Dos años así (segunda parte)

El 12: El Ministerio de Salud recomienda limitar los encuentros por las fiestas a 10 personas, al aire libre y con barbijos.

El 14: El Gobierno cierra definitivamente el aeropuerto de El Palomar, hiriendo de muerte la posibilidad de la clase media y la clase media baja del país de poder volar.

El 18: En un acto en La Plata, Cristina Kirchner dijo “a los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo”; “hay que alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas”.

El 18: En el mismo acto, Fernández dice: “Pudimos cumplir la promesa de que los jubilados no iban a ver caer sus ingresos”. Mentía. Algunas jubilaciones perdieron hasta el 10%. Sólo le hubieran ganado a la inflación si se mantenía la fórmula sancionada en 2017 -que el kirchnerismo y la izquierda quisieron impedir con 14 toneladas de piedras- y que fue una de las primeras medidas que Fernández derogó.

El 19: Zunilda Gómez y su familia de Clorinda, Formosa, fueron aislados compulsivamente porque un vecino con quien no habían tenido contacto, había dado positivo. Estuvieron encerrados y separados. Zunilda perdió su embarazo y quedó sola con sus tres hijos.

El 21: El bloque del ARI envía una nota al Canciller Solá advirtiéndole sobre la llegada de 300 a 500 buques pesqueros chinos al Mar Argentino

El 22: Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Argentina es el cuarto país cuyo PBI más cayó en el año, después de Venezuela, Perú y Panamá.

El 25: Argentina cierra sus fronteras con países limítrofes.

El 28: Fernández tuiteó: “Los sectores más humildes fueron los que mejor entendieron el riesgo, los que mejor se cuidaron y los que más nos ayudaron en la tarea de prevenir la propagación de la pandemia”. Tanto como en las comparaciones con otros países, como en las críticas al gobierno anterior, no mostró datos que corroboraran sus palabras.

El 29: Con las primeras 300 mil dosis de Sputnik V, comienza el plan de vacunación en el país.

El 30: Se despenaliza por ley totalmente el aborto en todo el país.

Enero ‘21

El 4: Arminda Banda Oxa, denuncia que trabajó como empleada doméstica de Victoria Donda, titular del INADI durante 14 años, 10 de los cuales fueron totalmente en negro y los demás, registrada con un salario menor al correspondiente. También denuncia que cuando pidió regularizar su situación para poder jubilarse, Donda le ofreció un cargo en el INADI.

El 4: Nueva marcha en Caleta Olivia, Santa Cruz, por un problema que viene de larga data: la falta total de agua.

El 14: Fernández promulga la Ley del Aborto y declara: “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”.

El 16: Tuiteó Luis D’Elía: “Es cierto muchos peronistas tenemos obra social prepaga, camioneta 4×4 y buenas casas ahora. La diferencia con Cambiemos es que nosotros queremos que esos bienes los disfruten 44 millones de Argentina”.

El 17: El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak aseguró que “hay un sector social muy privilegiado que es muy reticente a seguir las normativas”. Y agregó: “Los sectores populares son mucho más cuidadosos”.

El 20: Primeras denuncias de vacunación VIP, salteándose las prioridades de un bien escaso. Las concejalas del Frente de Todos Laura Branchini y Mariana Cané y otras 20 personas que no integran el personal de salud en San Andrés de Giles, fueron vacunados. El intendente del Frente de Todos, Carlos Puglelli no respondió requisitorias periodísticas. En diciembre del ’21 asumiría como diputado provincial. Por el caso, sólo se separó a la enfermera Sandra Cabral.

El 21: A partir del caso de San Andrés de Giles, se descubrió una trama de vacunación vip a jóvenes de La Cámpora en toda la provincia de Buenos Aires. En Chivilcoy, La Plata, Rauch, Henderson se sucedieron casos, la mayoría saltaron a la luz pública porque los propios vacunados, jóvenes sanos, subieron fotos de su vacunación con los dedos en V.

El 21: El caso más impresionante de soberbia y destrato se dio en la municipalidad de Navarro. Cuando en sesión el concejal de Juntos Por el Cambio Mateo Natalini quiso plantear la cuestión la presidenta del cuerpo, Paola Magiotti, del Frente de Todos, le contestó: “Las respuestas ya fueron dadas, se termina el cuestionario por decisión de la presidencia”. O sea, de ella misma. Natalini protestó: “¡Eso es autoritarismo!”. Magiotti no se amedrentó y contestó: “Totalmente”. Natalini entonces insistió: “El debate no lo puede terminar usted, las preguntas no las puede terminar usted. Así se manejan”. A lo que la presidenta del Concejo, en un acto de total honestidad, respondió: “Sí, y por eso estamos acá, porque nos manejamos así”.

El 25: El senador del Frente de Todos formoseño, José Mayans dice “El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger”.

El 26: En la escuela número 224 Fortin Yunka de Formosa se supo que hay 16 personas encerradas por un presunto contacto estrecho desde hace 21 días.

El 26: Un grupo de adolescentes intercepta a Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, que viaja especialmente a Formosa, pidiéndole que investigue los atropellos de Gildo Insfrán. Pietragalla, con ambo celeste, máscara y barbijo les contestó burlón: “¿Te pensás que estoy acá disfrazado de caranaval?”.

El 26: Guillermo Moreno afirma: “Formosa es el templo del peronismo. Uno cuando entra a Formosa se persigna, es el templo del peronismo”.

El 28: Pietragalla, después de su viaje a Formosa, declaró: “No se puede hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención”.

Febrero ‘21

El 1: Santiago Cafiero, jefe de Gabinete tuitea, respondiendo a las críticas sobre Formosa: “A nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos”.

El 3. Beatriz Sarlo en “A dos Voces” de TN dice: “Me ofrecieron la vacuna bajo la mesa y dije: ‘Jamás, prefiero morirme ahogada de COVID’”.

El 7: Dice Fernández: “Tengo cierta impotencia porque el poder judicial es un poder autónomo en la república”.

El 7: Dice Fernández: “Si el campo no entiende, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación”.

El 8: Úrsula Bahillo denunció 18 veces por violencia de género a Matías Martínez. Úrsula no fue escuchada y murió acuchillada por Matías.

El 9: La ministra de Género Gómez Alcorta tuiteó: “No nos alcanza con indignarnos, hay que buscar las responsabilidades”.

El 9: La titular de Aysa tuiteó con sintaxis precolombina: “Estado cómplice se lleva la vida de nosotros”. Malena, hija de funcionario del Estado cómplice, hermana de funcionario del Estado cómplice, esposa del presidente de la cámara de diputados y ex jefe de gabinete del Estado cómplice y ella misma, funcionaria del Estado cómplice desde 1998.

El 10: Beatriz Sarlo dice que no denunciará el hecho en la justicia cuando le pregunto en TN si lo haría. Y agrega “No voy a tolerar un juicio ético”.

El 19: Horacio Vertbitsky cuenta por radio que se pudo vacunar porque lo llamó a Ginés González García. Quiso involucrar también en la maniobra al número dos de Clarín, José Aranda, cosa que fue desmentida de inmediato.

El 19: Los trabajadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que Vertbisky preside repudiaron el hecho.

El 19: A partir de las palabras del veterano periodista se descubre una red de vacunación VIP no sólo en el Hospital Posadas. Hugo Moyano y su familia también recibieron anticipadamente la vacuna.

El 19: Fernández le exige a Ginés González García que deje su cargo como ministro de Salud.

El 19: El senador Jorge Taiana y el Diputado Eduardo Valdés son marginados de la comitiva oficial que viajará la semana próxima a México por ser vacunados VIP. Valdez había dicho que se había vacunado para viajar.

El 19: En su carta de “renuncia” Ginés atribuyó lo ocurrido a “una confusión involuntaria de su secretaría privada”.

El 20: Asume Carla Vizzotti como ministra de Salud

El 20: El diario “La Nación” revela que Ginés se reservó 3000 dosis de la vacuna para su uso discrecional. Vizzotti asegura que no fueron para cubrir “una discrecionalidad del Ministerio”. Tampoco dice para qué fueron guardadas.

El 21: Vertbisky pide disculpas y dice “no advertí que era algo incorrecto”.

El 22: Intentando bajar la intensidad del conflicto, Vizzotti dice que “la gran mayoría de los vacunados son personal estratégico”, una categoría inventada en el país que posibilita una zona gris de legitimidad.

EL 22: Ni los Colegios de médicos ni las asociaciones profesionales de la salud ni los sindicatos del sector dicen una palabra sobre el Vacunatorio VIP.

El 23: El jefe de Gabinete Santiago Cafiero dice que “El vacunatorio VIP es un invento de los periodistas”.

El 23: “Es falso que hubo un vacunatorio VIP. Lo que sucedió fue una situación puntual, que fueron a vacunarse 10 personas al Ministerio de Salud”, dice la ministra, pero el mismo día en que dice que fueron 10 personas, el ministerio a su cargo difunde una lista de 70 personas vacunadas irregularmente.

El 24: La aduana alemana incauta 23 toneladas de cocaína en un barco que partió desde el puerto de Buenos Aires el 11 de enero. Allí estuvo dos semanas sin ser inspeccionado. Es que el programa Seacop, que debería haberlo registrado, pertenecía a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, instituto que fue cerrado en diciembre del ’19, apenas asumió, por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

El 27: Fuertes marchas en todo el país en protesta del Vacunatorio VIP. Frente a la Quinta de Olivos hubo enfrentamiento entre manifestantes y barrabravas con remeras de la CGT.

Marzo’21

El 2: Beatriz Sarlo fue citada a declarar por sus dichos sobre el ofrecimiento de vacuna que recibió.

El 5: Se retiraron en un bolso 4 millones de pesos de la cuenta que la TV Pública tiene en el Banco Itaú para la producción de una miniserie sobre Belgrano. Sin embargo, el pago en efectivo está prohibido por ley en los medios públicos.

El 7: Se revela que los padres de la ministra de Salud fueron vacunados un día antes de que estallara el escándalo del vacunatorio VIP.

El 10: La primera versión sobre el bolso de 4 millones de la TV Pública que había dado su directora Rosario Lufrano despierta sospechas. Se conoce que fueron varios cheques por 12 millones.

El 10: Beatriz Sarlo ante la jueza Capuchetti dice que quien le ofreció la vacuna “por debajo de la mesa” fue Soledad Quereilhac, esposa de Axel Kicillof.

El 10: El gobierno bonaerense dijo que el ofrecimiento a Sarlo se realizó en el marco de una campaña de concientización.

El 10: Sarlo pide disculpas a Kicillof.

El 19: Alejandro Costa, el funcionario que fue hasta la casa de Eduardo Duhalde a vacunarlo a él, a su esposa, a sus hijas y a su secretario, es ascendido a Subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud, por orden de la ministra Vizzotti.

El 11: En un informe televisivo se denuncia que 86 jóvenes embarazadas se esconden en los montes formoseños para que la policía no las separe de sus bebés. No hay reacción en el Ministerio de la mujer, ni en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ni en el INADI, ni en los colectivos feministas, ni en agrupaciones de Derechos Humanos ni en artistas e intelectuales.

El 13: Arrecian en las redes sociales las denuncias de que PAMI no entrega medicamentos oncológicos.

El 28: Se viraliza en redes un video en donde la profesora Ana María Fernández, de Psicología de la UBA dice “no me voy a hacer la democrática” y se indigna porque “el macrismo puede ganar el centro de estudiante”. Otra vez, aparece el tema del adoctrinamiento kirchnerista, esta vez en la universidad.

Abril’21

El 2: Denuncian que hay 500 buques de pesca ilegal en el Mar Argentino. La cifra sería mayor, ya que el 25% de los navíos extranjeros apagan sus sistemas de ubicación satelital. De Marzo a abril, la pesca ilegal se lleva 10.000 toneladas diarias de calamares, tiburones, mantarrayas, merluzas. Los taiwaneses se llevan delfines, cuya pesca está prohibida en todo el mundo, para atraer tiburones o atunes.

El 7: Se suspende la jornada de vacunación en el Estadio Ciudad de La Plata porque juegan River y Atlético de Tucumán. No les avisan a las personas (muchas muy mayores) que asisten igual y se tienen que volver sin ser vacunadas.

El 7: Santiago Cafiero dice en TN que Chile sólo recibió 30 mil dosis de vacunas de Pfizer por incumplimiento del contrato del laboratorio.

El 7: El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yánez Benítez lo desmirnte, precisando que llegan a su país 1.886.625 dosis.

El 8: El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, insiste: “Pfizer le vendió 10 millones de dosis a Chile, pero le entregó 30.000”.

El 11: El embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg le contesta a Gollán: “Su recuento omite dos ceros, ya que se han recibido 3.000.000”.

El 14: Se produce la octava renuncia de funcionarios de la TV Pública en la gestión Lufrano, empujados por el escándalo del retiro en efectivo de 11,4 millones de pesos.

El 14: El Ministro de Educación Nicolás Trotta y la ministra de Salud Carla Vizzotti anuncian que “la presencialidad en las aulas está asegurada”.

El 14: El presidente suspende la presencialidad en el AMBA, contradiciendo a su ministro de Educación y a su ministra de Salud, medida que empodera al gobernador Kicillof, a su ministro de salud Daniel Gollán y que deviene de quien efectivamente pedía la medida, Cristina Kirchner.

El 14: Fernández dice que “el sistema sanitario se relajó y priorizó atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar”.

El 14: Trabajadores de la salud a través de las redes le contestaron contundentemente a Fernández a través del hashtag #RelajadosLasPelotas.

El 15: Fernández dice que “en ningún momento hablé de relajamiento de los médicos”.

El 15: Se anuncian nuevas medidas por la cuarentena. Se cierra la circulación de 20 a 6 y toda actividad comercial de 19 a 9.

El 15: Fernández para justificar la restricción de clases presenciales en AMBA, dice que: “He hablado con maestras de chicos con capacidades diferentes y lo difícil que se les hace trabajar porque ellos no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan” y “hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, ver lo difícil que es”.

El 15: La Asociación de Síndrome de Down (ASDRA) le respondió al presidente: “Expresar que no entienden la dimensión del problema es un claro acto de discriminación” y que “la expresión correcta es personas con discapacidad”.

El 24: Fernández tuiteó: “Muchos creen que las medidas que tomo son antipáticas, pero lo que me preocupa es cuidarlos. Es como el papá que le dice al nene ‘no te asomes por la ventana’ porque tiene miedo de que se caiga y el nene quiere disfrutar la vista y no entiende por qué no lo dejan”, infantilizando a toda la ciudadanía.

El 29: Diego Cabot publica en el diario La Nación una nota titulada: “Hisopados en Ezeiza: un negocio millonario manejado por un misterioso laboratorio”. Al día siguiente la empresa fue desmantelada. Sin embargo, el curro siguió y nadie fue castigado.

El 29: El ministro de Economía, Martín Guzmán, comunica al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no puede trabajar junto a Federico Basualdo, subsecretario de Energía eléctrica, un subordinado que no sólo no obedece a sus directivas, sino que las boicotea.

El 29: Desde el kirchnerismo aseguran que Basualdo seguirá en su puesto.

El 30: El Gobierno deja trascender que Fernández instruye a Cafiero y a Guzmán para que echen a Basualdo.

El 30: Cuando se enteró del pedido de Guzmán para echar a Basualdo, Cristina Kirchner -que considera al subsecretario como hombre propio- preguntó en el Instituto Patria, “¿Quién es Martín Guzmán?”. Arregló con Fernández que Basualdo se quede y que habrá un solo aumento anual en el precio de la electricidad (el eje de la discusión) del 8%-

Mayo ‘21

El 1: Comienza una huelga de hambre que durará 25 días el enfermero Manuel Piris en reclamo de mejores condiciones de trabajo en el Hospital Regional de Río Gallegos. La única respuesta que recibió del Estado en esos 25 días fue la visita en el día del enfermero de la secretaria de Derechos Humanos provincial, Nadia Astrada que ni siquiera firmó el acta que se hizo para registrar el estado de salud de Piris.

El 2: Trasciende que la postura de Guzmán con Basualdo es “o él, o yo”.

El 3: Kiciloff respalda a Basualdo, a quien califica como “un excelente funcionario”.

El 3: El dirigente peronista Chino Navarro dice que “se va a imponer la autoridad del ministro de Economía”, dando por descontada la salida de Basualdo.

El 7: Después de afirmar que la presencialidad en los colegios estaba asegurada y ser desmentido por el presidente, el ministro Trotta abrió una línea telefónica para denunciar “abusos de autoridades jurisdiccionales”. O sea, para denunciar las escuelas que insisten en clases presenciales.

El 7: Informa la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que el consumo interno de carne vacuna es el más bajo de los últimos 100 años.

El 9: Fernández, en gira por Europa, asegura que nunca fue consultado sobre el tema Basualdo, respalda a Martín Guzmán y da por terminada la pelea interna.

El 11: El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, defiende el vacunatorio VIP, no se arrepiente de haberse vacunado y cuenta que le dijo a Verbitsky: “No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad”.

El 11: Se publica el “Impacto de la presencialidad escolar en los casos confirmados de Covid 19” firmado por un grupo de científicos afines al Gobierno para instalar, contra toda demostración nacional e internacional que había que suspender la presencialidad en los colegios. Fue una de las grandes vergüenzas intelectuales de este año.

El 11: El Gobierno anuncia que el 24 de mayo será feriado.

El 12: El Gobierno anuncia que el 24 de mayo no será feriado.

El 16: Guzmán da por echado a Basualdo.

El 16: Basualdo ni se entera. Sigue en su cargo.

El 20: El Gobierno anuncia que el 24 de mayo que iba a ser feriado y que después se anunció que no sería feriado, finalmente será feriado.

El 21: Muere la estudiante de veterinaria Lara Arreguiz (22) por coronavirus en el piso del hospital Iturraspe, en Santa Fe.

El 27: Ante los cuestionamientos de por qué el Gobierno no había arreglado con Pfizer para la compra de vacunas, siendo que tenía prioridad, Fernández contesta en el canal de youtube de “El Cadete” que “las condiciones de Pfizer me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”. Nunca se supo cuáles fueron esas condiciones.

El 27: La diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau dice “según información periodística hay países que tuvieron que conceder sus recursos naturales, por ejemplo, Perú y Brasil. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados”.

El 28: El ministro de Salud de Perú, Oscar Ugarte rechaza los dichos de Moreau: “Es una barbaridad, eso no existe y no ha existido. Ese tipo de condiciones no están en los contratos. Lo descartamos de plano”.

Junio ‘21

El 1: Santiago Cafiero afirma que “independientemente de los números, el salario le va a ganar a la inflación”. Para saber ese dato, claro, es imprescindible depender de los números.

El 3: El Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) anuncia que ya suma 36 integrantes. Se formaron para denunciar los bloqueos que el gremio de Camioneros hace de manera violenta a sus empresas y que suele tener el acompañamiento o la indiferencia del Estado.

El 4: Fernández le agradece a Putin que el gobierno de Rusia haya estado “al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir las vacunas que el mundo nos negaba”. El mundo nunca nos negó vacunas. Argentina pagó por la Sputnik 9,95 por dosis. Astrazeneca en cambio, costó 4 dólares por dosis.

El 7: El ministro de Salud de Formosa atropella con su auto al comerciante gastronómico Patricio Evans, arrastrándolo varios metros. Evans había ido a presentar una nota para salir de la fase 1 en la que está la provincia desde un año y medio atrás.

El 8: Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer dice en el Congreso que “se ofrecieron 13,2 millones de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre de 2020, un millón antes de fin de año de 2020, 2 millones durante el primer trimestre y el resto durante el cuatro trimestre”.

El 9: “No necesitamos la Pfizer”, dice la diputada del Frente de Todos Mara Brawer en el programa Solo una vuelta más de TN.

El 16: La diputada Mariana Zuvic denuncia la depredación y la pesca ilegal en el Mar Argentino y su vinculación con delitos del crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y armas.

El 17: Ignacio Copani lanza su canción “Traigan la Pfizer”. Según Página/12 es “un tema que se volvió viral por su mirada sobre la obsesión opositora”.

El 17: Fernández visita Salta para las celebraciones del Festejo del Bicentenario de la muerte del general Güemes. Hay importante movilización kirchnerista sin ninguna restricción pero no se le permite a la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes hacer su histórico desfile. “Nos robaron el Bicentenario”, dijo el presidente de la Agrupación.

El 18: 149 chicos argentinos denuncian ante la CIDH que se violó su derecho humano a la educación: “No nos escucharon, no participamos, no importamos”.

El 20: Pese a lo que había anunciado él mismo en la rosarina radio LT3, Fernández no viajó a Rosario por el Día de la Bandera. Lo mismo había ocurrido el año anterior, cuando anunció que iría y finalmente no fue.

El 21: Condenado a prisión domiciliaria por asociación ilícita y evasión impositiva, Alberto Samid fue visto en un restaurante céntrico de Ramos Mejía y los demás comensales, al notar su presencia, se acercaron y le dijeron que se retirara, cosa que Samid hizo.

El 23: En un informe de Amnistía Internacional se revelan numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos en Formosa, restricciones de acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento y uso abusivo de la fuerza.

El 25: Argentina dejó de estar en la categoría de “mercado emergente” y desciende a categoría “standalone” junto con Jamaica, Zimbabwe o Líbano. La razón son los duros controles de capitales que aplica el kirchnerismo, que obstaculiza cualquier estrategia inversora.

El 25: La cuenta de prensa de Alberto Fernández tuitea que cuando convocó a Agustín Rossi para que se hiciera cargo del ministerio de Defensa, la empresa Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) llevaba 4 años inactiva. A las horas tuvieron que levantar el tuit porque la evidencia en contra de la afirmación fue demoledora en la misma red social.

El 27: Homenaje oficial a víctimas de la pandemia, encabezado por Fernández, sin familiares de las víctimas y con figuras del espectáculo que cobraron por hacerlo.

El 27: Un grupo armado cortó el alambrado del penal de Piñero (Santa Fe). Fuga con ametralladora, un muerto, ocho fugitivos.

Julio ‘21

El 9. Fernández en el acto en Tucumán por el Día de la Independencia dice “la libertad no es un acto individual”. Miente.

El 9: El campo lideró otra protesta contra el Gobierno. El epicentro de las marchas fue en San Nicolás, en donde aparecieron los gauchos de Güemes, que no habían podido desfilar por el Bicentenario del general salteño.

El 22: Se conoce la carta que la asesora Cecilia Nicolini (niña estrella del gobierno porque “sabe” inglés) le mandó a Anatoly Braverman, del Fondo Ruso de Inversión directa donde reconocía -en inglés básico- que el gobierno argentino “hizo todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito” y que “nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto”. Además, pedía segundas dosis para el 9 de Julio, así el gobierno puede mostrar un éxito en una fecha tan importante.

El 28: Por un pedido de acceso a la información pública de @gonziver se conoce una lista de acceso a la Quinta de Olivos en pandemia. Sería el puntapié inicial para lo que se conocería como el Olivosgate.

Agosto ‘21

El 3: Gastón Recondo cuenta en “Polémica en el Bar” lo que fue despedir los restos de su padre en cuarentena, en contraposición a lo que ocurría en Olivos.

El 11: Durante los primeros días del mes, aparece una foto del festejo del cumpleaños de la primera dama, rodeada de amigos en la Quinta de Olivos en plena pandemia. El Gobierno habla de foto trucada. Fernández llega a jurar por su hijo que no hubo reuniones sociales en Olivos. Pero el 11, Guadalupe Vázquez muestra en LN+ una foto que ya no puede ser desmentida. Queda claro que hubo fiestas en Olivos mientras nadie podía juntarse.

El 13: Por primera vez Fernández habla del cumpleaños. Responsabiliza por el encuentro a “mi querida Fabiola”.

El 15: De las listas de ingresos a Olivos se desprende que Ariel Zapata y Lautaro Romero, veterinarios y adiestradores de perros atendieron a Dylan dos veces por semana durante la cuarentena.

El 16: Organizada a través de las redes sociales, se produce “La marcha de las piedras” en Plaza de Mayo, en Olivos y en todas las plazas del país. Los familiares de los muertos por covid o quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos son invitados a llevar una piedra y depositarlas en esos lugares.

El 17: Dice Cristina Kirchner: “Nosotros sabemos por qué somos peronistas o kirchneristas, pero los que son macristas, o de Cambiemos ¿por qué son? ¿Qué razones pueden invocar? En su gran mayoría es el odio hacia el otro”.

El 17: De manera inconsulta y provocando el enojo de quienes habían participado, el Gobierno “guardó” las piedras en la Casa Rosada.

El 18: Kicillof dijo “no sé a quién se le pudió ocurrir”.

El 26: Se viraliza un video de la docente Laura Radetich, en la Escuela Técnica Secundaria Nª2 “María Eva Duarte” de Ciudad Evita, en La Matanza, quien desorbitada y a los gritos, increpa a un alumno mientras grita: “¡Gracias a Dios Macri perdió!”. La docente no recibió ninguna sanción y fue cuidada por la ADPNK, la Agrupación Docente Peronista Néstor Carlos Kirchner, de la Federación de Docentes Peronistas.

El 30: Informa el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural que desde el 15 de abril hasta fin de agosto, la cadena de ganado y carnes vacunas del país perdió 1.084 millones de dólares por el cierre de exportaciones. En tanto el precio de la carne bajó 1%.

Septiembre ‘21

El 4: Ante la inconsulta retirada de las piedras en homenaje a las víctimas del covid, por redes sociales se organiza una segunda marcha. Otra vez, cientos de personas llevaron su dolor a la plaza pública.

El 12: Se celebran las PASO. Juntos por el Cambio consigue el 41.53% de los votos, el Frente de Todos, el 32,43. Desorientación en el Gobierno, que al comienzo del escrutinio cree haber ganado porque había recibido bocas de urna que así lo decían. El único orador del Frente de Todos fue Fernández. Se viralizó una foto de Cristina Kirchner con la cabeza gacha. La interna está a punto de estallar.

El 16: Se filtra el primero de tres audios de Wasap de Fernanda Vallejos, en donde trata de “okupa”, “mequetrefe” a Fernández y dice que está “atrincherado en la Rosada”.

El 16: Cuando aún no se acallan los ecos de los audios de Fernanda Vallejos, Cristina Kirchner difunde una “carta” en la que apunta a Fernández y dice que propuso a Manzur como jefe de Gabinete.

El 17: Crisis en el Gobierno. Los funcionarios leales a Cristina Kirchner presentan su renuncia. Fernández no las acepta, pero si pide las renuncias de quienes no la habían presentado: Santiago Cafiero, que deja su lugar a Juan Manzur, Sabina Frederic, Luis Basterra, Roberto Salvarezza y Juan Pablo Biondi. Todos consiguen nuevas changas, menos Solá que se entera en vuelo hacia México que su cargo quedará en manos de Cafiero, el encargado de avisarle.

El 18: Con Manzur a cargo de la jefatura de Gabinete y Aníbal Fernández a cargo de Seguridad, unos cuántos periodistas con ganas de cambiar el auto hablan de lo que se ha ganado en “volumen político”. También hablan del “hiperkinético” Manzur, porque organiza reuniones a las 7 a.m. y reparte medialunas entre los periodistas.

El 23: Brasil no renueva los acuerdos sobre transporte marítimo que tenía con Argentina desde 1985 pero que venía de tratados de 1959. Esto acerca el fin de la posibilidad de desarrollo de la marina mercante argentina en tráficos internacionales.

El 26: Daniel Gollán dice que “con un poco más de platita en el bolsillo sería otra cosa” y las fotos de Olivosgate no hubieran molestado tanto a la hora de votar o mejor, de no ir a votar. A partir de esa entrevista, el habitual clientelismo político peronista pasó a llamarse “Plan Platita”. Y durante semanas, Gollán fue apartado de la opinión pública. Después, como corresponde, dijo que todo era una fake news, que él nunca había dicho eso.

El 30: Después de la derrota, Fernández aplica una nueva estrategia; se corre del centro de la escena y comienza recorridas barriales con una libretita.

Octubre’21

El 1: Vizzotti dice que a 500 millones de chicos chinos le aplicaron la vacuna Sinopharm. Se descubriría después que es mentira. No tuvo ninguna sanción su nueva mentira.

El 2: Se autoriza al subsecretario de Pesca Norberto Yahuar a firmar un “Acuerdo de cooperación sobre Pesca” entre China y Argentina por el cual se permite que los centenares de buques chinos que pescan calamar en la milla 201 puedan reaprovisionarse, ser reparados y descargar en los puertos patagónicos. Con esto acortan costos y tiempos, ya que hasta ahora lo hacen en Montevideo.

El 7: Máximo Kirchner se descoloca cuando en una entrevista le preguntan “¿Para qué querés tantas propiedades?”. Contesta: “No entendí la pregunta”.

El 7: La candidata del Frente de Todos, Tolosa Paz, prefiere cumplir la prenda de bailar en televisión en el programa “Verdad/Consecuencia” de TN antes que contestar si era cierto que Cristina Kirchner le dijo que no la quería como candidata. Bailó mal y quedó claro que no la querían como candidata.

El 7: Sobreseen a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán.

El 8: Como parte del “Plan Platita”, Kicillof anuncia viajes de egresados gratis para 220 mil alumnos.

El 11: Aníbal Fernández tuiteó una velada amenaza contra Nik, dando a conocer que sabía dónde iban al colegio las hijas del dibujante.

El 14: Sin ninguna razón, Juan Manzur viaja a Nueva York en el avión sanitario de Tucumán. Lleva a su esposa.

El 14: Paula Español deja su cargo como Secretaria de Comercio Exterior pero no tiene que buscar trabajo. Ya lo consiguió en el ministerio del Interior “en un cargo a definir”.

El 14: El nuevo secretario Roberto Feletti anuncia una medida súper novedosa. Congelamiento de precios e intendentes y organizaciones sociales con libretitas en los supermercados.

El 17: En el acto por la lealtad peronista hubo serias críticas a Fernández, que a último momento, y viendo el clima en su contra que se estaba desarrollando, decidió no asistir.

El 17: En el acto de la lealtad, militantes peronistas arrancaron fotos y pisotearon las piedras del memorial de las víctimas del coronavirus.

El 17: Gracias a que la ANSES de Raverta descartó apelar el fallo que ordenó devolver la doble pensión a Cristina Kirchner, ésta seguirá cobrando 2.500.000 por mes de jubilación.

El 18: Después de una serie de desmentidas, Gabriela Cerrutti es nombrada como portavoz del gobierno, anunciando que “acá se va a poder chequear toda la información, cuestión de que lo que se publique sea información cierta, verídica”. Desde ese día, ya anunció al menos 4 cosas que no se correspondieron con la verdad.

El 20: La lista de precios congelados que dio Feletti está desactualizada porque Paula Español no pasó la información y tuvieron que armar el trabajo con una lista vieja, en donde había productos que ya ni se fabrican. El 62% de la lista, entre discontinuados y otros que no se consiguen en el país, no tiene sentido.

El 25: Juan Grabois dijo que le hacía ruido la fortuna de Kirchner, pero al día siguiente se desdijo. Dejó de hacerle ruido en 24 horas.

El 30: En la Cumbre del G20 Fernández no consigue reunión bilateral con el Papa ni con Joe Biden, con quien se cruzó informalmente en un pasillo. La foto del encuentro fue mostrada como un logro diplomático por medios oficialistas. Fueron virales los videos de Fernández toqueteando a los líderes mundiales.

El 30: Cancillería informó que en el encuentro de Fernández con Macron hablaron de acciones climáticas y el acuerdo de París, pero no hizo mención a que en el diálogo se habló de Venezuela y Nicaragua. Por eso, en su cuenta de tuiter, el presidente francés escribió en castellano que el tema había sido tocado, en lo que se considera un tirón de orejas para la diplomacia argentina.

Noviembre ‘21

El 4: Polémica por la poca información sobre la cantidad de personas que acompañaron a Fernández a la gira europea por Roma y Glasgow. Versiones periodísticas hablaron de 120 personas, desde el gobierno dijeron 60 pero no quedó claro.

El 4: “El que aumenta no es el dólar, el aumento es del dólar blue”, dijo Cerrutti.

El 14: Tolosa Paz, minutos después de votar dijo que ésa era una jornada democrática de las tantas que los argentinos “hemos supido abrazar”.

El 14: Elecciones legislativas en Argentina. Juntos por el Cambio se impuso en 13 provincias, incluyendo los distritos más poblados del país: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El kirchnerismo logró una leve mejora en las urnas que festejó como si hubiese ganado.

El 14: El número final fue 9.864.868 votos para JxC y 7.863.112 para el Frente de Todos.

El 14: El Peronismo, en una derrota histórica, pierde el quórum propio en el Senado.

El 17: Otra movilización en día laborable. El Frente de Todos festeja “El día de la militancia” en Plaza de Mayo. Fernández es el único orador. Máximo Kirchner espera que termine de hablar para entrar a la plaza con la columna de La Cámpora.

El 19: La policía porteña mata en un caso de gatillo fácil a Lucas González, de 17 años. Es la única víctima a la que se refirió Alberto Fernández.

El 21: En un confuso episodio muere Elías Garay en la usurpación de Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón. Los autodenominados mapuches ni se comunicaron con la familia de Elías, que insisten en recordar que no son mapuches.

El 25: Según la empresa Grover, Argentina es el país más caro para comprar tecnología. Acá se paga un 67,34% más que el promedio mundial.

El 26: Sobreseen a Cristina Kirchner, sus hijos y sus testaferros en la Causa Hotesur/Los Sauces sin siquiera realizar el juicio oral.

El 29: Sanidad confundió África con Asia y habilitó el ingreso sin control de un crucero de Cabo Verde. En una comedia de enredos, Vizzotti volvió a mentir diciendo que no había ocurrido lo que sí había ocurrido.

Diciembre ‘21

El 2: Cerruti aseguró que no habrá de un bono de fin de año para los jubilados.

El 3: Suspenden a la fiscal anticorrupción que investigaba al ex gobernador entrerriano y actual embajador en Israel, Cecilia Goyeneche.

El 5: Las exportaciones de carne caerán más del 10% el año próximo por las restricciones oficiales.

El 6: Como respuesta a una campaña de actores, cantantes y figuras mediáticas en contra del uso de fitosanitarios en la agricultura, los productores agropecuarios instalaron fuerte el hashtag #BastaDeMiedos mostrando en redes fotos de sus producciones, y explicando el apoyo científico al uso responsable de esos insumos.

El 9: Cerrutti aseguró que habrá un bono de fin de año para los jubilados.

El 10: Otro caso de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. Matan a Luciano Olivera, de 16 años.

El 10: El kirchnerismo debate sus internas usando el día en que Argentina festeja 38 años de democracia.

