Santángelo: «No existe la menor chance» de mantener dos años esta política económica

Rodolfo Santángelo dijo que para la economía es «central» el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Jujuy al día® – El director de la consultora Macroviews Rodolfo Santángelo advirtió que «no existe la menor chance de estar dos años con esta política económica» y consideró que el acuerdo con el FMI es «central».

Sobre el paquete de medidas impulsado por el Gobierno para alentar la economía y ayudar a sectores de menores recursos, Santángelo aseguró que «conduce a un precipicio».

«El lado que se está anunciando conduce a un precipicio. No existe la menor chance de estar dos años con esta política económica. Dos meses si, pero no hay manera de llegar a 2023», sostuvo.

Respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario, Santángelo afirmó que cerrar un acuerdo es «central».

«El 15 de noviembre se acaba esto y te tenés que preguntar: ¿Querés hacer un programa económico de cosas mínimas, básicas, elementales o querés seguir escupiendo al cielo?», se preguntó el especialista.

Añadió que «en marzo llega el primer vencimiento impagable con el Fondo y van a tener que definir el rumbo».

Chivos expiatorios

«Hay gente que cree que la manera de bajar la inflación es el control de precios, hay gente que cree que se puede calmar el mercado de cambios con el cepo. A la política no le gusta reconocer que es responsable, entonces busca chivos expiatorios», consideró.

En ese sentido, señaló: «Ahora, si vos crees que vas a estar dos años no llegas al 2023. Hoy economía y política están entrelazadas como nunca. O como siempre».

«El plan platita es una mancha más al tigre, no hace nada. No existe. Lo que existen son los subsidios al transporte, empleo publico en provincias, los temas gordos en donde si la Argentina no se pone los pantalones largos para hacer reformas va a seguir sufriendo», remarcó.

El experto subrayó que «el sistema de fondo es lo que produce todo este descalabro que lo terminan pagando los más pobres, porque el 50% de inflación a los que más daña es a los que menos tienen. ¿Vos te crees que los que menos tienen se pueden cubrir con el contado con liquidación?».

«El mercado es muy vengativo, no te perdona. ¿Qué ve el mercado? Que vale $200 y te lo venden a $180. Entonces van y compran, y compran. La gente no quiere pesos entonces dice dame todo, dame dólares, dame productos importados, el problema es ese», explicó.

Dijo que «el dólar libre no afectaría a los precios sólo si el Banco Central garantizara los dólares a la producción, pero están trabadas».

«Las exportaciones están subiendo de una forma fenomenal, están subiendo USD 21.000 millones, no hubo ningún año en que hayan subido tanto y no alcanzan. Desde el punto de vista exportador Argentina se sacó el Loto, el Quini y el Prode. Pero vas al canuto del Banco Central y no tiene nada. Ni el fenomenal salto exportador nos salvó este año. Se lo llevó todo el agujero negro», afirmó el ex socio de Melconián.

Escrito por Noticias Argentinas