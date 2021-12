Sin educación no hay futuro

Nuestra escuela ha dejado de ser la escuela modelo a ser imitada, como lo había sido por muchas décadas desde fines del siglo XIX. Las naciones que avanzan y reducen la pobreza mejorando al mismo tiempo la equidad en la distribución del ingreso, lo hacen siempre fortaleciendo la acumulación de capital humano calificado gracias a eficaces sistemas educativos con igualdad de oportunidades para todos, cualquiera sea el nivel socioeconómico de sus familias.

El siglo XXI es el siglo del conocimiento, de la racionalidad científica y tecnológica, en suma, del saber que puede así contribuir a la mejora en las condiciones económicas y sociales. El principio básico de la justicia social es la igualdad de oportunidades para todos, más allá de las circunstancias de origen económico, social o de género. Como expresa Norberto Bobbio “Lo igualitario parte de la convicción de que la mayor parte de las desigualdades son sociales y por lo tanto eliminables”.

Sin una buena escuela para todos, la justicia social no existe. Es posible superar la actual situación educativa crítica de nuestro país, pero para ello tendremos que comenzar un proceso que habrá de proyectarse por más de una generación. El primer paso que tendremos que dar es muy simple, pero esencial para evidenciar la voluntad colectiva de superación, y se refiere a la necesidad de respetar el calendario escolar sin cierres forzados de escuela motivados por conflictos de carácter laboral o de otro tipo. Hay que defender el derecho prioritario de los niños pobres a tener clases, no podemos perjudicar el futuro de nuestros niños y jóvenes en este competitivo y globalizado siglo XXI, por eso no hay que cerrar las escuelas.

El bajo nivel de conocimientos de nuestros alumnos viene siendo puesto en evidencia desde hace ya varios años, por pruebas internacionales. Los resultados de la Prueba PISA (2018) ya habían evidenciado una situación crítica en lo que hace a los conocimientos de nuestros jóvenes. En Ciencias nos ubicamos en el lugar 65, en Lectura en el 63, mientras que en Matemática habíamos descendido al lugar 71; es decir estamos en los últimos lugares de los 77 países participantes. En América Latina el nivel de conocimientos en Matemática de nuestros adolescentes está por debajo del nivel en Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, atrás nuestro apenas están Panamá y República Dominicana. Todo esto es preocupante para nuestro futuro cercano, ya que se trata del nivel de conocimientos de adolescentes de 15 años de edad.

Desde 1994, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, monitorea los avances en los aprendizajes de los estudiantes de la región. Para ello, se realiza el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), el cual consiste en pruebas y cuestionarios que se aplican a estudiantes de tercer y sexto grado del nivel primario en las áreas de Lectura, Matemática y Ciencias Naturales. En la última evaluación (2019), recién conocida, participaron aproximadamente 160.000 estudiantes y 4.000 escuelas de 16 países, los cuales fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Al analizar los resultados obtenidos por Argentina se observa que se ha ubicado por debajo del promedio alcanzado por la región en todas las áreas con excepción de Lectura de 6to grado que apenas superamos. Argentina ha sido superada en todas las asignaturas evaluadas por Perú, Costa Rica, Cuba, Brasil, Uruguay, México y Colombia, mientras que ha podido superar en todas las asignaturas a Paraguay, Nicaragua, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Por su parte, frente a Ecuador, El Salvador y Honduras, Argentina obtuvo mayores calificaciones en algunas áreas e inferiores en otras.

Los países que crecen en este globalizado siglo son los que acumulan capital y así pueden expandir su producción de bienes y servicios, pero el principal capital no es hoy el tradicional capital físico sino el capital humano, es decir la población bien capacitada para afrontar los desafíos de este siglo de la ciencia la tecnología. El futuro de nuestra Nación se está jugando hoy en la arena de la educación, ya que crecerán y progresarán no aquellos países que únicamente tengan recursos naturales, sino aquellos que hayan construido sistemas educativos que cumplan dos objetivos: calidad educativa e igualdad de oportunidades para todos los niños, más allá del nivel socioeconómico de sus familias.

Es hora de sacudirnos la indiferencia complaciente con que miramos nuestro panorama educativo y arribar a consensos urgentes e ineludibles. La educación nos debe importar primordialmente, ya que su situación actual conspira contra la posibilidad de desarrollarnos en forma integral. Nelson Mandela dijo que la “educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Muchos pueblos han entendido la idea. De nosotros depende que la Argentina protagonice ya el rescate del sistema escolar. Pero no hay demasiado tiempo si no queremos vivir atrasados y marginados, en una sociedad injustamente desigual, en el difícil mundo globalizado del siglo XXI, el siglo de la ciencia y la tecnología.

El futuro de nuestra Nación depende críticamente de nuestra educación, por esta razón necesitamos sin demoras un sistema educativo que cumpla dos objetivos: calidad educativa e igualdad de oportunidades para todos los niños, más allá del nivel socioeconómico de sus familias. Debemos quebrar la reproducción intergeneracional de la pobreza que agobia a nuestra Nación.

Alieto Aldo Guadagni

Francisco Boero

Fuente