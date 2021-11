Jujuy: una niña de 8 años es abusada en la escuela y miente por vergüenza

Jujuy al día® – El Centro de Violencia Nº 1 recibió a una joven mujer y a su hija de 8 años como derivación de un hecho familiar, casi sin importancia, como lo fue las mentiras que la niña le decía a su madre para que no la enviara a la escuela.

Todo comenzó en domingo 31 cuando en el hogar de la niña, sito en el barrio Alto Comedero, se organizaba el día lunes. Como correspondía, la hija debía preparar sus cosas para ir a la escuela pero, en medio de evasivas, esta se rehusaba o posponía la tarea. En un determinado momento la madre le recrimina su actitud y que ya hacía muchos días que faltaba a la escuela, que ella entendía que no estuviera bien de salud pero que le parecía sospechoso.

Grande fue la sorpresa de la madre cuando su hija comenzó con un sollozo que iba corrigiendo en magnitud ascendente hasta convertirse en un llanto inconsolable. Ante esto la progenitora, no sin antes calmarla, la indagó sobre la verdadera razón por la que se negaba a ir a la escuela. La niña no pudo guardar más la situación que la atormentaba, pero que prefería no dar a conocer, por vergüenza.

Tranquilizada ya la niña, de 8 años, le revelo que ella no quería ir a la escuela pues su profesor, siempre que ella va al baño, la persigue y le toca todo su cuerpo.