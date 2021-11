Una serie de curiosidades hizo que mucha gente no tenga en claro cuándo es, y que incluso piensen que hay más de uno.

¿Cuáles son los feriados de noviembre?

Luego del último fin de semana XXL, que fue del 8 al 11 de octubre, ahora en noviembre habrá un nuevo feriado. Pero una serie de curiosidades hizo que mucha gente no tenga en claro cuándo es, y que incluso piensen que hay más de uno.

Veamos. Para empezar, corrió en redes sociales una versión que indicaba que el 1 y 2 de noviembre eran feriados. Claramente no. Ocurre que este 1 de noviembre es Día de todos los Santos, y eso generó dudas.

Luego, el feriado que sí es válido es el del 20 de noviembre. Pero tampoco es tan así. Cae sábado, pero se lo trasladará al 22 de noviembre con el objetivo de hacer un fin de semana largo y darle impulso al turismo.

De acuerdo al calendario oficial de feriados, los que quedan para el año son los siguientes:

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada al 22)

22 de noviembre: Feriado con fines turísticos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Asimismo, muchas empresas otorgan beneficios extra a sus empleados para Fin de Año. Muchos quizás puedan trabajar media jornada el 24 y 31 de diciembre, en anticipación para los festejos del 25 (Navidad) y 1 de enero de 2022.

En esta ocasión, aunque no está confirmado, el Gobierno nacional podría decretar asueto administrativo el jueves 23 para el desplazamiento de los funcionarios y empleados estatales a las provincias de origen, para encontrarse con sus familiares. La misma medida podría adoptarse para el jueves 30 de diciembre, con motivo del feriado por Año Nuevo del sábado primero de enero del 2022.

Feriados y días no laborables: cuál es la diferencia

Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.