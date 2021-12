Jujuy: por homicidios en el motín del penal de Gorriti requieren a juicio a penitenciarios

Jujuy al día® – El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informa que habiendo culminado la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por los homicidios de dos internos durante un motín en la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario provincial, en el año 2020, hoy, el Agente Fiscal, requirió que 7 penitenciarios sean citados a juicio oral.

La IPP fue realizada por el Dr. Diego Ignacio Funes, a cargo de la Unidad Fiscal de Especializada en Delitos Complejos y contra la Administración Pública.

Tras el exhaustivo análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente, hoy, 9 de diciembre de 2021, el MPA requirió, ante el Tribunal en lo Criminal N° 3, citar a juicio a los 7 acusados.

Entre estos elementos, se encuentra la reconstrucción virtual del hecho, que estuvo a cargo de agentes del Organismo de Investigación del MPA.

Para la misma se realizó una minuciosa recolección de indicios y constatación de datos, para así recrear, entre otras situaciones, la posición de los tiradores.

A partir de distintas filmaciones se apreció donde se inició la toma del tejado de la Unidad Penal por parte de los internos, y como se desataron los hechos que culminaron con el homicidio de dos personas.

Asimismo, en el escenario virtual, se logró apreciar el origen, sentido y dirección de los disparos fatales que se realizaron desde la cocina y partes aledañas.

Todo el trabajo realizado en esta reconstrucción está sustentado por diversas declaraciones de testigos y evidencia fílmica.

Por ello, el Agente Fiscal solicitó requerir a juicio oral a R. N. R. P.; O. E. A.; V. A. M.; G. G. R.; D. O. C. R.; N. D. C.; y M. C. D., acusados de ser los presuntos responsables del delito de “Homicidio agravado por la calidad funcional del autor”, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 80 inciso 2 del Código Penal de la Nación.

El caso

El hecho ocurrió en la tarde del 16 de julio del 2020, durante el motín realizado por internos de la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de Jujuy.

Los reclusos habían ganado el techo del Pabellón N° 3, desde donde arrojaban distintos objetos.

Fue allí que personal del Servicio Penitenciario, entre ellos los acusados, ingresaron al sector de la cocina y efectuaron disparos en dirección a los internos, entre quienes se encontraban las víctimas, Jesús Antonio Yapura y Amado Marcelo Montenegro, quienes recibieron el impacto de perdigones de plomo, los cuales le causaron la muerte.