“La existencia del Ministerio Público puso en evidencia que este Código vigente quedó obsoleto”

El pasado viernes, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez, mantuvo un importante encuentro con distintos medios de la provincia de Jujuy, donde resaltó la autonomía del MPA con las positivas derivaciones que conllevaron esto y la necesidad fundamental de la reforma del Código Procesal Penal vigente.

Jujuy al día® – El Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez expresó “el rol fundamental del Ministerio Público (MP) es defender los intereses de las victimas a través de una investigación penal preparatoria, eventualmente un juicio oral y público, por lo tanto, la política criminal que desarrolla el MP tiende a obtener una mayor eficacia en la persecución penal pública, en la atención de los intereses de la víctima”.

“El sistema acusatorio pone las cosas en su lugar respecto a la necesidad que estos conflictos se resuelvan, pero no solo por la persecución penal pública sino también permitir a la víctima y victimario gestionar por si la conflictividad y obtener una respuesta entre ellos, autocomponerse, y en la vigencia del Código (desde el 2011) que nos rige esto no era posible por la falta de autonomía del MP hasta el 2016”.

Agregó “esta nueva institucionalidad que irrumpe en el 2016 viene a mejorar el funcionamiento de la administración de justicia y es fundamental porque detrás de cada conflicto hay alguien que vio lesionado sus derechos, quien cometió un ilícito merece ser investigado y sancionado, y estas dos dimensiones identificadas en el fenómeno criminal se pueden abordar de mejor manera con la autonomía del MPA”.

Respecto al código vigente, señalo que “evidenció muchas inconsistencias que hacen que se forme un cuello de botella en el ámbito de los tribunales en lo criminal y consiste en que siguen prácticas que vienen del Juez de Instrucción y de una justicia alejada de la ciudadanía”, por lo que aseguró que “la reforma debe hacerse urgentemente”.

“La existencia del MPA puso en evidencia que este Código vigente quedó obsoleto. Es un Código escriturario que no ha cambiado mucho al realidad, hay prácticas que son regresivas, vivimos en el siglo 21 y si tenemos la desgracia de protagonizar un conflicto penal nos vamos de inmediato al siglo 19, por la forma en que se tramita un expediente, el escriturismo, y la buroracia, lleva a no dar respuesta a nadie y se apuesta al propio transcurso del tiempo vaya resolviendo el conflicto y eso es una realidad, pero no nos pagan para que el tiempo resuelva el conflicto sino para dar respuesta a la gente”.

Aseguró que “este Código debe ser reformado profundamente y la respuesta para la gente pasa por la oralidad, tiene que hacerse todo en forma rápida, los jueces deben decir de frente a la sociedad” ya que la ciudadanía “tiene razón en descreer en la justicia, en pensar que el sistema penal no da respuesta, la gente paga impuestos y pretende que el Estado dé respuesta en el ámbito de la administración de justicia y esas respuestas no llegan porque tenemos herramientas vetustas como el Código vigente”.

“Por eso es imperioso que la Legislatura sancione el Código que se elaboró en la comisión que convocó el poder ejecutivo, donde se utilizan herramientas tecnológicas, donde el expediente se va a reducir a un pen drive, no se gastará en papel, y la gente recibirá respuesta en la audiencia, donde el juez deberá decidir de cara a la gente”.

Por otra parte, el Fiscal General del MPA, se refirió a la denuncia realizada en su contra por parte de una funcionaria de la entidad.

Indicó que “para explicar el contexto en el que ocurrió, voy a mencionar una causa muy grave que se tramita en donde trabajaba esta funcionaria, la causa denominada Aldecoa donde hubo miles de personas, alrededor de 1500 denuncias, y que estaba a cargo del Fiscal Gil Urquiola y esta funcionaria”.

“Todo comenzó con una auditoria que se hizo, y está terminando, en esa fiscalía. Por la dimensión de este conflicto donde hubo miles de personas afectadas y como no avanzaba la causa se comenzó una investigación interna para ver qué es lo que pasaba porque a este Fiscal y a esta funcionaria se le brindaron todas las herramientas necesarias para poder avanzar en la investigación y tramitar en tiempo y forma la causa. Además, el abogado del que era en ese momento el único detenido, es el mismo abogado que patrocina a esta denunciante”.

Señaló que de la auditoria “se pudo detectar que había una deficiente tramitación de causa expedientes tirados en el piso, una serie de irregularidades que se pudieron corregir a partir del cambio de Fiscal. Se encontró el celular del detenido y durante 6 meses estuvo sin pedir el aperturado al juez para ingresar a la información y tras tener 6 meses parada la causa por no examinar ese celular llevó a que más gente fuera estafada”.

“Esas responsabilidades estamos tratando de esclarecer, tanto del fiscal como de la actuaria que hace la denuncia patrocinada por el mismo abogado que defiende al imputado Aldecoa”.

Sostuvo que “llama poderosamente la atención la connotación y este mecanismo de denunciar sin ningún tipo de fundamento porque la funcionaria no tiene sumario en trámite, no tiene nada, y sin embargo sale con semejante virulencia afectando la imagen de la institución, difamándome”.

Asevero que tras esta denuncia “me voy a presentar a la justicia, voy a iniciar acciones contra esta funcionaria porque no se puede afectar la institucionalidad de esa manera porque se hizo una auditoria para establecer la enorme responsabilidad de ese fiscal y esa funcionaria que casualmente, reitero, tiene al mismo abogado que actúa en ambos casos”.

“Cambiamos al fiscal y se detuvieron a 3 personas más, esta es una causa inmensa, muy grave y tiene derivaciones insospechadas. Recién ahora se podrá examinar el teléfono porque otro fiscal pido la autorización al juez, pero la causa estuvo paralizada 6 meses y esto lleva a reflexionar sobre los motivos por los cuales este fiscal y esta funcionaria paralizaron la causa y no dieron respuesta a las víctimas”. Indicó “se esperará lo que resulta de la auditoría que se está llevando a cabo, esto fue generalizado, mencioné el caso Aldecoa porque reitero que el abogado patrocinante de la denunciante es mismo que defiende a Aldecoa, pero toda la fiscalía era un enorme caos y eso es responsabilidad del fiscal y de la funcionaria. Eso se está viendo a través de una auditoria ya se verá qué medidas se toman al respecto”.