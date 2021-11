Declararon de interés cultural y educativo la novela «Las hazañas de Belgrano y el pueblo jujeño»

Jujuy al día® – El Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar y el concejal José Rodríguez Bárcena entregaron la Minuta de Declaración N° 49/2021, que declara de interés Cultural y Educativo la presentación de la Novela Gráfica «Las Hazañas de Belgrano y el Pueblo Jujeño».

De acto realizado el pasado martes en instalaciones del Centro Cultural Éxodo Jujeño, además de funcionarios provinciales, municipales y militares, también participaron integrantes de la Escuela Municipal Marina Vilte, quienes en la oportunidad recibieron la donación de un número importante de ejemplares para ser distribuido en la escuela y trabajar con la juventud de Jujuy, con el objetivo que puedan transmitir nuestra historia.

Al respectó, el concejal José Rodríguez Bárcena, afirmó que «es una minuta de declaración de interés Educativo, Cultural y Municipal, emanada en el Concejo Deliberante con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, destacando esta publicación que es muy importante, porque ha buscado a través de la dinámica, la estética y el recurso didáctico del comic, poder llegar a las nuevas generaciones y así contar nuestra historia, principalmente de estos dos años fundantes para la historia de Jujuy, 1812 y 1813, es decir toda la etapa previa al Éxodo, el desarrollo del Éxodo, las batallas y luego el regreso con el legado de nuestra bandera a Jujuy.»

La obra llevó un tiempo para su elaboración, en ese sentido Bárcena destacó: «llevo aproximadamente tres años y medio desde las primeras ideas, desde aquel nacimiento del proyecto, desde los autores que se acercan con esta inquietud, el acompañamiento de diversas instituciones a nivel local, provincial y nacional que han sabido ver y acompañar este proyecto».

En este sentido, el edil radical agregó: «El Instituto Belgraniano ha llevado un rol muy importante en cuanto al acompañamiento, el asesoramiento de cada una de las imágenes y texto, y los autores que han hecho este trabajo de manera artesanal y minucioso. Por lo tanto, llegar a este día es realmente motivo de celebración».

En tanto que Joaquín Carrillo, del Instituto Belgraniano, remarcó que «se trata de una novela gráfica que justamente es un comic. Este comic nace con la idea de llegar a los niños, sobre todo a esta nueva generación que va perdiendo parte de nuestra historia, y el rescate de la historia lo queremos hacer con un mensaje claro de una manera particular que no está en los teléfonos. Para que vean los chicos lo que pasó en Jujuy y de una manera particular, con bastante rigor histórico, pero con un lenguaje hecho especialmente para ellos. Es una novela que cuenta la hazaña de Belgrano en Jujuy, como se dio todo, y lo que queremos contar de Jujuy, desde que creó la Bandera hasta el momento en que la dona a Jujuy».

Por último, Gabriela Quiroga, una de las autoras de la novela gráfica (guionista) aclaró que «el género es novela gráfica y lo hicimos con Fernando en los dibujos y yo como guionista, es un género muy reconocido en el mundo del comic. La idea es que trascienda las fronteras, hoy en día este género lo leen mucho los chicos, hay muchos fanáticos del comic y tenemos la suerte que va a llegar a todo el país. Estamos muy contentos, también trabajando con una cartilla docente, luchando para que sea material de estudio en las escuelas y llegar a la mayor cantidad de chicos», finalizó.