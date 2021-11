Sergio Berensztein: “No solamente ganó la oposición, sino que el oficialismo expuso su debilidad”

El analista político Sergio Berensztein dialogó con Cada Mañana por Radio Mitre tras las elecciones legislativas 2021 y la derrota del oficialismo a nivel nacional.

Jujuy al día® – Sergio Berensztein dialogó con Willy Kohan en Cada Mañana por Radio Mitre, donde analizó los resultados de las elecciones legislativas 2021 que determinaron la derrota del oficialismo a nivel nacional.

“Lo que me llamó mucho la atención es el hecho de que no solamente el presidente, ninguno de los candidatos del oficialismo reconoció la derrota, nadie felicitó a los ganadores. Hubo cero autocrítica, el presidente no habló de la inflación, que los culpables son Macri y la pandemia”, señaló Willy Kohan.

Por su parte, Berensztein indicó: “La derrota del gobierno fue muy significativa. Una caída de casi un tercio del volúmen electoral. El costo de la estanflación, de la pandemia, errores que el presidente ayer amagó a reconocer”.

“El mapa político de la Argentina cambió muy significativamente, el mapa institucional también. Hay un congreso parejo que obliga al diálogo. La oposición es mucho más regular que el oficialismo. No solamente ganó la oposición sino que el oficialismo expuso su debilidad en términos políticos”, agregó el periodista.

A su vez, Sergio Berensztein aseguró que “hay que ver como queda el equilibrio interno en el Frente de Todos y cómo eso puede influir en el acuerdo con el Fondo. El presidente dijo que este programa está avalado por Cristina. Entramos a una zona compleja, pero en los parámetros de lo razonable. Veremos si los diputados del Frente de Todos avalan esto”.

“Grabois adjudicó la mejor performance del oficialismo en el Gran Buenos Aires a los controles de precios y al plan platita. Tampoco hay que suponer que el diálogo tiene que abarcar a todos los actores. Mirando la Argentina productiva y sin quitarle legitimidad a los movimientos sociales el futuro del país está en que inviertan los empresarios, en que se genere empleo, en que funcione el sistema educativo… Los movimientos sociales son el resultado del fracaso de la sociedad argentina”, resaltó el analista político.

“A la oposición la veo con diferencias en términos de liderazgos, mirando sobre todo el 2023, pero muy consciente de las ventajas de haber coordinado, de haber tenido primarias, de haber respetado los resultados. En el oficialismo aparecen dudas, porque la ausencia de Cristina de ayer algunos la interpretaron como una ausencia que va a ser más profunda. Ella tal vez no bloquee la gestión pero tampoco apoye”, cerró Sergio Berensztein.Fuente