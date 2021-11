Hablemos de suicidio: Una acción simple que puede salvar vidas

El sistema de salud de Jujuy se encuentra a disposición las 24 horas para quienes necesiten ayuda o la requieran para terceras personas.

Desde el Ministerio de Salud de Jujuy trabajamos continuamente en la búsqueda y detección de personas con conductas o factores de riesgo ante el suicidio, evento que puede ocurrir en todas las etapas de la vida", explicó el Secretario de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora, agregando que "una de las herramientas con la que contamos todas las personas es la disposición de escucha activa frente a los demás que, junto a la atención temprana desde el sistema sanitario y el fortalecimiento de los factores protectores, puede hacer la diferencia".

En el mismo sentido, resaltó que “en el análisis de los datos concretos del año 2020, consta que en las etapas de restricciones estrictas por la pandemia momento en que los padres o adultos de referencia permanecimos de manera extendida en el hogar, se registró en Jujuy una notable baja de la tasa de suicidio en la franja etaria que comprende a niñas, niños y adolescentes. Esto nos invita a repensar cómo facilitar o proponer momentos de diálogo, de atención, de confianza, de acompañamiento reduciendo tal vez el nivel de exigencia al interior de la familia y en el ámbito escolar”.

“Estar hacia un otro, poder contar con quien hablar, tener un espacio de contención o una actividad que nos haga bien se constituyen en factores protectores; hablamos de los recursos o condiciones de las personas ante situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional que permiten fortalecer nuestra salud mental”, sostuvo Yécora.

El evento del suicidio es complejo, multicausal, difícil de predecir, pero prevenible. “El primer mito que debemos desarmar es que, si uno pregunta por el tema, estaría induciendo a que la persona lo cometa y es todo lo contrario: hablar del tema, reduce el nivel de riesgo y hace que la persona pueda liberarse. Es muy importante que todos podamos ofrecernos en actitud de escucha activa, no como garantes o como expertos sino más bien acompañando. Otro de los mitos es que la persona no avisa y en su gran mayoría sí lo hace; tal vez no lo dice taxativamente pero sí evidencia ciertas manifestaciones que podemos observar para pedir ayuda”, remarcó Yécora.

Señales

Los cambios abruptos siempre nos hablan y dan cuenta que algo no está bien en la otra persona, tanto la extrema tranquilidad como la sobreexaltación son motivo para preguntar: ¿cómo estás? ¿qué te está pasando?

El malestar emocional puede observarse también en uno mismo y para ello es imprescindible escuchar las propias emociones, no ´patear´ lo que sentimos, reconocer la posibilidad de estar incómodo, de no estar a gusto, de no encontrar el sabor a los vínculos, al trabajo, al estudio o a aquello que antes era bienestar sabiendo que se puede pedir ayuda

¿Dónde acudir?

El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas sobre salud mental:

Call Center las 24 horas: 0800 888 4767

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria

Todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 388 4245541

Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental”

Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Adolescencias Salud Integral”

Fundación Vida: 0800-888- 2558 – WhatsApp: 388- 4431224 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy

Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Email: [email protected]

SAE- Servicio de Acompañamiento Escolar- Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834 – Email- [email protected] – [email protected] – Facebook: Sae Jujuy Provincial

Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- [email protected]

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010

Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Email – [email protected]

Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 [email protected]