¿24 y 31 de diciembre son feriados?

Después del feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción y de cara a la celebración de las fiestas de fin de año, el 24 y 31 de diciembre caerán un día viernes. ¿Se trabaja? ¿Qué dice la ley? ¿Son feriados?

Jujuy al día® – Los próximos viernes 24 y 31 de diciembre tendrán lugar la nochebuena previa a la celebración de la Navidad, y el último día del año 2021, lo que abre las incógnitas por saber si ambas fechas son feriados nacionales.

¿Es feriado el 24 de diciembre?

En Argentina, el viernes 24 de diciembre no es feriado y tampoco es un día no laborable, de tal forma que la asistencia a los puntos de trabajo no se verá afectado como tampoco los pagos. Sin embargo, el Gobierno nacional suele decretar por medio del Boletín Oficial el asueto para la administración pública, medida que también es replicada por los gobiernos provinciales.

¿Es feriado el sábado 25 de diciembre por Navidad?

El sábado 25 sí es feriado por Navidad. Junto con el del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María, son los únicos feriados de diciembre de 2021.

¿Es feriado el 31 de diciembre?

El viernes 31 de diciembre no es feriado y tampoco es un día no laborable, de tal forma que resulta una jornada laboral como cualquier otra.

En relación a la administración pública, el decreto nacional suele aplicarse también para el último día del año. En cambio, el sábado 1 de enero de 2022 sí es feriado por Año Nuevo.

Cómo se pagan los feriados nacionales y los días no laborables

Los feriados nacionales son aquellos días en los que se conmemoran o se festejan fechas patrióticas, históricas, cívicas o religiosas. Están establecidos por la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semana largos Nº 27.399.

La Ley de Contrato de Trabajo indica que esos días rigen las normas legales sobre el descanso dominical, es decir los trabajadores percibirán el salario correspondiente a un domingo, aun cuando coincida con el último día de la semana.

Por otro lado, hay en el calendario jornadas no laborales en las que la ley establece que el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines. En estos casos, los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple.

La diferencia con los feriados radica en que es facultad del empleador trabajarlos o no.