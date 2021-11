El Presidente puesto a dedo no quiere que haya más dedo

Acordó con Cristina que haya internas. Máximo molesto con Fernández, para quien el peronismo es algo ajeno.

Alberto Fernández simplemente movió primero, antes de que desde el kirchnerismo le pasaran factura, como en las PASO. Engordó su conocido discurso giratorio: habló de triunfo y llevó a medio mundo y más a discutir ese disparate y no la realidad de haber abreviado al peronismo unido a poco más del 30% de los votos.

El tablero sigue siendo el mismo, solo que con las piezas más desparramadas y la partida ya no en el club de los ganadores sino en el de los perdedores. El presidente a último momento renunció a marcarle la cancha a Cristina. Un clásico. Hasta invitó a La Cámpora a la Plaza del Revés. Contrario al acto, Máximo Kirchner se sintió molesto.

La Cámpora pensó si no había gato encerrado y, por las dudas, hizo como que fue, llegando tarde. No fuera a ocurrir que les pasara como a Fernández con otra plaza, la del 17 de octubre, cuando hizo volver el helicóptero a Olivos porque Bonafini y Boudou le estaban diciendo qué hacer con el gobierno.

Ahora el presidente, puesto en la fórmula a dedo, no quiere más dedo. Lo arregló con Cristina y es sin urgencias, para el 2023. Lo urgente es ver a quién le quedó el dedo más largo. Hay una encuesta que midió justo antes de las PASO cómo le hubiera ido a los presidenciables del Frente de Todos si hubieran ido a internas. Todos tienen un mismo problema: imagen negativa horrible, al borde o por encima del 60%.

La peor es la de Cristina. Pero, ojo, según la consultora CB, Cristina sacaría más votos que ningún otro: 16,2% contra 3,9% de Massa, 3,5% de Fernández, 2,7% de Máximo y 1,1% de Kicillof. Al fondo de la tabla, el gobernador Manzur, Juan el Bueno, con 0,6%.

A Fernández, eufórico por los discursos, no le sale hacer de peronista: es algo que siente ajeno. Tuvo que explicar que es presidente del PJ. La franquicia de la marca sigue abriendo puertas, aunque sean menos que antes. En la plaza, el peronismo estuvo abajo del palco, en la muchedumbre que movió la CGT con la renovada ilusión de colocar a Fernández como jefe del peronismo. Era el aniversario de la vuelta de Perón y a Fernández no se le escuchó decir una palabra sobre Perón. Sí decir Eva para nombrar a Evita. Todos se preguntan si esta vez sostendrá la posición. También, cómo y cuándo contestará Cristina.

Los que por fuerza y por experiencia no se dejan confundir por los discursos son los del Fondo. Cuando hablan de plan, hablan de para dónde quiere ir el gobierno: si para el capitalismo o para las ensoñaciones. Y cuando hablan de acuerdo político, hablan de acuerdo presidente-vice con plan, no con sarasa.

La semana pasó de largo con el circo de perdiendo ganamos y al revés. De Guzmán no se habló, más allá de que prepara “un plan plurianual” cuando los presupuestos para el año no duran ni un trimestre. El ministro no tuvo idea mejor que informar que habla con Cristina y que Cristina lo apoya ¿Por qué no salió ella a informarlo? Nadie le cree: las acciones cayeron en picada y el riesgo país subió a las nubes. Hay un país de verdad y otro de palabras, chocando con nosotros adentro.

