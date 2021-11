Carlos Melconian y el acuerdo con el FMI: por qué el Gobierno debe «tragarse el sapo»

El ex presidente del Banco Nación se volvió a mostrar preocupado por la brecha del dólar. También consideró que, de cerrar con el FMI, el Gobierno deberá realizar una serie de reformas.

Jujuy al día® – Luego de las elecciones legislativas del pasado domingo 14 de noviembre en las que el Gobierno perdió a nivel nacional por casi nueve puntos de diferencia, aún se aguardan definiciones respecto al desarrollo del «Plan Plurianual» que planteó el presidente Alberto Fernández con la mira puesta en cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda vigente entre el país y el organismo.

Además, también preocupa a los mercados la tensión cambiaria que ya opera con una brecha del 100% entre el mercado formal e informal y, junto al acuerdo con el FMI, este se planta como uno de los temas más urgentes a resolver para comenzar a estabilizar la economía.

En esta línea, el economista y ex titular del Banco Nación durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, Carlos Melconian, reforzó nuevamente su panorama de cara al futuro cambiario en el país al asegurar que se espera una «definición cambiaria».

Según el especialista, «una brecha al 100% siempre preanuncia algo» porque esta es «inviable». Además, recalcó que el dólar paralelo a 200 pesos es caro y que, aunque «no es el dólar de la hiper, ni del Rodrigazo, ni el de las Malvinas», marca la «inestabilidad» del Gobierno actual.

No obstante, Melconian también considera que la divisa extranjera a 100 pesos en el mercado oficial tampoco es barata: «Lo que sí es inusualmente alto y no aguanta es la brecha de 100%. Cualquier plan de estabilización exitoso reduce esta brecha en la Argentina. Y cualquier disparate, la sube», remarcó el ex titular del Banco Nación.

En base al desarrollo de los últimos 40 años del mercado cambiario, el economista indicó que una brecha de este tipo «suele corresponder con puntos críticos a nivel social y político, pero que rápidamente se disipan». No obstante, responsabilizó al Gobierno por, al menos, el 65% del porcentaje debido a las presiones impositivas que rigen sobre la compra del dólar oficial.

EL ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

Respecto al «Plan Plurianual» al que llamó el presidente Alberto Fernández luego de las elecciones legislativas para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de los primeros meses del 2022, Melconian etiquetó como «clave» el cierre de un acuerdo para evitar que «la inestabilidad se espiralice».

En cuanto a la relación entre el organismo y el Gobierno, el economista recalcó que es preciso «tener una relación» con el FMI, no para que le preste plata al país, sino para «no caer en el limbo».

«Esto es muy difícil de explicárselo a la política: de no arreglar, tengo mucho que perder y de arreglar, no sé cuánto podemos ganar», explicó Melconian, aseverando que un entendimiento con el Fondo no arreglará los problemas de la macroeconomía sino que permitirá al país continuar un esquema de crecimiento de forma más estable.

Así, el economista considera que para evitar una espiralización de la inestabilidad económica, el Gobierno debería apurar un acuerdo con el FMI «por instinto de supervivencia».

En cuanto a esto, considerando que el Gobierno y el Fondo tienen «visiones tan antagónicas», Melconian aseguró que no habrá reformas estructurales. No obstante, recalcó que será necesario un mínimo de «tragarse el sapo» de parte de la Argentina ya que el país deberá comprometerse a cumplir con metas fiscales, monetarias y cambiarias que no se alinean con las ideas de la gestión actual.

«La inflación se administra, no se reprime. Al tipo de cambio se lo desatrasa y al crawling peg se lo continúa», pormenorizó el economista respecto a los lineamientos que considera que deberían seguirse, a lo que agregó que es preciso recomponer las tarifas atrasadas por el congelamiento, restaurar las reservas y lograr una reducción del déficit fiscal, todos puntos a resolver entre el Gobierno y el organismo.

