Abrió la USE SAME 107 de Santa Catalina

Se trata de la quinta Unidad Sanitaria de Emergencia inaugurada en el presente año. Desde el jueves, permanece a disposición las 24 horas con vehículo propio.

Jujuy al día® – La USE SAME en Santa Catalina resuelve una demanda de larga data para la población ya que el servicio sanitario se mantendrá operativo de lunes a lunes para la cobertura de toda el área con la posibilidad de realizar traslados ante cualquier tipo de complejidad.

El Comisionado Municipal, René Villatarco, y el Vocal Primero, Alfonso Maidana, recibieron en mano las llaves del vehículo sanitario 0 KM destinado a la comunidad, equipado con instrumental e insumos para la atención de emergencia.

En la primera jornada de servicio, los equipos de salud realizaron las primeras asistencias como apoyo al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Con el firme objetivo de avanzar en la descentralización de los servicios de salud, la provincia cuenta con un total de 12 bases SAME y 9 USE de las cuales inauguró en el presente año las bases en Abra Pampa y Volcán y cinco USE: Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán, San Antonio, Pampa Blanca, Puesto Viejo y Santa Catalina.