Diana Mondino: “Es indispensable llegar al acuerdo con el Fondo Monetario”

Jujuy al día® – La economista de la Universidad CEMA, Diana Mondino, expresó este martes su visión respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que “es indispensable llegar al acuerdo con el Fondo”.

En diálogo con Esta Mañana, el programa de Luis Majul en Radio Rivadavia, Mondino indicó que “tenemos que llegar a un acuerdo, porque no se le puede decir a un acreedor que no le vas a pagar, porque eso condena a Argentina a que nunca más tenga acceso a ningún tipo de fondo”.

En esa línea añadió que “no es por pagar al Fondo, es porque vamos a seguir necesitando para que Argentina crezca, préstamos para infraestructura de distinta naturaleza y nadie te lo va a prestar si no le pagas al acreedor anterior”. Reforzando su postura, aseguró que “Argentina, tarde o temprano le va a tener que pagar al Fondo» y agregó que “cuanto más tarde peor”.

En relación a los nuevos controles para la compra de dólares anunciados por el Gobierno luego de las elecciones expresó que “yo creo que lo tenían pensado de antes. Es otra restricción y otra forma diferente de medir cómo, cuándo y de qué forma se pueden comprar dólares”.

Con respecto al Plan Plurianual que enviará el Ejecutivo al Congreso, Mondino consideró que “me parece bien porque nos indica hacia dónde vamos y uno decidirá si se adapta o no y cómo”. Aunque puso su reparó en que pasará con las restricciones existentes y futuras al expresar que “en caso de que con los ojos cerrados se acepte el plan que proponen ¿Qué van a hacer con las restricciones que ponen todos los días? No pueden poner nunca más ninguna porque sino no se cumpliría su propio plan.

Al mismo tiempo criticó el trabajo realizado con el Presupuesto inicial para el próximo año, que ahora se verá modificado al decir que “es un esfuerzo inútil, eso es quemar la plata, tirar los recursos”.

En referencia al mensaje del FMI que incentiva un amplio apoyo político para lograr un acuerdo afirmó que “es un mensaje sano, en el sentido de decir que no cambien nuevamente las condiciones”. Sin embargo indicó con preocupación que “Argentina, en todo este tiempo, no ha generado un camino por el cual empiece a trabajar para juntar el dinero para poder pagar, al contrario nos vamos nosotros mismos encerrando cada vez más”.