambio fue un menudeo interno del radicalismo. Ahora con una densidad política similar a la del PRO. La pelea estuvo circunscripta a la distribución de cargos en el Congreso. Prólogo de la inminente renovación de autoridades en el Comité Nacional. Las tensiones en el Gobierno, en el Frente de Todos, resultan mucho más potentes. Quedaron diseñados dos bandos con miradas distintas sobre el rumbo que habría que adoptar. Dirimen fuerzas en manifestaciones callejeras difíciles de ser asimiladas por una sociedad que espera respuesta a necesidades básicas.

El 17 de noviembre, apenas tres días después de la derrota en las elecciones, el Presidente organizó un mitin que buscó reubicarlo en la escena. Fue cuando transfiguró aquella caída en victoria. Malabarismo que Cristina Fernández rompió en su última epístola. La Plaza del viernes sirvió para reponer en un primer plano a la vicepresidenta, a la Cámpora y al kirchnerismo. Tuvo un parecido con la inaugural de Alberto. La invocación fraudulenta: celebrar otro aniversario de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Como si fuera patrimonio de un sector. Relato, se llama.

Las distancias entre esas competencias políticas en el oficialismo quedaron selladas desde lo simbólico. El armado de noviembre estuvo en manos del publicista José Albistur. Pareja de Victoria Tolosa Paz, electa diputada por Buenos Aires. Contó con la maquinaria sindical a pleno y el aporte de intendentes. Una delegación menor de La Cámpora tuvo presencia lejana y testimonial.

La Plaza de Mayo del viernes no sólo invirtió el papel de los protagonistas oficiales. Fue diseñada por Ignacio Saavedra, militante camporista, cercano a Martín Sabbatella y propietario de una empresa que, entre muchas tareas, se encarga de las celebraciones los días de elecciones. El destino resultó cruel en noviembre. La sede está en Chacarita.

La estética de la puesta en escena –música y colorido—remitió a los espectáculos que hicieron en su época Néstor y Cristina Kirchner. La celebración del Bicentenario o la utilización de Tecnópolis como usina de irradiación político-cultural. La impronta de Javier Grosman, otro de los responsables del montaje del viernes.

Despunta en esas movilizaciones una disputa interna de poder impensada hasta la derrota: la que empezaría a poner en duda en la coalición oficial la vigencia del liderazgo de Cristina. Con un trasfondo medular para la grave crisis de la Argentina. La chance de cerrar o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda multimillonaria heredada de Mauricio Macri.

Aquella pretensión de alterar la correlación de fuerzas en el oficialismo puede derivar en un efecto político traumático. La vicepresidenta lo dejó claro en su mensaje de la Plaza. Retomó el centro de gravedad, que parecía en un difuso, cuando impuso su agenda delante del Presidente. El tema principal: los cuestionamientos al Poder Judicial que ha limpiado bastante su mundo de causas de corrupción. No lo suficiente. Subrayó que no estaría dispuesta a aceptar cualquier trato con el FMI. Según ella, ese organismo ha venido condicionando la democracia.

Su escenificación en la Plaza tuvo una correspondencia política. La vicepresidenta resolvió doblar la apuesta en Buenos Aires. Allí pretende conservar su refugio. Al margen de lo que ocurra en 2023 con el recambio presidencial. Ordenó una renovación del gabinete a Axel Kicillof. La misma que resiste Alberto en el plano nacional. El gobernador sabe que la carta que le queda por jugar solo es la reelección. Nada de la Casa Rosada. Habrá que observar qué le depara el destino a Máximo Kirchner. Lo cierto es que los nuevos ministros bonaerenses responden a Cristina y a La Cámpora. Una salvedad: Sergio Massa coló al titular de Transporte. Ventajita, lo llamó alguien.

Alberto enfrenta entonces una encrucijada. No pareció casual que, en medio de esta contienda, haya blanqueado diferencias con Cristina. Delante de la multitud le pidió a la vicepresidenta que no tema un acuerdo con el FMI. Alertó que si el organismo le soltara la mano se aferraría a las de ella. ¿El abismo, quizás? El debate que subyace en el poder es de raíz. El Presidente supone que el ordenamiento de la deuda ayudaría a la gobernabilidad de la mitad del mandato que la resta. La dama piensa otra cosa.

El contrapunto sucede después de una semana de diálogo de una delegación argentina con el FMI. También, luego de la primera declaración pública de la entidad. Fueron señalados avances de las partes. Pero el FMI aconsejó una receta de la ortodoxia económica para la lucha contra la inflación: bajar el déficit y reducir la emisión. Justamente, lo que Cristina no cree. Habrá que ver qué manejo de esas variables técnicas podría hacer Martín Guzmán.

Cristina no hará ningún gesto rupturista mientras esté activa la negociación. Marcará diferencias cuando quiera. Aguardará la evolución de la realidad económico-social durante 2022. Cuando amanezca el año del recambio presidencial repasará su postura. Es lo que repite en el Instituto Patria. Alberto no miente cuando invoca su aval a la negociación. Pero no dispone de ningún cheque en blanco.

Por ese motivo actúa como un contorsionista. Sobresale en la política exterior, plataforma clave para el intento de acuerdo con el FMI. Algo que recalcó el organismo. Juan González es subsecretario de Joe Biden, jefe de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental. La última semana intervino en una conferencia regional organizada por la consultora Eurasia Group. Se expresó a favor de un acuerdo con el FMI para devolver a la Argentina al sistema financiero internacional. “Es necesario dar vuelta una página de 20 años de historia”, afirmó.

Esa intervención terminó de convencer a Alberto sobre la necesidad de participar en la Cumbre de Líderes por la democracia a la cual fue invitado por Biden. La llave de un posible acuerdo con el FMI está en Washington. La conferencia, realizada de modo virtual, resultó incómoda para Cristina y el kirchnerismo. Fueron excluidos Rusia y China. Aliados del Gobierno. La Argentina se opuso al boicot de EE.UU. contra los Juegos Olímpicos en Beijing. Alberto reprochó a la OEA el papel durante las elecciones de 2019 en Bolivia, que derivaron en un desplazamiento forzado de Evo Morales. Mensajes destinados, sobre todo, a la feligresía K. Se cuestionó en la reunión a los autoritarismos y la corrupción. Fue ensalzada la defensa de los derechos humanos. La Argentina se abstuvo la semana pasada de condenar a Nicaragua en la OEA. Protege a Cuba y Venezuela. Biden dio cabida a Caracas a través de Juan Guaidó. El Gobierno no sólo desconoce al líder opositor a Nicolás Maduro. Canceló las credenciales de la embajadora que había nombrado en Buenos Aires.

El desorden externo es más amplio. Alberto y Cristina colocaron a Lula como emblema común en el acto de Plaza de Mayo. De inmediato Jair Bolsonaro canceló un encuentro presencial del Mercosur previsto para los próximos días. Se hará por Zoom. Gustavo Béliz, Secretario de Asuntos Estratégicos, había visitado en reserva, hace dos semanas, al mandatario de Brasil para mejorar las relaciones. El floreo con Lula hundió la gestión. El líder del PT es el gran adversario de Bolsonaro para las elecciones del 2022.

Los Fernández pretendieron sacar ventaja en dos planos de la presencia de Lula. La presunta persecución judicial por cuestiones de corrupción. La lucha contra las políticas neoliberales. El ex presidente de Brasil estuvo preso por haber recibido como prebenda personal un apartamento en un balneario. Ni lavado de dinero, ni cuadernos de las coimas, ni pactos con Irán para ocultar muertos. Tampoco, sobreseimientos amañados. En su intento de regreso al Planalto está dispuesto a dejar los dogmas de lado. No sólo selló un acuerdo con Fernando Henrique Cardoso. Negocia con el ex gobernador de San Pablo, el centro derechista Geraldo Alckmin, la integración de la fórmula presidencial.

Con ese clima, el Gobierno pretende que el Congreso renovado se disponga a considerar un desconocido plan plurianual de Guzmán, el Presupuesto 2022 que envejeció en dos meses, el hipotético trato con el FMI y un proyecto de ley para cambiar el Consejo de la Magistratura antes de que lo haga la Corte.

Ningún abordaje será sencillo. Tampoco colabora la controversia del radicalismo en Juntos por el Cambio. La oposición está poniendo en duda ante la sociedad su virtud destacable: la unidad que conservó después de la gestión de gobierno y la derrota en 2019.

Los argumentos que blanden para su pelea los renovadores de Martín Lousteau y la línea tradicional del partido, donde están todos los gobernadores, esconden verdades y falacias. Pecan de inoportunidad cuando todavía no enfrentaron el desafío bautismal al cual los ha convocado Cristina: definir una postura ante la posibilidad de un acuerdo con el FMI por la deuda. Puede que los votos de noviembre hayan provocado un súbito mareo.

Eduardo Van Der KoyFuente