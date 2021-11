Luisana Lopilato habló de su salud tras contagiarse coronavirus: “Estoy bien y mi familia también”

La actriz y su familia se encuentran en Jujuy, donde ella está finalizando el rodaje de Pipa

Jujuy al día® – Luisana Lopilato está en la provincia de Jujuy, rodando el filme Pipa. La actriz comenzó a sentir síntomas por lo que decidió hisoparse y el resultado dio positivo de coronavirus. Luego de conocerse los resultados, el resto del equipo que está trabajando con la ex Rebelde Way se realizó los análisis correspondientes que arrojaron negativo, así como también lo hizo su familia, su marido Michael Bublé y sus hijos Noah, Elías y Vida, quienes la acompañan en su trabajo y también dieron negativo.

Para llevar tranquilidad a sus fans, amigos y seres queridos, la popular artista publicó un video en su cuenta de Instagram: “Hola a todos. Quería mandarles un beso gigante, gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quiero mandarles un poco de tranquilidad a todos los que se preocuparon. Estoy bien y mi familia también. Estamos todos bien. Les mando un beso gigante y estén atentos dentro de muy poquito voy a estar subiendo más material”.

Cabe recordar que Luisana está en la etapa final del rodaje de Pipa, la tercera parte de la saga que comienza con Perdida y Corazonada, basada en los libros de Florencia Etcheves y dirigida por Alejandro Montiel. De esta manera, la actriz se instaló en la Argentina desde el mes pasado para realizar esta producción que seguramente tendrá mucho éxito como las dos películas anteriores.

En la película la acompaña un elenco integrado por Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín Del Cerro y Santiago Artemis. “Manuela Pipa Pelari ya no es la misma. La mujer dura y aguerrida que sobrevivió a su paso por la Policía a fuerza de romper las reglas y guardar secretos oscuros decidió cambiar de vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada”, reza el adelanto de la tercera entrega de la historia.

Algunas de las escenas se filmaron en la escuela Eduardo Casanova en Tilcara. La polémica no tardó en llegar ya que el rodaje se realizó sin aviso a los padres, mientras los chicos estaban cursando, por lo que no los dejaron salir del aula para no interrumpir la producción. Además, aseguraron que se rompieron los protocolos sanitarios y que se tomaron imágenes de los menores.

“A partir de las 15.30 mientras estaban en clase la producción usó las instalaciones y eso significó que para los chicos fuera imposible salir de las aulas, sin poder ir al baño, sin tomar la merienda, hacer actividad física y desarrollar las actividades normales de una jornada educativa para cualquier escuela”, dijeron Rodolfo y Carolina, papás de un alumno. Por último, el padre explicó que ni ellos ni los maestros de grado estaban enterados de que la escuela funcionaría como locación, solo lo sabían las autoridades y la gente del ministerio “Nos dijeron por Whatsapp que retiremos a los chicos 10 minutos antes porque había una filmación. Nosotros por la pandemia dejamos a los chicos y entran por protocolo, hace un año que nosotros no podemos entrar a la escuela pero por lo que dicen los directivos participaron de la grabación”, finalizó.

