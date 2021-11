Kiguel: «El acuerdo con el Fondo Monetario no se puede hacer sin cambios en la política económica»

El economista analizó el escenario del Gobierno post elecciones en materia económica y aseguró que un acuerdo con el FMI “no viene gratis”

Jujuy al día® – El economista Miguel Kiguel compartió su mirada del día después de las elecciones y aseguró que «el acuerdo con el Fondo no se puede hacer sin cambios en la política económica» y eso requiere definir “cómo se hace para reducir el déficit fiscal, cómo se hace para ganar reservas o cómo se hace para bajar la brecha”, entre otros aspectos cruciales referentes al manejo económico.

En diálogo con Esta Mañana, el programa de Luis Majul en Radio Rivadavia, Kiguel manifestó que para encaminar y cerrar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se debe tener un horizonte definido, porque “la verdad es que el día después lo encuentra al Gobierno teniendo que resolver los mismos problemas que tenía que resolver antes: inflación, brecha cambiaria, falta de reservas y de acceso al crédito, la pobreza, el crecimiento. En fin, los mismos problemas sin que haya un rumbo claro.”

El economista consideró que el resultado de los comicios de la jornada de ayer “confirma lo que fueron las PASO” y aunque “el Frente de Todos recuperó algo, eso no cambia la base de que hay un gran descontento sobre cómo viene la economía”.

Además, explicó que el Presidente debe “decidir si seguirá haciendo desajustes económicos, como lo está haciendo Feletti con los precios o qué va a pasar con la economía. Yo creo que todavía no sabemos en qué camino se va”. En ese sentido señaló que “se anunció que se quiere ir a un acuerdo con el Fondo, lo cual es positivo, pero no se dice cómo, porque ese acuerdo no viene gratis, y no viene en la dirección que está diciendo el gobierno, sino que va a implicar ajuste”.

Escrito por Noticias Argentinas

Buenos Aires, NA