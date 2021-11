Comunidades de Molulo denuncian a falsos comuneros por frenar la obra del camino carretero

Jujuy al día® – Integrantes de comunidad de Molulo acusan que un grupo de personas interfieren en la ejecución del camino que busca unir Huacalera con Molulo. La obra es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad y resta el último tramo para su conclusión.

Quintina Colque, integrante de la Comunidad Aborigen de Molulo, acusó a un grupo reducido de personas de interferir reiteradamente para frenar la ejecución de obra vial que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad que busca unir Huacalera con Molulo, comunicando en el trayecto a las comunidades de Alonso, Abra del Medio, Abra Causillar, Filo Chiquerito, Jaranita y Durazno.

«El proyecto favorece a cinco comunidades originarias, es de carácter educativo que beneficia a cinco escuelas, cuatro puestos de salud, y ahora está parado desde hace dos años porque una o dos familias se oponen y no respetan la voluntad de la asamblea», remarcó la comunera. Además, añadió que Colque afirmó que las personas sindicadas «son ajenas al territorio», que «viven en Sumay Pacha y Alto Comedero y que «tienen otros intereses, además meten la política partidaria para dividir a las comunidades». Agregó: «Vienen a llenar la cabeza de la gente, a decir que hay proyectos mineros y esto no es así, tenemos en informe de minería que certifica que no hay proyectos mineros».

Subrayó que «la comunidad ha dado el consentimiento y la autorización para la construcción del camino», al tiempo que recalcó la importancia del camino carretero «para el uso de los hermanos que tenemos responsabilidad con el territorio, para visitar a nuestros mayores y llevar los animales para el pastoreo y para nuestras festividades».

La comunera indicó que los involucrados manifiestan ser miembros de una comunidad aborigen El Querusiyal, aunque no cuentan con personería jurídica que certifique existencia legal: «No existe otra comunidad en el territorio de Molulo», aseguró.

Los acusados llevaron adelante maniobras para detener la obra la conclusión de la obra vial, incluso realizaron una presentaron judicial que fue desestimada por la justicia. «Hay una sentencia por las denuncias y hay un precedente que lo denunciado no se hay podido probar y, aun así, siguen denunciando, hacen ruido en los medios y los miembros de mi comunidad no vamos a los medios porque creemos que la gestión tiene que ser administrativa y en las asambleas», afirmó Colque y los instó a deponer su postura por el bien de las comunidades.

Cabe destacar que el proyecto consignado como «Camino Carretero y Educativo Huacalera-Molulo sobre ruta provincial N° 18» comenzó a ejecutarse por Administración en el 2016, con la autorización de las comunidades de la zona y resuelta en asamblea. «La decisión nació de las comunidades para pedir el proyecto del camino y esto consta en una nota entregada al gobernador Gerardo Morales, el 25 de noviembre del 2016 cuando reinauguró la escuela de Molulo», expresó.

La iniciativa viene a saldar una deuda del estado provincial con los vecinos del lugar facilitándoles el acceso a la educación y servicios de salud, además de generar un impacto favorable para la economía regional, el desarrollo turístico local e incentivar la agricultura y ganadería de la zona.

Actualmente, la obra está pendiente de conclusión faltando el último tramo entre Chiquerito y Molulo.