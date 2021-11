Vacunación COVID-19: Jujuy inicia con la tercera dosis

Lo anunció el Ministro de Salud Gustavo Bouhid desde la Ciudad de La Quiaca; la vacunación se realizará con Sputnik-V y AstraZeneca.

Jujuy al día® – «Nos venimos preparando desde finales de julio para aplicar esta estrategia de vacunación en Jujuy y solicitando al Ministerio de Salud de la Nación la autorización correspondiente en los meses de agosto, septiembre y octubre sin obtener una respuesta favorable, no sé si tendrá que ver con las elecciones o no; pero ahora gracias a Dios me permitieron abrir la Provincia y que podamos poner la tercera dosis», sostuvo el Ministro de Salud Gustavo Bouhid en rueda de prensa desde donde inicia la Argentina.

En Jujuy, «estamos en condiciones de aplicar distintos tipos de estrategias y la lógica lo indica. Ya desde la semana pasada empezamos a vacunar con el refuerzo solo a mayores de 50 años con comorbilidades, y ahora con la autorización de la Ministra Vizzoti podremos abrir la vacunación en el mismo orden que iniciamos; personal de salud y con mayores de 60 con comorbilidades e iremos abriendo todas las franjas etarias a medida que tengamos la disponibilidad de vacunas; ya ahora con Sputnik y Astrazeneca «, informó Bouhid.

Seguidamente explico cómo se procederá desde la próxima semana, completa que «se continúa con todos los grupos de manera habitual en todos los vacunatorios que están disponibles en la Provincia e iniciamos con tercera dosis; el personal de salud del sistema público en los propios hospitales y puestos de salud en los que trabajamos, en tanto el personal del sistema privado será citado en forma ordenada para recibir la vacuna en los vacunatorios del Cepam y RIM20 de acuerdo al cronograma que informará la mesa de vacunas el día lunes «, Dijo el Ministro de Salud de Jujuy.

«Respecto a los tengan comorbilidades podrán concurrir de manera espontánea a los grandes vacunatorios, o al CAPS más cercano a su domicilio», concluyó Bouhid.