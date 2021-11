Jujuy Hábitat: 118 familias de El Carmen recibieron lotes

Las familias carmenses recibieron los certificados de adjudicación de lotes, los cuales fueron adjudicados a través de sorteo público de Jujuy Hábitat.

Jujuy al día® – El Gobierno de Jujuy, mediante la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SECOTyV) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), entregó certificados de adjudicación de lotes fiscales a 118 familias que resultaron beneficiados en el marco del Sistema de Transparencia para la Adjudicación que impulsa el Plan Jujuy Hábitat desde 2016.

El acto de entrega contó con la presencia del titular del MISPTyV, Carlos Stanic , el secretario de Energía Mario Pizarro , el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Humberto García ,el intendente de El Carmen Alejandro Torres, Víctor Hugo González , intendente de los Diques, más funcionarios del gobierno provincial y las y los adjudicatarios y sus familias.

El loteo, ubicado en el sector conocido como Finca Nación de El Carmen, cuenta con obras de infraestructura social y servicios básicos: suministro de energía eléctrica y alumbrado público, para los que la Secretaría de Energía proveyó las obras, red de agua potable, además de nivelado de calles, limpieza y estaqueo de lotes, y los correspondientes procesos de regularización dominial, que desplegó Ordenamiento Territorial y Vivienda.

Stanic, en el acto de entrega de los certificados, en el que también quedará inaugurado las obras de servicios, expresó su necesidad de “destacar el trabajo que hacen tanto la Secretaría de Ordenamiento Territorial como la de Energía; quizás no es tenido muy en cuenta pero haber logrado ordenar la entrega de lotes, ordenar las tomas, hacer este tipo de trabajo no es fácil sino muy complejo ”. “Veníamos de años difíciles, años de violencia, de presiones, y fueron difíciles los primeros años del equipo de Ordenamiento, aunque ahora con la paz restablecida sostenemos la fuerte convicción de mantener las situaciones en el marco de la ley ”, sumó.

El ministro también recordó que “mucho tiempo fui delegado municipal de Alto Comedero y veía cómo en gestiones anteriores llevaban a gente a los asentamientos, hasta de noche los llevaban a asentarse, barrio Suipacha, Luca Arias, 30 Hectáreas, etc., todo en medio de pésimas condiciones ”, y diferenció que“ la manera es darle dignidad a la gente es ésta, con condiciones seguras, con servicios de energía, agua, y todo con transparencia, lo más importante y un logro de la Secretaría de Ordenamiento Territorial ”.

El titular de Ordenamiento Territorial y Vivienda, a su vez, resaltó las tareas “de todo el equipo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Energía, que sin ellos es imposible hacer todo esto”. “Nosotros no podemos avanzar si no hay una comunión un trabajo en conjunto entre Nación, Provincia, Municipio y la ciudadanía; cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno en 2015, había una naturalización de las tomas de tierras, el gobernador nos encomendó la responsabilidad de regularizar y nos encontramos con un panorama tristísimo, entre lo que, por ejemplo, habían 240 viviendas, que en los papeles estaban terminadas, la plata había sido depositada y entregada a las organizaciones pero faltaba el 80% de la construcción y el dinero no estaba”, recordó García, y sumó que “empezamos a buscar financiamiento y a todas estas viviendas las terminamos con fondos provinciales y tras mucho esfuerzo”; “es un gran orgullo hoy también terminar con estas etapa ahora de lotes porque entre medio de eso tuvimos intentos de tomas de tierras y viviendas, mucha violencia, pero nuestra postura siempre fue no dialogar con quienes usurpan, fuimos por los sorteos y el camino institucional, como lo hemos hecho en toda la provincia y acá estamos cumpliendo”, cerró.

El secretario de Energía, también en el acto de entrega de lotes a familias de El Carmen, refirió que “para nosotros estos actos son muy importantes, es un día donde 118 familias van a recibir sus lotes y empezar a construir sueños, sus casas, el lugar en donde van a crecer sus niños, nietos; esto es lo que nosotros venimos haciendo hace tiempo, a lo largo ya lo ancho de la provincia, darle futuro a las familias jujeñas ”. Finalmente, Pizarro también compartió que desde la Secretaría de Energía “venimos caminando hace mucho porque puesto que a medida que se van haciendo los planos para nuevos loteos, se tienen que hacer las facilidades necesarias como es el caso del alumbrado público, de la energía eléctrica , y sumamos desde nuestra responsabilidad a este camino de acceso digno a la tierra ”.