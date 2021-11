CannabisTalks: Morales disertará hoy sobre el “Cannabis Medicinal como política de Estado”

Jujuy al día® – El Cannabis HUB de la UPC organiza el 24 y 25 de noviembreThe Cdays, las primeres jornadas dedicadas al impulso de la investigación e innovación entorno al #Cannabis. Sesiones de trabajo con profesionales y personal investigador, un evento en la antigua fábrica de Estrella Damm y las segundas #CannabisTalks abiertas en todo el mundo, son los ejes central de los CDays.

PROGRAMA #CannabisTaks

“Actualización sobre el Marco Regulatorio en España” Bernardo Soriano. Sofer Abogados.

“German market trends and how to market hemp food & CBD products for great succes”

FLORIAN PICHLMAIER

“German market trends and how to market hemp food & CBD products for great succes” CHRS NAZARENUS I BRYAN SCHELL

“Industrialización de la producción local de cáñamo textil en Occitania” MATHIEU EBBESEN-GOUDIN I JULIEN BONNET

“Cannabis Medicinal como política de Estado” GERARDO Y GASTÓN MORALES

“Overcoming Dudding: RT-LAMP as the appropriate tool against Hop Latent Viroid”

ALI BEKTAS

“Field trials of fiber and seed hemp cultivars in Tasmania” JORDI GARRETA

“Blockchain & Cannabis”

El Cannabis es una planta que crece con pocos meses, con bajos requerimientos hídricos, con una elevada capacidad de fijar carbono y que se adapta perfectamente a las condiciones edafoclimáticas de la península ibérica. Así pues es una muy buena oportunidad para que se convierta en una materia prima de Km0, reduciendo costes de transporte, fomentando la economia circular y jugando un papel clave en la sostenibilidad. El desarrollo tecnológico ha permitido que actualmente el cannabis esté presente en productos tan diferentes como textiles, plásticos, papel, madera, materiales de construcción, alimentos, combustibles o medicinas entre muchos otros, y es por eso que despierta un gran interés entre las empresas y la industria.

Según un artículo publicado por The Green Fund, el mercado mundial del cannabis vale 150 mil millones de dólares actualmente y en 2028, valdrá unos 272 mil millones de dólares. Sólo en Cataluña, de 2015 a 2020, se ha producido un incremento de 6 a 467 hectáreas cultivadas.

El Cannabis HUB, impulsado por la Universidad Politécnica de Cataluña y la start up catalana Valenveras, nace con el objetivo de aglutinar empresas e instituciones en torno a la investigación, la innovación, la formación y la transferencia con un punto en común: el cannabis. En poco más de 6 meses, Cannabis HUB articula más de 40 socios, que trabajan para que Cannabis pueda convertirse en uno de los motores económicos del país. Con un abanico muy amplio de sectores implicados, que van desde la agricultura, hasta la medicina o la alimentación, pasando por la industria o la tecnología, el Cannabis HUB trata de dar soluciones a los agentes de la cadena de valor a través de la investigación y la innovación para facilitar su producción y transformación, tanto desde una perspectiva tecnológica como en lo que respecta a la necesidad de una regulación más clara y sencilla que permita trabajar con esta planta de forma segura.