Carlos Melconian: «Un no acuerdo con el Fondo te termina de arruinar más»

El ex presidente del Banco Nación habló sobre la importancia de acordar con el FMI, criticó las medidas económicas del oficialismo y se refirió al impacto que generó el resultado de las PASO: «Fue conmocionante».

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, advirtió que «esta es una política económica que no podía llegar a hoy de una manera distinta a esto», mientras que añadió: «La política económica general de este Gobierno ha llegado hasta acá porque recoge lo que sembró».

Con respecto al FMI, Melconian aseguró que «al Fondo no lo quiere nadie y siempre que te metés bajo su paraguas no tenés mucho para ganar», aunque explicó la importancia de llegar a un acuerdo: «Es para no desemprolijarse más y no entrar en un proceso de atraso, y para transitar con determinada normalidad y marco los próximos dos años».

En diálogo con Luis Majul para el programa Esta Mañana, por Radio Rivadavia, se refirió al resultado de las PASO, sobre el cual dijo: «Fue conmocionante por el formato de los resultados en corte vertical». Además, señaló que «desde el punto de vista político, da la impresión de que no hubo recuperación». De hecho, el mismo Melconian subrayó que dicha falta de recuperación «hasta se ve en los actores, que prácticamente muestran un intento de despegue del resultado del domingo».

El ex presidente del Banco Nación también le dio mucha importancia al mencionado resultado, ya que destacó que «el epicentro alrededor del cual se mueve esto es el 12 de septiembre y su ratificación».

De cara al futuro, Melconian adelantó: «El lunes hay que ponerse a pensar cómo se resuelve esto en el 2023, porque no se va a resolver antes».

Escrito por Nicolás Greco

Buenos Aires, NA