Gerardo Morales, tras la pelea con Martín Lousteau: “Quieren romper el partido para favorecer a Rodríguez Larreta”

Un vaso por los aires, insultos, algunos empujones… Una última reunión convocada ayer por Alfredo Cornejo en el Comité Radical para evitar la ruptura del bloque en Diputados terminó con un fuerte enfrentamiento entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau. Son las caras visibles de dos sectores que se disputan la conducción del partido y la estrategia política para los próximos dos años.

Emiliano Yacobitti, aliado de Lousteau, intentó bajarle el tono a la disputa y planteó esta mañana que son enfrentamientos lógicos que surgen en un partido que se encuentra en pleno crecimiento luego de las elecciones legislativas realizadas este año. Morales, que hasta ahora había mantenido silencio, expuso -sin pelos en la lengua- otra visión en una entrevista con Infobae: cree que existen dirigentes radicales que buscan la ruptura para favorecer las aspiraciones presidenciales del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

– ¿Se peleó a golpes de puño con Martín Lousteau?

Creo que es importante marcar primero el contexto. La fractura del bloque radical en la Cámara de Diputados es funcional al gobierno, al kirchnerismo, porque venimos de ganar una elección y todas estas cosas le hacen mal no sólo al radicalismo, sino a todo el espacio de Juntos por el Cambio.

El radicalismo ha hecho una gran elección y viene creciendo. Eso genera ruidos con nuestros socios del PRO. Ahora está claro que nos hemos igualado, todos pasamos a ser mortales. Los radicales a los que nos ha tocado gobernar, el peronismo, el kirchnerismo y también los del PRO, que gobernaron el país en la gestión de Cambiemos.

A partir del resultado electoral, se ha recuperado musculatura para que en 2023 tengamos la oportunidad de que gobierne un radical. Entonces esto que pasó en Diputados le viene como anillo al dedo al PRO, en particular a Horacio Rodríguez Larreta.

– ¿Cree que el jefe de Gobierno tuvo algo que ver en esta decisión de un grupo de diputados de formar un nuevo bloque?

Yo digo que los que rompieron el bloque en Diputados forman parte de lo que nosotros denominamos el larretismo dentro de la Unión Cívica Radical. Lo dicen ellos mismos, que involucran a Rodríguez Larreta en esta operación que han llevado adelante.

Hay mucha gente que votó por el radicalismo y ahora debe estar descontenta con lo que está pasando con estas personas que tienen la intención de debilitar el partido para favorecer a Horacio Rodríguez Larreta.

– ¿Qué va a pasar en el Senado?

Lousteau está solo. La provincia de Mendoza está incorporada. Cobos es autoridad en Diputados. Cornejo va a ser el presidente del interbloque. Allí hay 17 diputados que están consolidados, salvo Lousteau.

– ¿Qué sucedió en la reunión de ayer?

Llegamos a una reunión en el Comité radical convocada por Alfredo Cornejo. Yo le había dado mi compromiso de que íbamos a ofrecerle todo lo que corresponde a una minoría de 12 diputados: vicepresidencia del bloque, cargos institucionales… pero no les importó nada.

Hubo una última propuesta de Alfredo Cornejo a Enrique “Coti” Nosiglia. Le ofreció que elijamos en un plenario de todos los integrantes de Juntos por el Cambio el nombre del presidente del interbloque. Podía ser cualquiera que obtuviera los votos: Negri, Ritondo… todos menos Yacobitti, pero no quisieron.

– ¿Por qué Yacobitti no?

No lo va a votar nadie. Es lo peor. Lo que han expresado Loustrau, Yacobitti y Nosiglia es lo peor de la política. Están utilizando las peores metodologías.

– ¿Y en esa reunión terminaron a las trompadas?

Llegamos a la reunión con un antecedente muy grave. El viernes, en la elección de la Juventud Radical, llevaron a la barra de Nueva Chicago para pegarles a los chicos.

– Yacobitti desmintió esto. Dijo que fueron tensiones habituales que se dan en este tipo de elecciones.

Les pegaron, los agredieron, no los dejaron entrar… Estuvo la hinchada de Nueva Chicago, la barra brava. Igualmente, Nosiglia, Lousteau y Yacobitti perdieron la elección y llegamos con ese antecedente al encuentro del Comité de ayer a la mañana.

La reunión estaba pautada para las 12 y a las 10 lo llamé a Cornejo y le dije que no tenía sentido que nos reuniéramos porque Rodrigo de Loredo me había mandado un mensaje en el que me avisaban que rompían y que conformaban un nuevo bloque. Me dijo que era una decisión irreversible.

La decisión fue romper el radicalismo y dañar al partido para favorecer las chances de Rodríguez Larreta, que ha estado apoyando toda esta situación según las declaraciones de ellos mismos. Rodríguez Larreta presionó para que se rompa el bloque.

– Y en ese contexto tuvo el encontronazo con Lousteau.

Llegamos a la reunión y Lousteau se sentó con una actitud burlona. Yo le reclamé que no pueden acudir a esas metodologías que queremos desterrar. Le reproché que llevaron patotas para pegarles a los chicos y le dije claramente que le está haciendo el juego a Rodríguez Larreta. Se elevó el tono de la discusión y bueno… hubo exabruptos de los dos. Por suerte nos tranquilizaron y todo terminó ahí.

– ¿Cómo va a ser la relación a partir de ahora?

Prefiero que las cosas sucedan y se aclaren ahora, lo antes posible, dentro del radicalismo. Nosotros vamos a sostener a rajatabla la institucionalidad. Lo primero que voy a hacer cuando me haga cargo de la conducción es ratificar la institucionalidad del bloque de 33 diputados. No va a haber dos bloques radicales, sólo uno.

– ¿No van a poder usar el nombre UCR-Evolución?

No pueden usar el nombre del radicalismo. Los que rompen el radicalismo para dañar al radicalismo y dañar a Juntos por el Cambio no pueden usar el nombre. Me imagino que hay mucha gente que nos ha votado y no debe estar contenta con todo esto. Han logrado el objetivo de dañar el partido y la tarea que me va a tocar es la de fortalecer al radicalismo desde lo institucional. Voy a trabajar para fortalecer el partido para que haya un candidato a Presidente del radicalismo en 2023.

-No hay posibilidad de marcha atrás entonces.

No lo sé. Hemos hecho todo tipo de ofertas, todo tipo de planteos a través de Alfredo Cornejo y de Julio Cobos como intermediarios. Pero esto es lo que querían: romper el radicalismo. Lamento mucho que haya ocurrido esto. Tal vez es mejor que las cosas se aclaren ahora. Es muy complicado tener en el partido quinta columnas que quieran ofrecerle la UCR en bandeja a Rodríguez Larreta.

A lo otro que ocurrió no quiero darle mucha importancia. Tengo mi personalidad, cuando veo lo que le hacen a los chicos con las patotas me molesta, cuando siento que nos extorsionan, me molesta; cuando nos chantajean, me molesta; cuando siento que quieren quebrar y dividir al radicalismo, me molesta. Yo soy una persona que soy como soy y reacciono cuando ocurren situaciones injustas y violentas… Y mucho más aún cuando nos provocan y se burlan de las cosas serias que planteamos.

Yo no soy ningún pecho frío. Para bien o para mal, yo siento la política, amo mi partido, creo en la fortaleza de Juntos por el Cambio y creo que debe darse un debate fuerte que todavía no dimos… Yo no soy de los que creen que hay que meter bajo la alfombra los errores que cometimos cuando gobernó el PRO, donde el radicalismo tuvo un rol responsable de acompañar.

– Usted aseguró que va a asumir la conducción del partido. Entiendo que también hay diferencias sobre la fecha del plenario.

Eso ya está resuelto. Se decidió anoche por unanimidad que el plenario se va a realizar el 17 de diciembre. Y la primera tarea que voy a tener como presidente es la de avalar la institucionalidad de los bloques del radicalismo en Diputados y en el Senado.

– Irónicamente, Rodrigo de Loredo dijo que el partido debe dejar atrás a los dirigentes cercanos a la Segunda Guerra Mundial para favorecer la renovación. ¿Qué le dice?

No entiendo el ejemplo que dio. Tampoco voy a hablar mal de él. Le digo, como le puse en un mensaje, que está mal lo que hizo, no comparto la decisión que ha tomado. Él ya lo ha hecho en Córdoba, ya ha roto el bloque. Se ha dejado usar por Lousteau, Yacobitti y Nosiglia. Han terminado atrapados del acuerdo porteño.

– ¿Y a Lousteau qué le diría?

Nada. No le voy a decir nada. No quiero profundizar lo que está claro. Están jugando con un proyecto. Han roto el partido. Han buscado debilitar al radicalismo para entregarle el partido en bandeja a Rodríguez Larreta. Ése es su plan y yo no lo comparto. Las cosas están claras. Prefiero que esto haya pasado ahora. Si no, es difícil vivir con la hipocresía de algunos correligionarios que lo único que quieren es hacerle el juego a Rodríguez Larreta.

